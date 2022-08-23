Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков

Термальные источники Джилы-Су

Начинается походная часть путешествия! При желании вы можете воспользоваться услугами проката и взять в нем недостающее снаряжение для горного похода (ботинки, ветро- и влагозащитные куртки и штаны, треккинговые палки).

Первым пунктом маршрута станет урочище Джилы-Су. В переводе на русский язык это название означает «тeплая вода». Здесь из-под земли бьют заряженные энергией Эльбруса нарзанных источников. Температура воды неизменна в любое время года — 22,4° С.

В долине Джилы-Су вы увидите красивейшие водопады — грандиозный сорокаметровый Кызыл-Су (другое название — Султан), Каракая-Су и Эмир.

Затем предстоит совершить переход на поляну Эммануэля, откуда почти 200 лет назад отправились в экспедицию первые покорители вершины Эльбруса.

Во второй половине дня запланировано размещение в стационарном альплагере. В конце июля, в период активного таяния ледников, здесь бьет родник Серебряный источник. Перед ужином вас ждет прогулка через реку Кызылкол к источнику «белого» нарзана.