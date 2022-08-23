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Восхождение на Эльбрус с севера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Северный маршрут на Эльбрус пролегает по живописнейшим уголкам Северного Приэльбрусья. Он начинается в Кисловодске (Ставропольский край), проходит через территорию Карачаево-Черкесии и завершается в знаменитом курортном местечке Джилы-Су Кабардино-Балкарии. 

С севера можно подняться и на западную, и на восточную вершину Эльбруса. Решение принимается участниками группы совместно с гидом и зависит от погоды и самочувствия участников (путь на западную вершину длиннее на 3 часа). 

Как правило, большинство участников выходят на штурм с намерением совершить восхождение на Западную вершину, но на развилке дорог на разные вершины группа разделяется и часть идет на Восточную, часть на Западную. 

Программа тура

День 1
Восхождение на Эльбрус по северному склону начинается в г. Кисловодске, куда можно добраться на поезде или из аэропорта Минеральных Вод. В аэропорту участников группы с 13.00 час. до 14.30 час. встречают наш гид или представитель, провожают в гостиницу и помогают подобрать в прокате недостающее снаряжение.

В этот день вы совершите прогулку по жемчужине Кавказских Минеральных вод - городу Кисловодску.

Поскольку наши 10-дневные туры начинаются в пятницу и не всем работа позволит в этот день освободиться и вылететь в Минеральные Воды утром - мы готовы организовать ваш трансфер из аэропорта вечером или ночью: cтоимость такси в Кисловодск составляет 1000-1200 рублей.
День 2
На следующий день рано утром мы грузим рюкзаки, продукты и снаряжение в комфортабельный внедорожник, отбрасываем все мысли о работе и проблемах, и едем навстречу горным красотам.

За окном мелькают холмы и горные ущелья. В самых красивых местах мы останавливаемся, чтобы отдохнуть и сделать фотографии. Дорога по  территории республики Карачаево-Черкесия проходит через поселки Кичибалык и Хасаут.

После 2,5-3 часов пути к нашему базовому лагерю, расположенному на высоте 2550 м, вас ждет первая экскурсия: посещение теплых нарзанных ванн Джилы-Су, которыми так славится Северное Приэльбрусье.

Кроме источников Джилы-Су, мы посетим водопад Султан, ошеломляющий своей мощью и красотой, увидим несколько нарзанных источников.
День 3

Сегодня нам предстоит заброска части вещей в верхний лагерь на 3750 м. 

Часть снаряжения, которое понадобится для восхождения (горные ботинки, кошки, ледоруб, пуховую куртку) нужно будет поднять наверх. А завтра мы отнесем туда оставшиеся вещи. 

На обратной дороге в нижний лагерь гид проведет вас через Долину Каменных грибов. Вряд ли в своей жизни вы видели что-либо подобное! Практически ровная площадка усыпана огромными каменными останцами, по форме напоминающими грибы. 

Спуск и ночевка в базовом лагере.

День 4

Сегодня мы переезжаем в верхний лагерь и переносим туда все необходимое нам снаряжение. 

Отдыхаем и обживаемся на новой высоте.

День 5
Сегодня нас ждет акклиматизационный выход к Скалам Ленца (4800 м).

На высоте 3800 м мы впервые выходим на ледник. В этом месте он подтаявший, и трещины обнажены. Мы надеваем кошки, пристегиваемся к веревке и первые 500 метров проходим в связках.

Дальше зона трещин заканчивается, и можно идти свободно.



День 6

День отдыха. 

За предыдущие дни мы сильно устали, и теперь нам необходимо восстановить силы перед решающим днем восхождения.

День 7

День восхождения. 

Выход из лагеря в 1 час ночи. Сразу надеваем на себя страховочные системы, кошки, налобные фонарики. 

Рассвет встречаем выше Скал Ленца. 

На вершину выходим не позже 13:00, в штурмовой лагерь спускаемся около 4-5 часов вечера.

День 8

Спуск в базовый лагерь (отдых, посещение источников, баня, коллективное  подведение итогов восхождения) или резервный день на случай плохой погоды.

День 9

Еще один резервный день для восхождения. 

Обратный трансфер в Кисловодск. Небольшой отдых в гостинице и прощальный ужин с традиционным кавказским шашлыком и вручением сертификатов о восхождении!

День 10
В 8:30 утра отъезд из Кисловодска в аэропорт. В аэропорту вы будете в 9:30.

Если ваш самолет вылетает вечером - мы организуем для вас удобный трансфер.

Стоимость

Стоимость тура с человека

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за 10 дней с человека
69 000 ₽
Внимание! Для безопасности и результативности восхождения крайне важно наличие достаточного количества инструкторов-проводников (гидов) в день восхождения. При восхождении на вершину Эльбруса с северной стороны на каждого гида приходится не более 2-3 участников.

Включено в стоимость

  • Трансфер
  • Общее снаряжение (палатки, веревки, ледобуры)
  • Услуги гида на весь тур
  • Обратный трансфер
  • Обеспечение радиосвязью
  • Регистрация в МЧС
  • Сертификат о Восхождении на Эльбрус

Оплачивается отдельно

  • Билеты до Кисловодска и обратно

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