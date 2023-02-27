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Экспедиция на снегоходах Белое море – Парк Паанаярви - Северный полярный круг

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Арктическая зона - Белое море - парк Паанаярви - Северный полярный круг. 5 дней снежных трасс + 550 км впечатлений! Только благоустроенные условия проживания.

Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить. Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние. Испытай себя Севером! 

Размер группы от 6 до 10 чел.

В подарок все участники получают видео ролик с экспедиции! 

Программа тура

1 день
Гравитационная сила приливов и отливов и озерная тайга с высоты птичьего полета (50 км)
Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море» (27 февраля, время 00:40, поезд 92) групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). 

Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». 

Отдых после дороги, чай на травах, выпечка. Сон.

Завтрак. Информационный коктейль. 

Подбор экипировки (предоставляется полный комплект экипировки: снегоходный комбинезон, специальная тёплая обувь, шлем, подшлемник, рукавицы). 

Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.  

Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе. Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор! 

Чай в коттедже.

Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги». 

Обед. 

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Приветственный ужин на Белом море! Вечер знакомств. Отдых у камина. 

Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море. 
2 день
Экспедиционный (280 км = снегоход+автомобиль)
Ранний завтрак в коттедже. 

Выезд на интересный маршрут «Белое море – парк Паанаярви», пролегающий по лесным дорогам и тропам, озерам и болотам, равнинным и холмистым участкам. Подьем на гору Кивакка (500м). 

Обед в полевых условиях заменен сухим пайком.

В завершение дня нас ждет размещение в благоустроенных коттеджах в 2х местных номерах с удобствами и камином- база «Ниска»!   

Приветственный ужин на озере Пяозеро. 

Сауна с бассейном (2 часа/до 10 чел. за доп.плату) 
3 день
Экспедиционный (330 км = снегоход + автомобиль)
Завтрак. 

Сбор группы и отправление на длинный маршрут "Парк "Паанаярви". 

Выезд в парк на кольцевой маршрут с подъемом на самую высокую вершину Карелии г. Нуорунен (577м), проход по озеру Паанаярви с удивительными скалистыми берегами и впечатляющий каскадный водопад Киваккакоски (12 метров) с заездом в урочище Вартиолампи. В это день нас ждут нереальные виды и загадочные картины, при любой погоде остаются неизгладимые впечатления. 

Впечатления и эмоции мозг будет еще долго "переваривать"! Перезагрузка идет полным ходом! 

Путь на Белое море– путь «домой» в Пулонгу, где ждет уютный дом, вкусный ужин и отдых после путешествия! (обед в пути сухим пайком). 

День интересный! день сложный!
4 день
Открытое Белое море + Биостанция (60 км)
Завтрак. 

Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. 

Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру. 

Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века). 

Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда). 

Маршрут средней и участки повышенной сложности. 

При желании группы можно сделать остановку на озере и просверлив лунки испытать «удачу рыбака»!

Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день). 

Поздний обед. 

Отдых у камина. 

Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море. 

Ужин. 

Наблюдение за северым сиянием (по природно-погодным условиям).
5 день
Северный полярный круг на снегоходах (150 км)
Завтрак в коттедже.

Финальный день и новый интересный маршрут: Пересечение Северного полярного круга на снегоходах! Маршрут активный! Спуски и подъемы, лес и болота, озера!

Сухой паек с собой.

По возвращении в коттедж нас ждет обед – ужин, просмотр видео, вручение Дипломов и прощание с Белым морем.

01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (п. 15, время 03:08)

4 Марта в 01:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа в 01:00 на ночной поезд (п. 15 вр. 03:10)

Стоимость

База отдыха Пулонга

Item 1 of 1
№ 1 Осиновая комната (трёхместная)
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
75 900 ₽
№ 2 Комната с камином (двухместная)
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
75 900 ₽
№ 3 Комната с нишей (двухместная)
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
73 900 ₽
№ 4 Комната с видом на поляну (двухместная)
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
75 900 ₽
№ 5 Лесная комната (двухместная)
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
73 900 ₽

Включено в стоимость

Оплачивается отдельно

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