Активные туры по России : 35
Сортировать:
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 20 декабря
3 дня 2 ночи
от 37500 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 23 декабря
8 дней 7 ночей
от 44300 ₽
Яркая зима на Сахалине
Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.
Ближайший заезд:
c 16 января по 19 января
4 дня 3 ночи
от 47900 ₽
Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Зимние активные выходные
Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 49500 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Ледовый драйв
Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 65000 ₽
Саамский Новый год
Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 01 января
3 дня 2 ночи
от 69000 ₽
Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.
Ближайший заезд:
c 03 июля по 16 июля
14 дней 13 ночей
от 71000 ₽
Зимний пакет Мега
Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 71000 ₽
Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта
Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 88000 ₽
Прошедшие Активные туры по России : 3
Ладожские шхеры на байдарках 2022
Девятидневный активный тур по Ладоге для всех, кто любит наслаждаться красотой природы, любит активный отдых, водные походы. Тур предполагает посещение таких островов Л...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 19 августа
9 дней 8 ночей
от 23990 ₽
Зимний актив в Карелии 2022
Активное путешествие 1 день на снегоходах по снежной тайге + 1 день на собачьих упряжках
Ближайший заезд:
c 26 апреля по 27 апреля
2 дня 1 ночь
от 25700 ₽
Дорога к Ладоге 2022
Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...
Ближайший заезд:
c 19 августа по 25 августа
7 дней 6 ночей
от 27500 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений