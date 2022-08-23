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Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Подойдет как для новичков, так и для людей с опытом восхождений и походов

Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом.   Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины.   Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для достижения вашей цели.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансфер от места встречи до Приэльбрусья (используем только комфортабельные микроавтобусы  Volkswagen, Mercedes, Ford с опытными водителями).
  • Экскурсия на термальные источники Гедуко (купание).
  • Проживание в комфортной гостинице (2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами).
  • Питание в гостинице (готовит повар, завтраки, ланч-пакеты на выходы, ужины).
  • Необходимые по программе трансферы по месту (от гостиницы до начала маршрутов).
  • Билеты на канатные дороги (Чегет и Эльбрус), предусмотренные программой тура.
  • Работа гидов в дни акклиматизации и подготовки к восхождению.
  • Проживание в штурмовом лагере на горе (лучший приют на высоте 3850м, обогреватели во всех жилых блоках, постоянный свет и электричество 220в).
  • Питание в штурмовом лагере (готовит повар, завтраки, обеды, ужины).
  • Групповое снаряжение (ледобуры, карабины, веревки).
  • Работа гидов в ночь восхождения (включая дополнительных, из расчета один гид на четырех участников).
  • Кислород (для экстренных случаев).
  • Фото и видео восхождения
  • Сертификат о восхождении на Эльбрус.
  • Обратный трансфер от Приэльбрусья до города Минеральные Воды (аэропорт, Ж/Д вокзал).
  • Регистрация группы в МЧС.
  • Обеспечение радиосвязью и GPS навигацией.
  • Групповая аптечка (медикаменты, тонометр, пульсоксиметр).
  • Заброска и спуск на ратраке в штурмовой лагерь от канатной дороги (не придется нести на себе тяжелый рюкзак).
  • Максимальный размер группы на восхождении - 15 участников.
  • Входная плата в национальный парк Приэльбрусье.

Оплачивается отдельно

  • Билеты до Минеральных Вод и обратно.
  • Аренда личного снаряжения.

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