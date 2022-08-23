Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков

Отличительные особенности похода:

подходит для туристов, имеющих минимальный опыт горных походов или отличную физическую форму

лучшее соотношение цены и качества

вы увидите самые необычные пейзажи

вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас ежедневно будет наш транспорт

питание в лагерях готовят опытные повара и только из натуральных продуктов.

Располагая по периметру Эльбруса сетью собственных лагерей и лагерей наших партнеров мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!

Внимание! Маршрут проходит вдоль границ пограничных зон на территориях Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик и не пересекает их. Однако, на случай вынужденного отклонения от маршрута желательно получить погранпропуска. Крайний срок подачи документов на получения пропусков: для россиян - 20 дней до начала тура, для иностранцев - 40 дней до начала тура.

Маршрут похода: Минеральные Воды (аэропорт) - поселок Терскол - село Верхний Баксан - озеро Сылтранкель - долина реки Кыртык - перевал Кыртык-Ауш (3242 м) - долина реки Исламчат - горячие источники Джилы-Су - поляна Эммануэля - перевал Балкбаши (3689 м) - ущелье Битик-Тюбю - Кольцевой перевал (3100 м) - долина Кюкюртлю - долина реки Уллу-Кам - перевал Хотютау (3546 м) - Баксанское ущелье - поселок Терскол - Минеральные Воды (аэропорт)