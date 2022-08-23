Траверс Эльбруса с юга на север

Встреча в аэропорту города Минеральные Воды с нашим представителем или гидом с 12.00 до 14.00. При значительно более раннем или позднем прибытии возможна организация индивидуального трансфера (ориентировочная стоимость для группы до 3-х человек - 3000 рублей).



В 14.30 наш транспорт отправляется к подножию Эльбруса: на поляну Чегет, расположенную на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Расстояние составляет 185 км, время в пути - около 3 часов.



Заселение в отель, приветственный ужин.



Поскольку наша компания всегда имеет необходимый запас свободных гостиничных номеров, а также организует ежедневные экскурсии с поляны Чегет в самые красивые места Кабардино-Балкарии - к Чегемским водопадам, в Верхнюю Балкарию, в термальные комплексы Гедуко и Аушигер - вы можете пригласить присоединиться к вам друзей или членов семьи, а мы гарантируем, что они не будут скучать всю неделю, пока вы совершаете восхождение.