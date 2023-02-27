Экспедиция на снегоходах Белое море – Парк Паанаярви - Северный полярный круг

Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море» (27 февраля, время 00:40, поезд 92) групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км).



Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга».



Отдых после дороги, чай на травах, выпечка. Сон.



Завтрак. Информационный коктейль.



Подбор экипировки (предоставляется полный комплект экипировки: снегоходный комбинезон, специальная тёплая обувь, шлем, подшлемник, рукавицы).



Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.



Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе. Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!



Чай в коттедже.



Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».



Обед.



После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).



Приветственный ужин на Белом море! Вечер знакомств. Отдых у камина.



Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.