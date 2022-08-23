Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков

Экскурсия к горе Чегет

После завтрака вас ожидает трансфер к подножию Эльбруса — на поляну Азау. Самая высокая в Европе канатная дорога доставит вас на высоту 3847 метров! Отсюда можно совершить захватывающее путешествие на ратраках — снежных вездеходах — ближе к вершине! По пути — знаменитые горные отели «Липрус» и «Приют 11-ти».

Путешествие продолжится к поляне у подножья горы Чегет, известной обилием кафе и сувенирных лавочек. После обеда вы можете совершить самостоятельный подьем на гору Чегет на кресельной канатной дороге или отправиться с гидом на Поляну Нарзанов для дегустации минеральной воды из естественных источников. При благоприятной погоде возможен трансфер к красивейшему горному озеру Гижгит. Ужин — по возвращении в гостиницу.

При желании вы можете воспользоваться услугами проката и взять недостающее снаряжение для треккинга (ботинки, ветро- и влагозащитные куртки и штаны, треккинговые палки).