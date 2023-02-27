Экспедиция на снегоходах Белое море – Парк Паанаярви - Северный полярный круг
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить. Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние. Испытай себя Севером!
Размер группы от 6 до 10 чел.
В подарок все участники получают видео ролик с экспедиции!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга».
Отдых после дороги, чай на травах, выпечка. Сон.
Завтрак. Информационный коктейль.
Подбор экипировки (предоставляется полный комплект экипировки: снегоходный комбинезон, специальная тёплая обувь, шлем, подшлемник, рукавицы).
Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.
Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе. Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!
Чай в коттедже.
Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».
Обед.
После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).
Приветственный ужин на Белом море! Вечер знакомств. Отдых у камина.
Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.
Выезд на интересный маршрут «Белое море – парк Паанаярви», пролегающий по лесным дорогам и тропам, озерам и болотам, равнинным и холмистым участкам. Подьем на гору Кивакка (500м).
Обед в полевых условиях заменен сухим пайком.
В завершение дня нас ждет размещение в благоустроенных коттеджах в 2х местных номерах с удобствами и камином- база «Ниска»!
Приветственный ужин на озере Пяозеро.
Сауна с бассейном (2 часа/до 10 чел. за доп.плату)
Сбор группы и отправление на длинный маршрут "Парк "Паанаярви".
Выезд в парк на кольцевой маршрут с подъемом на самую высокую вершину Карелии г. Нуорунен (577м), проход по озеру Паанаярви с удивительными скалистыми берегами и впечатляющий каскадный водопад Киваккакоски (12 метров) с заездом в урочище Вартиолампи. В это день нас ждут нереальные виды и загадочные картины, при любой погоде остаются неизгладимые впечатления.
Впечатления и эмоции мозг будет еще долго "переваривать"! Перезагрузка идет полным ходом!
Путь на Белое море– путь «домой» в Пулонгу, где ждет уютный дом, вкусный ужин и отдых после путешествия! (обед в пути сухим пайком).
День интересный! день сложный!
Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю.
Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.
Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века).
Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).
Маршрут средней и участки повышенной сложности.
При желании группы можно сделать остановку на озере и просверлив лунки испытать «удачу рыбака»!
Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день).
Поздний обед.
Отдых у камина.
Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.
Ужин.
Наблюдение за северым сиянием (по природно-погодным условиям).
Финальный день и новый интересный маршрут: Пересечение Северного полярного круга на снегоходах! Маршрут активный! Спуски и подъемы, лес и болота, озера!
Сухой паек с собой.
По возвращении в коттедж нас ждет обед – ужин, просмотр видео, вручение Дипломов и прощание с Белым морем.
01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (п. 15, время 03:08)
4 Марта в 01:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа в 01:00 на ночной поезд (п. 15 вр. 03:10)
Стоимость
База отдыха Пулонга
Включено в стоимость
Оплачивается отдельно
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