Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней
Если вы новичок в горах и не знаете, как поведет себя ваш организм в условиях высокогорья, то этот тур для вас!
10-дневная программа позволяет максимально акклиматизироваться к решающему дню штурма вершины. Предусмотрен один резервный день на случай непогоды. Во время восхождения участникам будут созданы максимально комфортные условия: групповые трансферы из/ в аэропорт, проживание в современной гостинице с бесплатным Wi-Fi, проживание в горном приюте, услуги повара.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Минеральные Воды осуществляется нашим представителем до 14.00 час. При значительно более раннем или позднем прибытии возможна организация индивидуального трансфера (ориентировочная стоимость для группы до 3-х человек - 3000 рублей). В 14.30 наш транспорт отправляется к подножию Эльбруса: на поляну Чегет, расположенную на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Расстояние составляет 185 км, время в пути - около 3 часов. Заселение в отель, приветственный ужин.
Акклиматизационный подъем к станции Чегет-2 (2750 м). Вечером – теоретические занятия с гидом. Ночевка в отеле.
Акклиматизационный подъем к водопаду Девичьи Косы и обсерватории РАН (3095 м).
После спуска - подбор и аренда недостающего горного снаряжения в пункте проката. Ночевка в отеле.
Подъём на канатной дороге от станции Азау к станции Старый Кругозор, размещение в комфортабельном отеле Чипер Азау, расположенном в очень живописном месте на высоте 3000 метров.
Промежуточная ночевка на этой высоте очень важна, так как обеспечивает плавную акклиматизацию организма, в то время как при использовании распространенной во многих программах резкой смены высоты ночевки с 2200 м (поляны Чегет) на 3800-4100 м (высота всех штурмовых приютов) возможны не только головная боль и бессонница, но и серьезные нарушения в работе организма.
После обеда - акклиматизационная прогулка к расположенному немного выше водопаду Сарыкая-Су, станции канатной дороги Мир, красивому ледниковому озеру. Ночевка в отеле Чипер Азау.
Подъем на новой канатной дороге до верхней станции Гара-Баши (3847 м), чуть ниже которой расположен самый большой и один из двух самых комфортабельных приютов Южного Приэльбрусья и России - Сердце Эльбруса.
После обеда - акклиматизационный выход на Скалы Пастухова (4800 м). При необходимости навешиваются страховочные перила, которые будут использоваться в день восхождения. В свободное время - экскурс в правила безопасного поведения в горах и вязание узлов. Спуск к приюту. Ужин.
Подъем на новой канатной дороге до верхней станции Гара-Баши (3847 м), чуть ниже которой расположен самый большой и один из двух самых комфортабельных приютов Южного Приэльбрусья и России - Сердце Эльбруса.
После обеда - акклиматизационный выход на Скалы Пастухова (4800 м). При необходимости навешиваются страховочные перила, которые будут использоваться в день восхождения. В свободное время - экскурс в правила безопасного поведения в горах и вязание узлов. Спуск к приюту. Ужин.
Завтра - день Икс, поэтому сегодня, после стольких дней тяжелой работы можно, наконец, отдохнуть. Рекомендуется весь день поиграть в карты, петь песни под гитару (если кто-то возьмет ее с собой) или просто спать. Возможно посещение Музея боевой славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой Отечественной войны, расположенного на станции канатной дороги Мир. Ранний отбой.
День восхождения
Ранний подъем и легкий завтрак.
При заказе ратрака (снежного трактора) для подъема от приюта (3800 м) до Скал Пастухова (4800 м) или до начала Косой полки (5100 м) - выход около 4 часов утра. Аренда ратрака вместимостью 12 человек (включая 3 гидов, которые сопровождают группу не участвуя в оплате ратрака), позволяющего сэкономить 3-4 часа пешего пути и массу сил, стоит ориентировочно 45000-70000 рублей при подъеме до 4800-5100 м (высота подъема зависит от состояния склона).
По желанию участников группы (в количестве не менее 3 человек) возможно отказаться от использования ратрака и без какой-либо дополнительной платы совершить попытку восхождения с одним или несколькими ассистентами гидов в стандартном соотношении 1 гид на 3 клиентов. Выход на маршрут участников пешего подъема в данном случае осуществляется на 3-4 часа раньше основной группы.
