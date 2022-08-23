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Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Отличительные особенности похода:

  • подходит для туристов, имеющих минимальный опыт горных походов или отличную физическую форму
  • лучшее соотношение цены и качества
  • вы увидите самые необычные пейзажи
  • вы путешествуете налегке, без рюкзаков, а перевозить вещи за вас ежедневно будет  наш транспорт
  • питание в лагерях готовят опытные повара и только из натуральных продуктов.

Располагая по периметру Эльбруса сетью собственных лагерей и лагерей наших партнеров мы можем предложить вам высокий уровень комфорта!

Внимание! Маршрут проходит вдоль границ пограничных зон на территориях Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик и не пересекает их. Однако, на случай вынужденного отклонения от маршрута желательно получить погранпропуска. Крайний срок подачи документов на получения пропусков: для россиян - 20 дней до начала тура, для иностранцев - 40 дней до начала тура.

Маршрут похода: Минеральные Воды (аэропорт) - поселок Терскол - село Верхний Баксан - озеро Сылтранкель - долина реки Кыртык - перевал Кыртык-Ауш (3242 м) - долина реки Исламчат -  горячие источники Джилы-Су -  поляна Эммануэля - перевал Балкбаши (3689 м)  - ущелье Битик-Тюбю - Кольцевой перевал (3100 м) - долина Кюкюртлю - долина реки Уллу-Кам - перевал Хотютау (3546 м) -  Баксанское ущелье - поселок Терскол - Минеральные Воды (аэропорт)

Программа тура

День 1
Трансфер в Терскол

Встреча с гидом

Встреча в аэропорту Минеральных Вод. Групповой трансфер в Терскол (180 км).

В Терсколе вы встретитесь с гидом. При необходимости можно подобрать снаряжение в прокате. Познакомиться с попутчиками самое время — за приветственным ужином. Не пропустите!

День 10
Отъезд

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Минеральных Вод.

День 2
В путь!

Утром мы совершаем трансфер в село Верхний Баксан (30 км) с небольшим подъемом по склону. С этого момента начнется походная часть путешествия: подъем по дороге, идущей над правым берегом реки Кыртык, русло которой расположено в глубине узкого каньона, к знаменитому озеру Сылтранкель. Дорога вверх займет 3-4 часа, после чего, перекусив на берегу озера, мы начнем спуск к реке Кыртык.

Ночевка — в нашем стационарном бивуаке Островок, расположенном у слияния рек Кыртык и Уллусенчи на высоте 2700 м. В лагере имеются душ, туалет, столовая - кают-компания.

День 3
Перевал Кыртык-Ауш, Северные Джилы-Су и поляна Эммануэля

По каменистому и местами заболоченному склону предстоит выйти на перевал Кыртык-Ауш (3242 м).

Это уникальное место отмечено памятником подвигу времен Великой Отечественной войны - в августе 1942 года советские солдаты провели через перевал 70 воспитанников детского дома Армавира.

После преодоления перевала -  плавный сброс высоты, в ходе которого мы спустимся вдоль реки Каракая-Су, обойдя гору Каракая против часовой стрелки и оказавшись в бассейне реки Малка у  знаменитого урочища Джилы-Су с нарзанными джакузи и грандиозным водопадом Султан, спадающим с сорокаметровой лавовой плиты. Конечная точка маршрута на сегодня - наш лагерь на поляне Эммануэля. Именно с поляны Эммануэля почти 200 лет назад отправилась на вершину первая экспедиция покорителей Эльбруса. Ночевка - в альплагере. Поскольку дистанция перехода за этот день составит более 20 км - в случае значительной усталости участников, в зависимости от предстоящего прогноза погоды и по согласованию с гидом на следующие сутки может быть использован один из двух предусмотренных программой дней отдыха.

День 4
Реки Кызылкол, Уллухурзук, Терек и Кубань

Нам предстоит один из самых длинных переходов на нашем маршруте, поэтому мы выходим очень рано. Через несколько часов подъема по плато Ирахитсырт открывается выход к верховью реки Кызылкол. Здесь она делает поворот под прямым углом и уносит талые воды ледника Уллучиран.

