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Активные туры по России : 35

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Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.
(1)

Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 20 декабря

3 дня 2 ночи

от 37500 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 23 декабря

8 дней 7 ночей

от 44300 ₽

Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Камчатка 2023 г.

Треккинг в Налычевскую долину

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Ближайший заезд:

c 09 июля по 21 июля

13 дней 12 ночей

от 49000 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние активные выходные

Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 49500 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовый драйв

Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 65000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Саамский Новый год

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 01 января

3 дня 2 ночи

от 69000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Ближайший заезд:

c 03 июля по 16 июля

14 дней 13 ночей

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽

Прошедшие Активные туры по России : 3

Карелия

Ладожские шхеры на байдарках 2022

Девятидневный активный тур по Ладоге для всех, кто любит наслаждаться красотой природы, любит активный отдых, водные походы. Тур предполагает посещение таких островов Л...

Ближайший заезд:

c 11 августа по 19 августа

9 дней 8 ночей

от 23990 ₽

Карелия

Зимний актив в Карелии 2022

Активное путешествие 1 день на снегоходах по снежной тайге + 1 день на собачьих упряжках

Ближайший заезд:

c 26 апреля по 27 апреля

2 дня 1 ночь

от 25700 ₽

Карелия
(7)

Дорога к Ладоге 2022

Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...

Ближайший заезд:

c 19 августа по 25 августа

7 дней 6 ночей

от 27500 ₽

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