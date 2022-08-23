Восхождение на Эльбрус с севера

Северный маршрут на Эльбрус пролегает по живописнейшим уголкам Северного Приэльбрусья. Он начинается в Кисловодске (Ставропольский край), проходит через территорию Карачаево-Черкесии и завершается в знаменитом курортном местечке Джилы-Су Кабардино-Балкарии.

С севера можно подняться и на западную, и на восточную вершину Эльбруса. Решение принимается участниками группы совместно с гидом и зависит от погоды и самочувствия участников (путь на западную вершину длиннее на 3 часа).

Как правило, большинство участников выходят на штурм с намерением совершить восхождение на Западную вершину, но на развилке дорог на разные вершины группа разделяется и часть идет на Восточную, часть на Западную.

