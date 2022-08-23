Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков
Отличительные особенности похода:
- подходит для туристов, имеющих минимальный опыт горных походов или отличную физическую форму
- лучшее соотношение цены и качества
- вы увидите самые необычные пейзажи
- вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас ежедневно будет наш транспорт
- питание в лагерях готовят опытные повара и только из натуральных продуктов.
Располагая по периметру Эльбруса сетью собственных лагерей и лагерей наших партнеров мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!
Внимание! Маршрут проходит вдоль границ пограничных зон на территориях Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик и не пересекает их. Однако, на случай вынужденного отклонения от маршрута желательно получить погранпропуска. Крайний срок подачи документов на получения пропусков: для россиян - 20 дней до начала тура, для иностранцев - 40 дней до начала тура.
Маршрут похода: Минеральные Воды (аэропорт) - поселок Терскол - село Верхний Баксан - озеро Сылтранкель - долина реки Кыртык - перевал Кыртык-Ауш (3242 м) - долина реки Исламчат - горячие источники Джилы-Су - поляна Эммануэля - перевал Балкбаши (3689 м) - ущелье Битик-Тюбю - Кольцевой перевал (3100 м) - долина Кюкюртлю - долина реки Уллу-Кам - перевал Хотютау (3546 м) - Баксанское ущелье - поселок Терскол - Минеральные Воды (аэропорт)
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Программа тура
Встреча с гидом
Встреча в аэропорту Минеральных Вод. Групповой трансфер в Терскол (180 км).
В Терсколе вы встретитесь с гидом. При необходимости можно подобрать снаряжение в прокате. Познакомиться с попутчиками самое время — за приветственным ужином. Не пропустите!
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Минеральных Вод.
Утром мы совершаем трансфер в село Верхний Баксан (30 км) с небольшим подъемом по склону. С этого момента начнется походная часть путешествия: подъем по дороге, идущей над правым берегом реки Кыртык, русло которой расположено в глубине узкого каньона, к знаменитому озеру Сылтранкель. Дорога вверх займет 3-4 часа, после чего, перекусив на берегу озера, мы начнем спуск к реке Кыртык.
Ночевка — в нашем стационарном бивуаке Островок, расположенном у слияния рек Кыртык и Уллусенчи на высоте 2700 м. В лагере имеются душ, туалет, столовая - кают-компания.
По каменистому и местами заболоченному склону предстоит выйти на перевал Кыртык-Ауш (3242 м).
Это уникальное место отмечено памятником подвигу времен Великой Отечественной войны - в августе 1942 года советские солдаты провели через перевал 70 воспитанников детского дома Армавира.
После преодоления перевала - плавный сброс высоты, в ходе которого мы спустимся вдоль реки Каракая-Су, обойдя гору Каракая против часовой стрелки и оказавшись в бассейне реки Малка у знаменитого урочища Джилы-Су с нарзанными джакузи и грандиозным водопадом Султан, спадающим с сорокаметровой лавовой плиты. Конечная точка маршрута на сегодня - наш лагерь на поляне Эммануэля. Именно с поляны Эммануэля почти 200 лет назад отправилась на вершину первая экспедиция покорителей Эльбруса. Ночевка - в альплагере. Поскольку дистанция перехода за этот день составит более 20 км - в случае значительной усталости участников, в зависимости от предстоящего прогноза погоды и по согласованию с гидом на следующие сутки может быть использован один из двух предусмотренных программой дней отдыха.
Нам предстоит один из самых длинных переходов на нашем маршруте, поэтому мы выходим очень рано. Через несколько часов подъема по плато Ирахитсырт открывается выход к верховью реки Кызылкол. Здесь она делает поворот под прямым углом и уносит талые воды ледника Уллучиран.
Перевал Балкбаши — еще одно уникальное место! С седловины перевала видна долина реки Уллухурзук, западные и северные склоны Эльбруса, плато Бечасын и Скалистый хребет. Здесь проходит водораздел Терека и Кубани.
