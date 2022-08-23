Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков
Отличительные особенности похода:
- подходит как для новичков, так и для опытных горных туристов
- лучшее соотношение цены и качества
- вы увидите самые необычные пейзажи
- вам не потребуется погранпропуск
- вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас ежедневно будет наш транспорт
- питание в лагерях готовят профессиональные повара и только из натуральных продуктов.
Располагая сетью собственных лагерей по периметру Эльбруса мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт Минеральных Вод. Трансфер в Приэльбрусье, размещение в отеле «Снежный барс».
Знакомство с гидом. Приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.
После завтрака вас ожидает трансфер к подножию Эльбруса — на поляну Азау. Самая высокая в Европе канатная дорога доставит вас на высоту 3847 метров! Отсюда можно совершить захватывающее путешествие на ратраках — снежных вездеходах — ближе к вершине! По пути — знаменитые горные отели «Липрус» и «Приют 11-ти».
Путешествие продолжится к поляне у подножья горы Чегет, известной обилием кафе и сувенирных лавочек. После обеда вы можете совершить самостоятельный подьем на гору Чегет на кресельной канатной дороге или отправиться с гидом на Поляну Нарзанов для дегустации минеральной воды из естественных источников. При благоприятной погоде возможен трансфер к красивейшему горному озеру Гижгит. Ужин — по возвращении в гостиницу.
При желании вы можете воспользоваться услугами проката и взять недостающее снаряжение для треккинга (ботинки, ветро- и влагозащитные куртки и штаны, треккинговые палки).
Начинается походная часть маршрута — без рюкзаков! Вещи можно просто оставить представителю «Эльбрус Турс» и получить их в следующем лагере. С собой надо брать только самое необходимое: плащ-дождевик, бутылку воды и фотоаппарат.
Наутро предстоит переезд в село Верхний Баксан. Оттуда вы отправитесь в ущелье, где протекает река Кыртык. В окрестностях сохранились руины средневековых строений и пещеры со следами обитания древнего человека. Поднявшись еще выше по долине реки Кыртык вы окажетесь в нашем стационарном комфортабельном бивуаке Островок, расположенном у слияния рек Уллусенчи и Кыртык. После дегустация айрана, сыров и кавказских блюд, приготовленных на мангале, вас ждет ранний отбой.
На выходе из ущелья откроются великолепные панорамы. С запада видна Восточная вершина Эльбруса, а с северо-запада — перевал Кыртык-Ауш.
По каменистому и местами заболоченному склону предстоит выйти на перевал Кыртык-Ауш на высоту 3232 метра!
Это уникальное место отмечено памятником подвигу времен Великой Отечественной войны - в августе 1942 года советские солдаты провели через перевал 70 воспитанников детского дома Армавира.
В этот же день предстоит подойти вплотную еще к одному перевалу — Северокаракайскому. Здесь нас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере.
Утром после завтрака мы собираем вещи, отправляем их с нашим транспортом вперед, а сами совершаем переход к горячим источникам Джилы-Су. Здесь можно искупаться в нарзанных «джакузи» с температурой воды +22,4°С.
Затем перед вами во всей красе предстанет грандиозный водопад Султан: с отвесной сорокаметровой лавовой стены с грохотом льются потоки чистейшей воды. Далее — переход на поляну Эммануэля, откуда почти 200 лет назад отправились в экспедицию первые покорители вершины Эльбруса.
Во второй половине дня — размещение в стационарном альплагере. Перед ужином вас ждет прогулка через реку Кызылкол к источнику «белого» нарзана.
Выше урочища Джилы-Су, посреди гористых изломов и склонов, открывается абсолютно гладкая и широкая полоса длиной более километра. Это место называют немецким «аэродромом». Местные жители уверяют, что во времена Великой Отечественной войны на склоне Эльбруса ежедневно приземлялись самолеты-разведчики.
Вы сможете осмотреть уникальный природный «аэродром» и окрестности, после чего подниметесь на поляну с каменными «грибами» — фигурами причудливой формы из окаменевшей лавы.
После заселения в гостиницу вам будет предложена обзорная экскурсия по Кисловодску. Будет интересно осмотреть городские достопримечательности — лечебный парк, мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», Колоннаду, Главные нарзанные ванны. Курорт славится водой трех типов — доломитной, сульфатной и минеральной питьевой. Предусмотрена дегустация нарзанов, холодного и теплого.
Вечером того же дня — трансфер в станицу Суворовскую. Здесь вы сможете искупаться в знаменитых термальных источниках. Они способствуют омоложению кожи и восстановлению эластичности тканей. По желанию — посещение бани, массажного кабинета, чаепитие. Ужин состоится в гостинице по возвращении.
При вашем желании мы можем продлить ваше пребывание в гостинице Кисловодска на любое удобное вам количество дней.
Стоимость
Включено в стоимость
- Все трансферы по программе маршрута, в том числе ежедневная перевозка рюкзаков клиентов нашим транспортом из лагеря в лагерь.
- Проживание:
- в Терсколе (2 ночи) и Кисловодске (1 ночь), в отелях 2-3*;
- на треккинге — в палатках в оборудованных лагерях с удобствами (4 ночи).
- Питание:
- в Кисловодске и Терсколе: завтраки и ужины в отелях;
- на треккинге: завтраки, ланч-пакеты на обед и ужины.
- Оплата проезда на канатной дороге Азау — Гара-Баши (3847 м).
- Аренда общественного снаряжения.
- Плата за посещение национального парка «Приэльбрусье».
- Обеспечение безопасности (радиосвязь, аптечка, регистрация в МЧС).
- Квалифицированный гид от компании «Эльбрус Турс».
Оплачивается отдельно
- Авиабилет до Минеральных Вод.
- Медицинская страховка.
- Обеды на поляне Чегет, в Кисловодске и Пятигорске.
- Билет на канатную дорогу на гору Чегет.
- Одноместное размещение.
- Катание на лошадях, использование снегоходов, ратраков.
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