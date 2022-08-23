Восхождение с юга на Эльбрус
Большинство восхождений на Эльбрус совершается с южной стороны через Приют 11. Это самый простой и безопасный способ подняться на вершину.
К Приюту 11 можно добраться несколькими способами. Самый популярный - с помощью канатной дороги от пос. Азау, построено три очереди канатной дороги.
Первая очередь это маятниковая канатная дорога (кабинки) от Азау (2350 метров над уровнем моря) до станции Старый Кругозор (2950 метров над уровнем моря).
Вторая очередь маятниковой канатной дороги Старый Кругозор - Мир (3450 метров над уровнем моря).
Третья очередь Мир - Гара-Баши или Бочки (3850 метров над уровнем моря), это кресельная канатная дорога.
От Бочек до Приюта 11 можно подъехать ратраком, или подняться пешком, это примерно займет час времени.
Трансфер из г. Минеральные воды в поселок Эльбрус
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту или жд вокзале г. Минеральные воды, поездка в г. Пятигорск при необходимости аренды личного снаряжения, выдача снаряжения и продуктов на группу.
Возможна ночевка в г. Ессентуки в случае задержки рейсов, плохой погоды в горах .Выезд в ущелье Баксан.
Ночевка в кемпинге 1700м
Регистрация в МЧС, выход на акклиматизацию из поселка Терскол к водопаду «Девичьи Косы» 2750м .
Путь проходит по грунтовой дороге с плавным набором высоты. Открывается вид на Главный Кавказкий хребет с Доминирующей вершиной Ушба и Донгуз-Орун, напротив видны канатные дороги г. Чегет.
Возле дороги находятся необычные вулканические скалы шестигранной формы.Выше водопада обсерватория по наблюдению за звездами. Время в пути подъем 2,5 часа, спуск 1 час.
Тропа проходит по альпийским лугам и лесным чащам. С нее открывается вид на Главный Кавказкий Хребет с величественными вершинами Ушба, Шхельда,Уллу-Кара, пик Кавказ, Джантуган.
По пути находятся очень вкусный газированный нарзан и необычные осыпные скалы «Морковки». Время в пути 2 часа.
Отдых с обедом на опушке соснового леса недалеко от водопада на слиянии рек Ирик и Чат. Высота 2400м.
Дале переход по узкой вьющейся тропе в верхнюю долину Ирик-чат, пологое травинистое ущелье с необычным источником бьющем из земли . Компанию обычно составляют лошади, постоянные «жители» этого ущелья. Высота 2800м, время в пути 1 час.Спуск в поселок Эльбрус 2 часа.
Выдвигаемся из поселка Нейтрино, где находится подземная обсерватория Академии наук РФ. Очень красивая тропа по лесной чаще с лесными полянами. На скальных выступах можно отработать спуск-подъем по веревки с помощью альпинистского снаряжения.
При выходе из леса открывается вид на царство «Снежной королевы» с обледеневшими пиками и висячими ледниками. Подъем 3 часа, скальные занятия 2 часа, спуск 1 час.
Подъем из поляны Азау на канатной дороге до высоты 3900м. Переход с рюкзаками на «Приют 11», размещение в вагончиках, выход на акклиматизацию выше гряды скал «Гарабаши» 4300м.
Ночевка на приюте, высота 4100м.
Выход на акклиматизацию к скалам Пастухова 4800м.
Снежно-ледовые занятия с отработкой самозадержания ледорубом, изучение способов страховки и вытаскивания из ледниковой трещины.
День отдыха, подготовка снаряжения к восхождению.
Выход на восхождение в 1 час ночи по пути акклиматизации, левее скал Пастухова, далее по крутым снежникам выход к началу «косой полки» 5000м , траверс влево по узкой заснеженной тропе (с возможностью соскользнуть влево, страховка ледорубом !), на седловину 5330м, по крутому снежному взлету выход в право через заснеженные скалы( страховка за перильную веревку !) на вершинное плато 5550м и выход по пологой тропе на Западную вершину 5642м.
От «Приюта 11» до 10 часов подъема, спуск 4 часа к приюту, возможен спуск на канатной дороге , время работы до 15,00.
Проживание в летних домиках или частном секторе в ущелье Баксан, питание путем приготовления на кухне или в кафе.
На «Приюте 11» проживание в неотапливаемых вагончиках, приготовление на общей кухне. Проезд по ущелью на такси или централизованно всей группой на предоставленном легковом транспорте. Возможен трехдневный акклиматизационный выход в ущелье «Ирик-Чат» с двумя ночевками в палатках и походом на Рыжий бугор 3750м через перевал «Ирик-Чат» без тяжелого снаряжения с приготовление еды на горелках. При восхождении от верхней станции канатной дороги можно индивидуально пользоваться услугами вездеходов ратраков и снегоходов, если это не влияет на график движения всей группы. Движение пешком предпочтительнее для хорошей акклиматизации.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер из г. Минеральные воды в поселок Эльбрус,
- проживание в кемпинге и высокогорном приюте,
- приготовление еды из предоставленных продуктов на общей кухне или туристической горелке с помощью гида,
- все необходимое снаряжение
Оплачивается отдельно
- авиабилеты
- алкоголь
- специальная одежды и обуви
- дополнительные экскурсии
- проживание по выбору
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