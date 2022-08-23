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Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Отличительные особенности похода:

  • подходит как для новичков, так и для опытных горных туристов
  • лучшее соотношение цены и качества
  • вы увидите самые необычные пейзажи
  • вам не потребуется погранпропуск
  • вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас ежедневно будет  наш транспорт
  • питание в лагерях готовят профессиональные повара и только из натуральных продуктов.

Располагая сетью собственных лагерей по периметру Эльбруса мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!

Программа тура

День 1
Трансфер в Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт Минеральных Вод. Трансфер в Приэльбрусье, размещение в отеле «Снежный барс».

Знакомство с гидом. Приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.

День 2
Экскурсия к горе Чегет

После завтрака вас ожидает трансфер к подножию Эльбруса — на поляну Азау. Самая высокая в Европе канатная дорога доставит вас на высоту 3847 метров! Отсюда можно совершить захватывающее путешествие на ратраках — снежных вездеходах — ближе к вершине! По пути — знаменитые горные отели «Липрус» и «Приют 11-ти».

Путешествие продолжится к поляне у подножья горы Чегет, известной обилием кафе и сувенирных лавочек. После обеда вы можете совершить самостоятельный подьем на гору Чегет на кресельной канатной дороге или отправиться с гидом на Поляну Нарзанов для дегустации минеральной воды из естественных источников. При благоприятной погоде возможен трансфер к красивейшему горному озеру Гижгит. Ужин — по возвращении в гостиницу.

При желании вы можете воспользоваться услугами проката и взять недостающее снаряжение для треккинга (ботинки, ветро- и влагозащитные куртки и штаны, треккинговые палки).

День 3
Ущелье реки Кыртык

Начинается походная часть маршрута — без рюкзаков! Вещи можно просто оставить представителю «Эльбрус Турс» и получить их в следующем лагере. С собой надо брать только самое необходимое: плащ-дождевик, бутылку воды и фотоаппарат.

Наутро предстоит переезд в село Верхний Баксан. Оттуда вы отправитесь в ущелье, где протекает река Кыртык. В окрестностях сохранились руины средневековых строений и пещеры со следами обитания древнего человека. Поднявшись еще выше по долине реки Кыртык вы окажетесь в нашем стационарном комфортабельном бивуаке Островок, расположенном у слияния рек Уллусенчи и Кыртык. После дегустация айрана, сыров и кавказских блюд, приготовленных на мангале, вас ждет ранний отбой.

День 4
Перевал Кыртык-Ауш, долина реки Исламчат и Северокаракайский перевал

На выходе из ущелья откроются великолепные панорамы. С запада видна Восточная вершина Эльбруса, а с северо-запада — перевал Кыртык-Ауш.

По каменистому и местами заболоченному склону предстоит выйти на перевал Кыртык-Ауш на высоту 3232 метра!

Это уникальное место отмечено памятником подвигу времен Великой Отечественной войны - в августе 1942 года советские солдаты провели через перевал 70 воспитанников детского дома Армавира.

В этот же день предстоит подойти вплотную еще к одному перевалу — Северокаракайскому. Здесь нас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере.

День 5
Горячие источники Джилы-Су

Утром после завтрака мы собираем вещи, отправляем их с нашим транспортом вперед, а сами совершаем переход к горячим источникам Джилы-Су.  Здесь можно искупаться в нарзанных «джакузи» с температурой воды +22,4°С.

Затем перед вами во всей красе предстанет грандиозный водопад Султан: с отвесной сорокаметровой лавовой стены с грохотом льются потоки чистейшей воды. Далее — переход на поляну Эммануэля, откуда почти 200 лет назад отправились в экспедицию  первые покорители вершины Эльбруса.

Во второй половине дня — размещение в стационарном альплагере. Перед ужином вас ждет прогулка через реку Кызылкол  к источнику «белого» нарзана.

День 6
Немецким «аэродромом»

Выше урочища Джилы-Су, посреди гористых изломов и склонов, открывается абсолютно гладкая и широкая полоса длиной более километра. Это место называют немецким «аэродромом». Местные жители уверяют, что во времена  Великой Отечественной войны на склоне Эльбруса ежедневно приземлялись самолеты-разведчики.

Вы сможете осмотреть уникальный природный «аэродром» и окрестности, после чего подниметесь на поляну с каменными «грибами» — фигурами причудливой формы из окаменевшей лавы.

День 7
Трансфер в Кисловодск

После заселения в гостиницу вам будет предложена обзорная экскурсия по Кисловодску. Будет интересно осмотреть городские достопримечательности — лечебный парк, мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», Колоннаду, Главные нарзанные ванны. Курорт славится водой трех типов — доломитной, сульфатной и минеральной питьевой. Предусмотрена дегустация нарзанов, холодного и теплого.

Вечером того же дня — трансфер в станицу Суворовскую. Здесь вы сможете искупаться в знаменитых термальных источниках. Они способствуют омоложению кожи и восстановлению эластичности тканей. По желанию — посещение бани, массажного кабинета, чаепитие. Ужин состоится в гостинице по возвращении.

День 8
Трансфер в аэропорт Минеральных Вод

При вашем желании мы можем продлить ваше пребывание в гостинице Кисловодска на любое удобное вам количество дней.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Все трансферы по программе маршрута, в том числе ежедневная перевозка рюкзаков клиентов нашим транспортом из лагеря в лагерь.
  • Проживание:
  • в Терсколе (2 ночи) и Кисловодске (1 ночь), в отелях 2-3*;
  • на треккинге — в палатках в оборудованных лагерях с удобствами (4 ночи).
  • Питание:
  • в Кисловодске и Терсколе: завтраки и ужины в отелях;
  • на треккинге: завтраки, ланч-пакеты на обед и ужины.
  • Оплата проезда на канатной дороге Азау — Гара-Баши (3847 м).
  • Аренда общественного снаряжения.
  • Плата за посещение национального парка «Приэльбрусье».
  • Обеспечение безопасности (радиосвязь, аптечка, регистрация в МЧС).
  • Квалифицированный гид от компании «Эльбрус Турс».  

Оплачивается отдельно

  • Авиабилет до Минеральных Вод.
  • Медицинская страховка.
  • Обеды на поляне Чегет, в Кисловодске и Пятигорске.
  • Билет на канатную дорогу на гору Чегет.
  • Одноместное размещение.
  • Катание на лошадях, использование снегоходов, ратраков.

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