Перевал Балкбаши — еще одно уникальное место! С седловины перевала видна долина реки Уллухурзук,  западные и северные склоны Эльбруса, плато Бечасын и Скалистый хребет. Здесь проходит водораздел Терека и Кубани.

Ночевать предстоит в комфортном деревянном домике в местечке, получившем в обиходе название Западные Джилы-Су, возле бывшего лагеря МЧС.   

День 5
Долина Джилы-Су (Западные)

День отдыха в Карачаево-Черкессии, в Джилы-Су.

Западное Джилы-Су — это высокогорная долина с нарзанными источниками. Отсюда открывается один из самых необычных пейзажей Северного Кавказа: Западная вершина  Эльбруса закрывает собой Восточную вершину.

Скальные обрывы западного склона величественные и опасные. Мало кому из опытных скалолазов и альпинистов удалось их покорить. Это самая сложная для восхождений сторона горы — Юго-Западное плечо с вершиной Кюкюртлю.

День 6
Переход через ледник Кюкюртлю

Следующий этап путешествия — переход через Кольцевой перевал в долину Кюкюртлю. По пути вы увидите озеро. Кричите громче от радости — можно услышать интересное эхо!

Отсюда видна Западная стена Кюкюртлю. Спускаться с перевала предстоит по мелкой каменистой сыпухе — это полезный опыт для тех, кто прежде не ходил по подвижным мелким осыпям. Впереди ждет переход через ледник Кюкюртлю. Возможно, потоки воды с тающего ледника придется преодолевать вброд.

Лагерь будет разбит немного выше по долине, в удобном месте с родником.

День 7
Долина Уллу-Кам

Вам предстоит возвращение к стене Кюкюртлю. Затем — переход через северный перевал  к долине Уллу-Кам.

Долина Уллу-Кам сужается и переходит в ущелье, поросшее сосновым лесом. Слева возвышаются скалы серого мрамора, известные под названием Улак-Кая, что значит «скалы козлят». Дорога здесь разветвляется, вправо ведет к альпинистскому лагерю, влево, на юго-восток, к верховьям Уллу-Кама.

Затем — снова спуск в лагерь на высоту 2300 метров.

День 8
Южное подножие небесной короны Европы

В заключительный день активной части программы приготовьтесь к переходу через перевал Хотютау и спуску на ледник Азау, пройдя который вы выйдете к станции канатной дороги «Мир» или «Старый Кругозор», после чего вас ждут душ в номере отеля Чипер-Азау и сытный обед, а в случае позднего прибытия к станции «Старый Кругозор» - еще и ночлег в отеле.

Маршрут завершается у южного подножия Эльбруса. После спуска по канатной дороге на поляну Азау вас ждет трансфер в Терскол. В гостинице  после праздничного ужина будут вручены сертификаты о прохождении маршрута похода вокруг Эльбруса.

День 9
Резервный день

В зависимости от погоды и самочувствия участников мы можем использовать его на любом этапе прохождения маршрута. Например, в случае благоприятного прогноза на предстоящие дни, мы можем устроить день отдыха на поляне Эммануэля и посетить знаменитую Поляну Каменных грибов, понежиться в нарзанных ванных Джилы-Су или испытать на себе сверхнизкую температуру (+4 градуса в любое время года) знаменитого Серебряного источника. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • Все трансферы по программе маршрута, в том числе ежедневная перевозка рюкзаков клиентов из лагеря в лагерь.
  • Проживание:
  • в Терсколе (по 2 ночи), в отелях 2-3*;
  • на треккинге — в палатках в оборудованных лагерях с удобствами (7 ночей).
  • Питание:
  • в Терсколе: завтраки в отелях;
  • на треккинге: завтраки, ланч-пакеты на обед и ужины.
  • Оплата проезда на канатной дороге Азау — Гара-Баши (3847 м).
  • Аренда общественного снаряжения.
  • Плата за посещение национального парка «Приэльбрусье».
  • Обеспечение безопасности (радиосвязь, аптечка, регистрация в МЧС).
  • Квалифицированный гид от компании «Эльбрус Турс».  

Оплачивается отдельно

  • Авиабилет до Минеральных Вод.
  • Медицинская страховка.
  • Обеды в дни пребывания в Чегете.
  • Доплата за одноместное размещение.
  • Катание на лошадях, использование снегоходов, ратраков.

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