Ночевать предстоит в комфортном деревянном домике в местечке, получившем в обиходе название Западные Джилы-Су, возле бывшего лагеря МЧС.
День отдыха в Карачаево-Черкессии, в Джилы-Су.
Западное Джилы-Су — это высокогорная долина с нарзанными источниками. Отсюда открывается один из самых необычных пейзажей Северного Кавказа: Западная вершина Эльбруса закрывает собой Восточную вершину.
Скальные обрывы западного склона величественные и опасные. Мало кому из опытных скалолазов и альпинистов удалось их покорить. Это самая сложная для восхождений сторона горы — Юго-Западное плечо с вершиной Кюкюртлю.
Следующий этап путешествия — переход через Кольцевой перевал в долину Кюкюртлю. По пути вы увидите озеро. Кричите громче от радости — можно услышать интересное эхо!
Отсюда видна Западная стена Кюкюртлю. Спускаться с перевала предстоит по мелкой каменистой сыпухе — это полезный опыт для тех, кто прежде не ходил по подвижным мелким осыпям. Впереди ждет переход через ледник Кюкюртлю. Возможно, потоки воды с тающего ледника придется преодолевать вброд.
Лагерь будет разбит немного выше по долине, в удобном месте с родником.
Вам предстоит возвращение к стене Кюкюртлю. Затем — переход через северный перевал к долине Уллу-Кам.
Долина Уллу-Кам сужается и переходит в ущелье, поросшее сосновым лесом. Слева возвышаются скалы серого мрамора, известные под названием Улак-Кая, что значит «скалы козлят». Дорога здесь разветвляется, вправо ведет к альпинистскому лагерю, влево, на юго-восток, к верховьям Уллу-Кама.
Затем — снова спуск в лагерь на высоту 2300 метров.
В заключительный день активной части программы приготовьтесь к переходу через перевал Хотютау и спуску на ледник Азау, пройдя который вы выйдете к станции канатной дороги «Мир» или «Старый Кругозор», после чего вас ждут душ в номере отеля Чипер-Азау и сытный обед, а в случае позднего прибытия к станции «Старый Кругозор» - еще и ночлег в отеле.
Маршрут завершается у южного подножия Эльбруса. После спуска по канатной дороге на поляну Азау вас ждет трансфер в Терскол. В гостинице после праздничного ужина будут вручены сертификаты о прохождении маршрута похода вокруг Эльбруса.
В зависимости от погоды и самочувствия участников мы можем использовать его на любом этапе прохождения маршрута. Например, в случае благоприятного прогноза на предстоящие дни, мы можем устроить день отдыха на поляне Эммануэля и посетить знаменитую Поляну Каменных грибов, понежиться в нарзанных ванных Джилы-Су или испытать на себе сверхнизкую температуру (+4 градуса в любое время года) знаменитого Серебряного источника.
Стоимость
Включено в стоимость
- Все трансферы по программе маршрута, в том числе ежедневная перевозка рюкзаков клиентов из лагеря в лагерь.
- Проживание:
- в Терсколе (по 2 ночи), в отелях 2-3*;
- на треккинге — в палатках в оборудованных лагерях с удобствами (7 ночей).
- Питание:
- в Терсколе: завтраки в отелях;
- на треккинге: завтраки, ланч-пакеты на обед и ужины.
- Оплата проезда на канатной дороге Азау — Гара-Баши (3847 м).
- Аренда общественного снаряжения.
- Плата за посещение национального парка «Приэльбрусье».
- Обеспечение безопасности (радиосвязь, аптечка, регистрация в МЧС).
- Квалифицированный гид от компании «Эльбрус Турс».
Оплачивается отдельно
- Авиабилет до Минеральных Вод.
- Медицинская страховка.
- Обеды в дни пребывания в Чегете.
- Доплата за одноместное размещение.
- Катание на лошадях, использование снегоходов, ратраков.
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