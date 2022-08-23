Траверс Эльбруса с юга на север
Пожалуй, это один из самых интересных и захватывающих маршрутов на Эльбрусе! Он позволяет увидеть гору с обеих сторон и воспользоваться преимуществами обоих маршрутов: простотой южного маршрута, живописностью и разнообразием северного.
Подъем на вершину происходит по южной стороне, где есть комфортабельные отели, подъемники, ратраки. После восхождения на вершину Эльбруса группа спускается на северную сторону, где участников ждет очарование нетронутой природы, водопады и источники природного нарзана.
Подъем на вершину происходит по южной стороне, где есть комфортабельные отели, подъемники, ратраки. После восхождения на вершину Эльбруса группа спускается на северную сторону, где участников ждет очарование нетронутой природы, водопады и источники природного нарзана.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Трансфер на поляну Чегет
Встреча в аэропорту города Минеральные Воды с нашим представителем или гидом с 12.00 до 14.00. При значительно более раннем или позднем прибытии возможна организация индивидуального трансфера (ориентировочная стоимость для группы до 3-х человек - 3000 рублей).
В 14.30 наш транспорт отправляется к подножию Эльбруса: на поляну Чегет, расположенную на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Расстояние составляет 185 км, время в пути - около 3 часов.
Заселение в отель, приветственный ужин.
Поскольку наша компания всегда имеет необходимый запас свободных гостиничных номеров, а также организует ежедневные экскурсии с поляны Чегет в самые красивые места Кабардино-Балкарии - к Чегемским водопадам, в Верхнюю Балкарию, в термальные комплексы Гедуко и Аушигер - вы можете пригласить присоединиться к вам друзей или членов семьи, а мы гарантируем, что они не будут скучать всю неделю, пока вы совершаете восхождение.
В 14.30 наш транспорт отправляется к подножию Эльбруса: на поляну Чегет, расположенную на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Расстояние составляет 185 км, время в пути - около 3 часов.
Заселение в отель, приветственный ужин.
Поскольку наша компания всегда имеет необходимый запас свободных гостиничных номеров, а также организует ежедневные экскурсии с поляны Чегет в самые красивые места Кабардино-Балкарии - к Чегемским водопадам, в Верхнюю Балкарию, в термальные комплексы Гедуко и Аушигер - вы можете пригласить присоединиться к вам друзей или членов семьи, а мы гарантируем, что они не будут скучать всю неделю, пока вы совершаете восхождение.
День 2
Акклиматизационная прогулка
Акклиматизационная прогулка к водопаду Терскол (2500 м) в одноименном ущелье.
День 3
Акклиматизационный подъем к станции Чегет-2
Акклиматизационный подъем к станции Чегет-2 (2750 м).
Вечером – теоретические занятия с гидом.
Ночевка в отеле.
Вечером – теоретические занятия с гидом.
Ночевка в отеле.
День 4
Акклиматизационный подъем к водопаду Девичьи косы
Акклиматизационный подъем к одной из главных достопримечательностей Южного Приэльбрусья водопаду Девичьи Косы (2800 м) и обсерватории РАН (3095 м).
После спуска - подбор и аренда недостающего горного снаряжения в пункте проката.
Ночевка в отеле.
После спуска - подбор и аренда недостающего горного снаряжения в пункте проката.
Ночевка в отеле.
День 5
Подъем к станции Старый кругозор
Подъём на канатной дороге от станции Азау к станции Старый Кругозор, размещение в комфортабельном отеле Чипер-Азау, расположенном в очень живописном месте на высоте 3000 метров.
Промежуточная ночевка на этой высоте очень важна, так как обеспечивает плавную акклиматизацию организма, в то время как при использовании распространенной во многих программах резкой смены высоты ночевки с 2100-2200 м (поляна Чегет, Терскол, Азау) на 3800-4100 м (высота всех штурмовых приютов) возможны не только головная боль и бессонница, но и серьезные нарушения в работе организма.
После обеда - подъем на канатной дороге к верхней станции канатной дороги Гара-Баши (3847 м) и далее пешком к Приюту-11 (4100 м). Снежно-ледовые занятия.
Спуск, ночевка в отеле Чипер Азау.
Промежуточная ночевка на этой высоте очень важна, так как обеспечивает плавную акклиматизацию организма, в то время как при использовании распространенной во многих программах резкой смены высоты ночевки с 2100-2200 м (поляна Чегет, Терскол, Азау) на 3800-4100 м (высота всех штурмовых приютов) возможны не только головная боль и бессонница, но и серьезные нарушения в работе организма.
После обеда - подъем на канатной дороге к верхней станции канатной дороги Гара-Баши (3847 м) и далее пешком к Приюту-11 (4100 м). Снежно-ледовые занятия.
Спуск, ночевка в отеле Чипер Азау.
День 6
Акклиматизационный выход на Скалы Пастухова
Подъем первым рейсом новой канатной дороги к верхней станции Гара-Баши (3847 м), рядом с которой расположены два самых комфортабельных приюта Южного Приэльбрусья: чуть ниже, на высоте 3820 метров, "Сердце Эльбруса", чуть выше, на отметке 3910 метров - Эко-отель "Липрус".
После приведения в боевую готовность альпинистского снаряжения - акклиматизационный выход на Скалы Пастухова (4600-4800 м).
Практические занятия на склоне: обучение навыкам хождения в кошках, работе с веревкой, самозадержанию на снежно-ледовом склоне с помощью ледоруба, экскурс в правила безопасного поведения в горах и вязание узлов.
