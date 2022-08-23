Пешком по Приэльбрусью налегке

Что вас ожидает:

Местом проведения пешего тура в Приэльбрусье станет долина реки Баксан и примыкающие территории, которые расположены юго-западе Кабардино-Балкарии. Основной рельеф – высокие заснеженные хребты (от 3000 м) и живописные ущелья, выходящие в урочища Баксана с юга и севера.

Все трекинги носят радиальный характер, рассчитаны на один день, проходят налегке с обязательным сопровождением опытных гидов. Восхождение на склоны – с помощью канатных подъемников.

Доставка к началу удаленных от отеля маршрутов – на комфортном автотранспорте. Благодаря средним нагрузкам и качественному сервису путешествие подойдет детям, семейным парам, людям старшей возрастной группы.

Сложность: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка

Возраст: от 5 лет

Размер группы: от 4 человек

Проживание во время путешествия: 3 ночи в отеле