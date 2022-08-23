Восхождение на Эльбрус 5642 м

Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный. Технически восхождение на гору Эльбрус не представляет трудности, но это не означает, что взойти на вершину будет просто. Действие высоты, переменчивость погоды, сложность ориентирования при плохой видимости - это основные трудности на маршруте. Для успешного восхождения Вам необходимо собраться психологически и настроиться на успех.

Неспешный подъем и большой опыт наших инструкторов - это залог успешного восхождения на вершину Эльбруса!

От участников требуется физ. форма хорошая и личное снаряжение (одежда, рюкзак, спальник теплый, коврик, очки солнцезащитные, ботинки, кошки, обвязка, карабины 4шт, каска, жумар, спусковое устройство, страховочный ус или кусок веревки 3м, ледоруб).