Спуск в отель Чипер-Азау, ужин, ночевка в отеле.
После приведения в боевую готовность альпинистского снаряжения - акклиматизационный выход на Скалы Пастухова (4600-4800 м).
Практические занятия на склоне: обучение навыкам хождения в кошках, работе с веревкой, самозадержанию на снежно-ледовом склоне с помощью ледоруба, экскурс в правила безопасного поведения в горах и вязание узлов.
Спуск в отель Чипер-Азау, ужин, ночевка в отеле.
День 7
День отдыха.
День отдыха. Завтра - день Икс, поэтому сегодня, после стольких дней тяжелой работы, можно наконец выспаться.
После позднего завтрака мы собираем все необходимое нам для штурма вершины и поднимаемся в приют "Сердце Эльбруса" или эко-отель "Липрус", где нас ждут дополнительные снежно-ледовые занятия (при удовлетворительных погодных условиях), обед, настольные игры, гитара (если кто-то прихватит ее с собой), ужин, брифинг с обсуждением завтрашних планов и ранний отбой.
После позднего завтрака мы собираем все необходимое нам для штурма вершины и поднимаемся в приют "Сердце Эльбруса" или эко-отель "Липрус", где нас ждут дополнительные снежно-ледовые занятия (при удовлетворительных погодных условиях), обед, настольные игры, гитара (если кто-то прихватит ее с собой), ужин, брифинг с обсуждением завтрашних планов и ранний отбой.
День 8
День восхождения
Ранний подъем, выход на маршрут в 3 часа ночи.
Мы забираем все свои вещи с собой, поскольку ночевать будем уже в другом приюте, на северной стороне Эльбруса.
Группа может заказать ратрак, чтобы подняться до скал Пастухова (4800 м) и сэкономить время и силы. На седловине (5300 м) можно будет оставить рюкзаки и подняться на западную вершину (5642 м) налегке.
На спуске с вершины мы забираем рюкзаки и переходим на другую сторону горы. Спуск к нашему верхнему штурмовому лагерю на высоте 3800 м, ночевка в хижине.
Мы забираем все свои вещи с собой, поскольку ночевать будем уже в другом приюте, на северной стороне Эльбруса.
Группа может заказать ратрак, чтобы подняться до скал Пастухова (4800 м) и сэкономить время и силы. На седловине (5300 м) можно будет оставить рюкзаки и подняться на западную вершину (5642 м) налегке.
На спуске с вершины мы забираем рюкзаки и переходим на другую сторону горы. Спуск к нашему верхнему штурмовому лагерю на высоте 3800 м, ночевка в хижине.
День 9
Запасной день на случай плохой погоды
При его использования для попытки восхождения необходимо в этот же день спуститься в базовый лагерь с северной стороны (2500 м).
Оттуда вы совершите трансфер в Кисловодск, где вас уже будут ждать ваши вещи, оставленные на южной стороне Эльбруса.
Вечером вас ждет торжественный ужин с вручением сертификатов о восхождении на Эльбрус.
Ночевка в гостинице в Кисловодске. .
Оттуда вы совершите трансфер в Кисловодск, где вас уже будут ждать ваши вещи, оставленные на южной стороне Эльбруса.
Вечером вас ждет торжественный ужин с вручением сертификатов о восхождении на Эльбрус.
Ночевка в гостинице в Кисловодске. .
День 10
Трансфер в Минеральные Воды
На случай возможных задержек в пути в дни 8-9 желательно приобретать обратный авиабилет на вторую половину дня.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 10 дней с человека
Двухместное размещение
85 000 ₽
Размещение:
- В Терсколе – отель "Снежный барс", расположенный в самом живописном месте поляны Чегет (2-местные и 3-местные номера) на высоте 2100 м.
- Отель для акклиматизации - "Чипер-Азау" на высоте 3000 м.
- Верхний лагерь с юга - приют "Сердце Эльбруса" или Эко-отель Липрус.
- Верхний лагерь с севера – "Северный приют" на высоте 3800 м.
- Базовый лагерь с севера – хижина или комфортные палатки с раскладушками.
- Кисловодск – отель (2-местные и 3-местные номера)
- 1 - 3 клиента - 1 гид
- 4 - 6 клиентов - 2 гида
- 7 - 9 клиентов - 3 гида
- 10 - 12 клиентов - 4 гида
- 13 - 15 клиентов - 5 гидов
Включено в стоимость
- Все групповые трансферы по программе
- Размещение в отеле на поляне Чегет (2-х и 3-х-местные номера), отелях и приютах на южном и северном склонах Эльбруса, размещение в отеле в Кисловодске (2-х и 3-х-местные номера)
- 3-разовое питание все дни тура, включая ланч-пакеты на акклиматизационных выходах; готовят пищу наши профессионального повара и только из натуральных продуктов
- Услуги гидов
- Билеты на канатные подъемники, плата за посещение национального парка "Приэльбрусье"
- Одна попытка восхождения
- Транспортировка личных вещей из Терскола в Кисловодск нашим представителем
- Cертификат о восхождении
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Одноместное размещение в отелях и в палатке
- Проезд на ратраке (в среднем 10000 - 12000 рублей с человека)
- Дополнительная попытка восхождения
- Прокат снаряжения
- Досрочное возвращение в Кисловодск и связанные с этим расходы на транспорт и проживание
- Альпинистская страховка
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