При этом, участники пешего подъема должны осознавать, что в случае плохого самочувствия или иных причин отказа продолжать восхождение одним из участников, остальные 1-2 клиента, закрепленные за данным гидом, также обязаны совершить спуск в составе своей мини-группы. В случае вынужденного спуска с небольших высот (до 4500 м) повторная попытка совершения восхождения в этот же день возможна только в случае спуска в верхнюю хижину до выхода основной группы или, при более позднем спуске, при условии заказа ратрака с целью присоединиться к остальным участникам группы под руководством главного гида до этапа прохождения Косой полки.
При численности желающих совершить восхождение без использования ратрака менее 3 человек - необходимо воспользоваться услугами индивидуального гида, за дополнительную плату.
На вершину (5642 м) обычно выходят в 10–13 часов дня, в зависимости от темпа подъема группы. С 14 часов движение всех участников группы осуществляется только вниз. После восхождения – спуск к верхнему приюту (5-6 часов), ужин и ночевка.
При совершении удачной попытки восхождения в предыдущий день – спуск в Терскол.
Наконец-то можно помыться, переодеться и насладиться блюдами кавказской кухни, попробовав хычины, жар-баур, шашлык! Для желающих доступны рыбалка, баня, конные прогулки или, за дополнительную плату, экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии - на красивейшее озеро Гижгит, в термальный комплекс Гедуко, где в горячих минеральных ваннах можно снять накопившуюся усталость, или к знаменитым Чегемским водопадам.А вечером – праздник и вручение сертификатов о восхождении.
В 7 утра микроавтобус отправится от нашей гостиницы в аэропорт города Минеральные Воды.
Даже если нам и не удалось одержать победу на склонах горы, мы все равно чувствуем себя победителями и возвращаемся уже другими. Ведь мы нашли в себе мужество оторваться от благ цивилизации и вдоволь насладились красотами Кавказских гор.
До новых встреч, Эльбрус!
Стоимость
Включено в стоимость
- групповые трансферы Минеральные Воды - Терскол и Терскол - Минеральные Воды. Воспользоваться групповым трансфером можно в случае прибытия в аэропорт Минеральных Вод не позже 14.15 час. На обратном пути из Терскола вас привезут в аэропорт к 10.00 утра;
- сопровождение гида в течение всей программы и помощников гида в день восхождения (1 - 3 клиента – 1 гид, 4 - 6 клиентов – 2 гида, 7 – 9 клиентов – 3 гида, 10 – 12 клиентов – 4 гида, 13 - 15 клиентов - 5 гидов);
- проживание в гостинице Снежный барс (Чегет) в 2-х или 3-х местных номерах; за одноместное размещение производится доплата (предоставляются по предварительной заявке);
- завтраки и ужины в отеле Снежный Барс, ланч-пакеты на акклиматизационных выходах;
- проживание в высокогорном отеле Чипер Азау в 3-6-местных номерах с постельным бельем и санузлами в каждом номере;
- 3-разовое питание в высокогорном отеле Чипер Азау,
- проживание в высокогорном приюте Сердце Эльбруса с размещением по 8 человек в комнате (двухъярусные кровати);
- 3-разовое питание во время проживания в приюте Сердце Эльбруса, включая услуги повара;
- групповое снаряжение (использование общественных веревок, карабинов, ледобуров);
- обеспечение безопасности (аренда GPS-навигаторов, радиостанций, регистрация в МЧС);
- плата за посещение Национального парка Приэльбрусье;
- сертификат о восхождении для каждого участника.
Оплачивается отдельно
- аренда ратрака (снежного трактора);
- прокат личного снаряжения (кошки, страховочная система, палки, ледоруб и пр.);
- проживание в гостинице в случае досрочного (в дни 6-8) спуска из верхнего лагеря;
- спиртные напитки и блюда во время праздничной вечеринки;
- личные расходы и развлечения (баня, рыбалка, конные прогулки);
- чаевые гидам (полностью на Ваше усмотрение).
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