Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"
Подойдет как для новичков, так и для людей с опытом восхождений и походов
Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом. Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины. Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для достижения вашей цели.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер от места встречи до Приэльбрусья (используем только комфортабельные микроавтобусы Volkswagen, Mercedes, Ford с опытными водителями).
- Экскурсия на термальные источники Гедуко (купание).
- Проживание в комфортной гостинице (2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами).
- Питание в гостинице (готовит повар, завтраки, ланч-пакеты на выходы, ужины).
- Необходимые по программе трансферы по месту (от гостиницы до начала маршрутов).
- Билеты на канатные дороги (Чегет и Эльбрус), предусмотренные программой тура.
- Работа гидов в дни акклиматизации и подготовки к восхождению.
- Проживание в штурмовом лагере на горе (лучший приют на высоте 3850м, обогреватели во всех жилых блоках, постоянный свет и электричество 220в).
- Питание в штурмовом лагере (готовит повар, завтраки, обеды, ужины).
- Групповое снаряжение (ледобуры, карабины, веревки).
- Работа гидов в ночь восхождения (включая дополнительных, из расчета один гид на четырех участников).
- Кислород (для экстренных случаев).
- Фото и видео восхождения
- Сертификат о восхождении на Эльбрус.
- Обратный трансфер от Приэльбрусья до города Минеральные Воды (аэропорт, Ж/Д вокзал).
- Регистрация группы в МЧС.
- Обеспечение радиосвязью и GPS навигацией.
- Групповая аптечка (медикаменты, тонометр, пульсоксиметр).
- Заброска и спуск на ратраке в штурмовой лагерь от канатной дороги (не придется нести на себе тяжелый рюкзак).
- Максимальный размер группы на восхождении - 15 участников.
- Входная плата в национальный парк Приэльбрусье.
Оплачивается отдельно
- Билеты до Минеральных Вод и обратно.
- Аренда личного снаряжения.
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