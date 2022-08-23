Восхождение с юга на Эльбрус

Большинство восхождений на Эльбрус совершается с южной стороны через Приют 11. Это самый простой и безопасный способ подняться на вершину.

К Приюту 11 можно добраться несколькими способами. Самый популярный - с помощью канатной дороги от пос. Азау, построено три очереди канатной дороги.

Первая очередь это маятниковая канатная дорога (кабинки) от Азау (2350 метров над уровнем моря) до станции Старый Кругозор (2950 метров над уровнем моря).

Вторая очередь маятниковой канатной дороги Старый Кругозор - Мир (3450 метров над уровнем моря).

Третья очередь Мир - Гара-Баши или Бочки (3850 метров над уровнем моря), это кресельная канатная дорога.

От Бочек до Приюта 11 можно подъехать ратраком, или подняться пешком, это примерно займет час времени.

Трансфер из г. Минеральные воды в поселок Эльбрус