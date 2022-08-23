Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков
Отличительные особенности похода:
- подходит для тех, кто особенно дорожит своим временем,
- лучшее соотношение цены и качества,
- вы увидите самые необычные пейзажи,
- вам не потребуется погранпропуск,
- вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас будет наш транспорт,
- если вы или ваш ребенок сильно устали после длинного перехода - на следующий день вы можете преодолеть очередной участок на нашем автомобиле
- питание в лагерях готовят опытные повара и только из натуральных продуктов.
Располагая сетью собственных лагерей по периметру Эльбруса мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!
Маршрут горного похода: Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск - станица Суворовская - Кисловодск - урочище Джилы-Су - поляна Эммануэля (2500 м) - поляна «Каменных грибов» (3250 м) - поляна Эммануэля - долина реки Каракая-су - перевал Исламчат /Южно-Каракайский (3100 м) - перевал Кыртык-Ауш (3242 м) - долина реки Кыртык - озеро Сылтранкель - село Верхний Баксан - поляна Чегет - Минеральные Воды (аэропорт).
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту Минеральных Вод. Трансфер в Кисловодск.
После заселения в гостиницу вам будет предложена пешая экскурсия по Кисловодску. Будет интересно осмотреть городские достопримечательности, а также посетить лечебный парк и питьевые бюветы с нарзанными скважинами. Курорт славится своими нарзанами. Предусмотрена дегустация холодного и теплого доломитного и сульфатного нарзана.
Вечером того же дня — трансфер в станицу Суворовскую. Здесь вы сможете искупаться в знаменитых термальных источниках. Они способствуют омоложению кожи и восстановлению эластичности тканей. По желанию — посещение бани, массажного кабинета, чаепитие.
Ужин состоится в гостинице по возвращении.
Начинается походная часть путешествия! При желании вы можете воспользоваться услугами проката и взять в нем недостающее снаряжение для горного похода (ботинки, ветро- и влагозащитные куртки и штаны, треккинговые палки).
Первым пунктом маршрута станет урочище Джилы-Су. В переводе на русский язык это название означает «тeплая вода». Здесь из-под земли бьют заряженные энергией Эльбруса нарзанных источников. Температура воды неизменна в любое время года — 22,4° С.
В долине Джилы-Су вы увидите красивейшие водопады — грандиозный сорокаметровый Кызыл-Су (другое название — Султан), Каракая-Су и Эмир.
Затем предстоит совершить переход на поляну Эммануэля, откуда почти 200 лет назад отправились в экспедицию первые покорители вершины Эльбруса.
Во второй половине дня запланировано размещение в стационарном альплагере. В конце июля, в период активного таяния ледников, здесь бьет родник Серебряный источник. Перед ужином вас ждет прогулка через реку Кызылкол к источнику «белого» нарзана.
Выше урочища Джилы-Су, посреди гористых изломов и склонов, открывается широкая площадка длиной больше километра. Это место называют немецким «аэродромом». Местные жители уверяют, что во времена Великой Отечественной войны на склоне Эльбруса ежедневно приземлялись самолеты-разведчики.
Вы сможете осмотреть уникальный природный «аэродром» и окрестности, после чего подниметесь на поляну с каменными «грибами» — фигурами причудливой формы из окаменевшей лавы.
Поляна Эммануэля - г. Шаукам - р. Исламчат - пер. Кыртык-Ауш - бивуак Островок
Первые несколько километров мы преодолеваем на автомобиле. Дорога у истока реки Малка необычайно красива, а с самого перевала открывается потрясающий вид. Мы огибаем гору Каракая, после чего по каменистому и местами заболоченному склону, протянувшемуся вдоль реки Исламчат, предстоит выйти на перевал Кыртык-Ауш, на высоту 3232 метра. Здесь снег лежит вплоть до начала июля, а в конце августа — выпадает вновь.
Это уникальное место отмечено памятником подвигу времен Великой Отечественной войны. В августе 1942 года советские солдаты провели через перевал 70 воспитанников детского дома Армавира.
После спуска с перевала мы приходим в наш комфортабельный бивуак Островок, который расположен у слияния рек Уллусенчи и Кыртык, оснащенный туалетом, умывальником и столовой - кают-компанией, где нас ждет ужин. Ночевка в палатках.
В этот день вы совершите переход к жемчужине Приэльбрусья озеру Сылтранкель. После небольшого отдыха мы спустимся в поселок Верхний Баксан, откуда запланирован автобусный трансфер в поселок Терскол.
В завершающий день похода - экскурсия к южному подножию Эльбруса! Здесь расположен национальный парк, центр туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. После раннего завтрака вы сможете подняться по самой высокой в Европе канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря. Далее вас ждет перекус в ресторане отеля Чипер-Азау, расположенного возле живописнейшей смотровой площадки с видом на Главный Кавказский Хребет (ст. Старый Кругозор), спуск вниз и трансфер в аэропорт Минеральных Вод.
Отъезд.
По желанию вы можете продлить свой отдых в Терсколе и бесплатно воспользоваться трансфером в другой день.
Стоимость
Включено в стоимость
- Все трансферы по программе маршрута, в том числе ежедневная перевозка рюкзаков клиентов из лагеря в лагерь.
- Проживание:
- в Кисловодске (1 ночь) и в Чегете (1 ночь) - в отелях 2-3*;
- в походе — в палатках или горных хижинах в оборудованных лагерях с удобствами (3 ночи).
- Питание: - в Кисловодске и Терсколе: завтраки и ужины в отелях; - в походе: завтраки, ланч-пакеты на обед и ужины.
- Оплата проезда на канатной дороге Азау — Гара-Баши (3847 м).
- Аренда общественного снаряжения.
- Плата за посещение национального парка «Приэльбрусье».
- Обеспечение безопасности (радиосвязь, аптечка, регистрация в МЧС).
- Квалифицированный гид от компании «Эльбрус Турс».
Оплачивается отдельно
- Авиабилет до Минеральных Вод.
- Медицинская страховка.
- Обеды в дни пребывания в Кисловодске и Терсколе.
- Доплата за одноместное размещение.
- Катание на лошадях, использование снегоходов, ратраков.
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