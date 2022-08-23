Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней

День восхождения

Ранний подъем и легкий завтрак.

При заказе ратрака (снежного трактора) для подъема от приюта (3800 м) до Скал Пастухова (4800 м) или до начала Косой полки (5100 м) - выход около 4 часов утра. Аренда ратрака вместимостью 12 человек (включая 3 гидов, которые сопровождают группу не участвуя в оплате ратрака), позволяющего сэкономить 3-4 часа пешего пути и массу сил, стоит ориентировочно 45000-70000 рублей при подъеме до 4800-5100 м (высота подъема зависит от состояния склона).

По желанию участников группы (в количестве не менее 3 человек) возможно отказаться от использования ратрака и без какой-либо дополнительной платы совершить попытку восхождения с одним или несколькими ассистентами гидов в стандартном соотношении 1 гид на 3 клиентов. Выход на маршрут участников пешего подъема в данном случае осуществляется на 3-4 часа раньше основной группы.

При этом, участники пешего подъема должны осознавать, что в случае плохого самочувствия или иных причин отказа продолжать восхождение одним из участников, остальные 1-2 клиента, закрепленные за данным гидом, также обязаны совершить спуск в составе своей мини-группы. В случае вынужденного спуска с небольших высот (до 4500 м) повторная попытка совершения восхождения в этот же день возможна только в случае спуска в верхнюю хижину до выхода основной группы или, при более позднем спуске, при условии заказа ратрака с целью присоединиться к остальным участникам группы под руководством главного гида до этапа прохождения Косой полки.

При численности желающих совершить восхождение без использования ратрака менее 3 человек - необходимо воспользоваться услугами индивидуального гида, за дополнительную плату.

На вершину (5642 м) обычно выходят в 10–13 часов дня, в зависимости от темпа подъема группы. С 14 часов движение всех участников группы осуществляется только вниз. После восхождения – спуск к верхнему приюту (5-6 часов), ужин и ночевка.