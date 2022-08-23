Восхождение на Эльбрус 5642 м
Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный. Технически восхождение на гору Эльбрус не представляет трудности, но это не означает, что взойти на вершину будет просто. Действие высоты, переменчивость погоды, сложность ориентирования при плохой видимости - это основные трудности на маршруте. Для успешного восхождения Вам необходимо собраться психологически и настроиться на успех.
Неспешный подъем и большой опыт наших инструкторов - это залог успешного восхождения на вершину Эльбруса!
От участников требуется физ. форма хорошая и личное снаряжение (одежда, рюкзак, спальник теплый, коврик, очки солнцезащитные, ботинки, кошки, обвязка, карабины 4шт, каска, жумар, спусковое устройство, страховочный ус или кусок веревки 3м, ледоруб).
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Аэропорт «Минеральные Воды», трансферт до п. Терскол (2000м), 180км на такси. Размещение в гостинице, 2-х - 3-х местное размещение.
Трансферт до Минеральных вод или Кисловодска, ночевка в хостеле
Отлет из «Минеральных вод»
Акклиматизационный выход до водопада «Девичьи Косы» 2800м, ночевка в гостинице
Акклиматизационный выход на гору Чегет (3800м), ночевка в гостинице
Начало восхождения, заброска на канатной дороге до станции «Бочки», размещение в Бочках спасателей, 4000м, акклиматизационный выход до приюта 11-и
Акклиматизационный выход до скал Пастухова 4800м, ночевка в Бочках спасателей
День отдыха перед восхождением, подгонка снаряжения, теоретическая подготовка, ложимся спать пораньше
Начало восхождения на Западную вершину Эльбруса 5642м, ранний выход в 1.00-3.00 утром
Спуск в Терскол в гостиницу, ночевка в гостинице
Стоимость
Включено в стоимость
- Трехразовое питание в штурмовом лагере на Гора-Баши, горячий завтрак, обед-перекус, горячий ужин (6 дней с ужина по завтрак);
- Медицинская страховка, при необходимости, включающая вертолетную эвакуацию;
- Работа квалифицированных инструкторов на восхождении;
- Групповое снаряжение для восхождения и треккинга (веревки, ледобуры, газ, спутниковая связь, аптечка, ремнабор, лавинные лопаты, рации);
- Проживание на поляне Чегет в гостинице;
- Проживание в штурмовом лагере в Бочках/вагончиках;
- Канатная дорога;
- Трансфер от Мин.Вод до п. Терскол
Оплачивается отдельно
- Личное туристическое и альп. снаряжение;
- Питание в п. Терскол, Минеральные воды, а также во время трансфера производится за свой счет в кафе, столовых;
- Перелет до Минеральных вод
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