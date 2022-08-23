Восхождение на Эльбрус с севера
Северный маршрут на Эльбрус пролегает по живописнейшим уголкам Северного Приэльбрусья. Он начинается в Кисловодске (Ставропольский край), проходит через территорию Карачаево-Черкесии и завершается в знаменитом курортном местечке Джилы-Су Кабардино-Балкарии.
С севера можно подняться и на западную, и на восточную вершину Эльбруса. Решение принимается участниками группы совместно с гидом и зависит от погоды и самочувствия участников (путь на западную вершину длиннее на 3 часа).
Как правило, большинство участников выходят на штурм с намерением совершить восхождение на Западную вершину, но на развилке дорог на разные вершины группа разделяется и часть идет на Восточную, часть на Западную.
Вас ждет:
Программа тура
В этот день вы совершите прогулку по жемчужине Кавказских Минеральных вод - городу Кисловодску.
Поскольку наши 10-дневные туры начинаются в пятницу и не всем работа позволит в этот день освободиться и вылететь в Минеральные Воды утром - мы готовы организовать ваш трансфер из аэропорта вечером или ночью: cтоимость такси в Кисловодск составляет 1000-1200 рублей.
За окном мелькают холмы и горные ущелья. В самых красивых местах мы останавливаемся, чтобы отдохнуть и сделать фотографии. Дорога по территории республики Карачаево-Черкесия проходит через поселки Кичибалык и Хасаут.
После 2,5-3 часов пути к нашему базовому лагерю, расположенному на высоте 2550 м, вас ждет первая экскурсия: посещение теплых нарзанных ванн Джилы-Су, которыми так славится Северное Приэльбрусье.
Кроме источников Джилы-Су, мы посетим водопад Султан, ошеломляющий своей мощью и красотой, увидим несколько нарзанных источников.
Сегодня нам предстоит заброска части вещей в верхний лагерь на 3750 м.
Часть снаряжения, которое понадобится для восхождения (горные ботинки, кошки, ледоруб, пуховую куртку) нужно будет поднять наверх. А завтра мы отнесем туда оставшиеся вещи.
На обратной дороге в нижний лагерь гид проведет вас через Долину Каменных грибов. Вряд ли в своей жизни вы видели что-либо подобное! Практически ровная площадка усыпана огромными каменными останцами, по форме напоминающими грибы.
Спуск и ночевка в базовом лагере.
Сегодня мы переезжаем в верхний лагерь и переносим туда все необходимое нам снаряжение.
Отдыхаем и обживаемся на новой высоте.
На высоте 3800 м мы впервые выходим на ледник. В этом месте он подтаявший, и трещины обнажены. Мы надеваем кошки, пристегиваемся к веревке и первые 500 метров проходим в связках.
Дальше зона трещин заканчивается, и можно идти свободно.
День отдыха.
За предыдущие дни мы сильно устали, и теперь нам необходимо восстановить силы перед решающим днем восхождения.
День восхождения.
Выход из лагеря в 1 час ночи. Сразу надеваем на себя страховочные системы, кошки, налобные фонарики.
Рассвет встречаем выше Скал Ленца.
На вершину выходим не позже 13:00, в штурмовой лагерь спускаемся около 4-5 часов вечера.
Спуск в базовый лагерь (отдых, посещение источников, баня, коллективное подведение итогов восхождения) или резервный день на случай плохой погоды.
Еще один резервный день для восхождения.
Обратный трансфер в Кисловодск. Небольшой отдых в гостинице и прощальный ужин с традиционным кавказским шашлыком и вручением сертификатов о восхождении!
Если ваш самолет вылетает вечером - мы организуем для вас удобный трансфер.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Включено в стоимость
- Трансфер
- Общее снаряжение (палатки, веревки, ледобуры)
- Услуги гида на весь тур
- Обратный трансфер
- Обеспечение радиосвязью
- Регистрация в МЧС
- Сертификат о Восхождении на Эльбрус
Оплачивается отдельно
- Билеты до Кисловодска и обратно
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