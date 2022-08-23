Пешком по Приэльбрусью налегке
Местом проведения пешего тура в Приэльбрусье станет долина реки Баксан и примыкающие территории, которые расположены юго-западе Кабардино-Балкарии. Основной рельеф – высокие заснеженные хребты (от 3000 м) и живописные ущелья, выходящие в урочища Баксана с юга и севера.
Все трекинги носят радиальный характер, рассчитаны на один день, проходят налегке с обязательным сопровождением опытных гидов. Восхождение на склоны – с помощью канатных подъемников.
Доставка к началу удаленных от отеля маршрутов – на комфортном автотранспорте. Благодаря средним нагрузкам и качественному сервису путешествие подойдет детям, семейным парам, людям старшей возрастной группы.
Сложность: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка
Возраст: от 5 лет
Размер группы: от 4 человек
Проживание во время путешествия: 3 ночи в отеле
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Программа тура
Конечный пункт трансфера из Минеральных Вод – поляна Чегет в 5 км от юго-восточного подножия одноименной вершины (GPS-координаты 43.253830, 42.639963).
По приезду заселяемся в уютный отель, обедаем (за отдельную плату) и немного отдыхаем.
Отправляемся в первую пешую прогулку по склону в верховья Баксана по живописной тропе, чтобы полюбоваться разноцветными базальтовыми скалами и шумным потоком водопада Азау. Термин «азау» (балк. – «клык») неотрывно связан с Эльбрусом. Такое название носят ледник, речка (верхний участок Баксана), горная долина, поляна и водопад. Чтобы сходу не перегружать организм чрезмерными трекинговыми нагрузками, проводим на ногах не более 3-4 часов.
Вернувшись в отель, продолжаем знакомство в теплой дружеской атмосфере за вкусным ужином.
Далее – свободное время и отдых.
После завтрака едем в сторону горы Эльбрус в поселок Терскол (GPS-координаты 43.255944, 42.512950), который находится в 7 км от отеля. С юга село подпирает огромный горный массив Азау-Гитче-Чегет-Карабаши (в народе – просто Чегет). Но мы пока избегаем резких перепадоввысоты, поэтому отправляемся на север в междуречье Гарабаши и Терскола.
Первый этап трекинга пройдет по ущелью Терскол. Хорошо натоптанная грунтовка серпантином вьется по склонам отрога Бокового хребта и густому Терскольскому лесу, наполненному хвойным ароматом и щебетаньем птиц. За лесной зоной начинается альпийское разнотравье. Окружающие пейзажи не только величественны, но и очень интересны – прорытые лавинами крутые кулуары, панорама истоков Баксана и поляны Азау, мощный профиль Донгузорунского ледника «Семерки», базальтовые «карандаши» (многогранные останцы застывшей лавы).
Водопад Девичьи косы находится на отметке 2800 м и представляет собой 30-метровую отвесную ступень в русле реки Чыранбаши-су (левого притока Гарабаши). Благодаря резкому расширению течения (до 15 метров) происходит рассечение потока на сотни мелких струй, вызывающих визуальную ассоциацию с распущенными волосами девушки. В свое время водопад произвел сильное впечатление на Станислава Говорухина, снявшего здесь несколько сцен для фильма «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.
Общее время прогулки составит 5-6 часов.
Вечером в отеле – ужин, отдых.
Сегодня мы прогуляемся по удивительному и могучему ущелью Адыр-Су, которое является частью заповедной территории и более 80 лет служит учебно-спортивной площадкой для отечественных и зарубежных альпинистов.
О суровости и непредсказуемости этого места говорит тот факт, что известнейший в СССР альплагерь «Джайлык» был полностью уничтожен мощным селевым потоком всего за несколько минут.
Позавтракав, выезжаем в поселок Верхний Баксан, от которого в ущелье ведет короткий полукилометровый съезд. Необычность этого места заметна сразу – выход из урочища расположен на высоте 20-этажного дома! Раньше оно было неприступно для человека, и только неудержимая Адыр-Су («река с хребта») сумела преодолеть многотонную скалу, создав еще одну местную достопримечательность – водопад-прорыв. Но сейчас каждый желающий может легко попасть в ущелье, воспользовавшись лифтом-подъемником для автотранспорта или железной лестницей (300 ступенек).
Трекинговый маршрут проходит вдоль русла речки по очень живописным местам. Природа здесь полностью сохранила свой первозданный вид. В сосновых лесах, на скалистых склонах и густых кустарниковых зарослях (малина, барбарис, крыжовник, жимолость, облепиха) обитает множество животных и птиц, в том числе медведь, кавказская серна, тур, горные индейки (улары). Наиболее знаковые вершины – Джайлык (4531 м) и Уллу-Тау (4207 м). Последняя является популярным местом.
Общее время прогулки составит 8-9 часов.
По возвращению в отель можно будет заказать баню или устроить посиделки у костра (по желанию).
В последний день пешего тура по Приэльбрусью налегке мы посетим самые известные вершины региона. После завтрака едем на курорт Поляна Азау, в котором заканчивается трасса А-158, начинается Баксанское ущелье и расположены нижние станции канатной дороги. Используя все три очереди канатки, поэтапно поднимаемся к отметкам 3000 м (ст. «Кругозор»), 3500 м (ст. «Мир»), 3850 м (ст. «Гара-Баши»).
В сравнении с отелем (1800 м) общий перепад высот превысит 2000 м, но к этому моменту вы уже пройдете достаточную акклиматизацию, чтобы не ощущать особого дискомфорта. Будут только пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины России (5642 м), бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака. После спуска к подножию отправляемся в Терскол на Поляну Чегета. Эта вершина гораздо ниже Эльбруса (3769 м), но известна всему миру благодаря очень крутым склонам и сложнейшим горнолыжным трассам в зимний сезон.
Опять воспользуемся услугами канатной дороги, чтобы взобраться на склон. Максимальная высота подъема – 3600 м. Вы увидите легендарное кафе «Ай» и даже сможете в нем пообедать за любимым столиком Юрия Визбора с потрясающими видами Эльбруса через панорамное окно.
Вернувшись в отель через 5-6 часов, собираем вещи и готовимся к трансферу в Минеральные Воды к ночным отправлениям самолетов и поездов.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Включено в стоимость
- групповой трансфер с Минеральных вод до отеля и обратно
- все групповые трансферы по программе
- проживание в отеле в 2х и 3х местных номерах со всеми удобствами
- завтрак
- билет на канатную дорогу Эльбрус и Чегет
- экологический сбор в Национальный парк Приэльбрусье
- работа гида
- полная организация тура
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, по желанию
- размещение в номерах люкс и полулюкс
- билет на канатную дорогу (Эльбрус от 800 руб., Чегет 900 руб.)
- дополнительное питание
- баня
- заказ дополнительных экскурсий
- индивидуальные трансферы
- аренда личного туристического снаряжения
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
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