Конный тур «Кубанское кольцо»
- получаете удовольствие от верховой езды на лошадях
- грезите о конных походах по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам
- готовы к ночевкам в палатках и на турбазе, встречам закатов и рассветов среди горных вершин
- горите желанием увидеть самые заветные места богатейшей Карачаево-Черкесии
- надеетесь получить прилив сил и здоровья от природных целебных минеральных источников
Минеральные Воды – Карачаевск или база отдыха в пригороде – Кубанское ущелье – Хурзук — озеро Хурла-Кель – западный склон Эльбруса — горячие источники Джылы-Суу (карачаевское) – Махарское ущелье, нарзаны — озеро Уллу-Кель – Учкулан – Карачаевск или база отдыха в пригороде – Минеральные Воды
Туристов в группе: не более 12 человек
Возраст участников: от 12-ти летСложность:
Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки, имеющих опыт верховой езды. Не рекомендуется пациентам с аллергическими реакциями, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.Место и время сбора группы:
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал Встреча с 9:00 до 19:00 трансфер в г. Карачаевск или база отдыха в пригороде (ориентировочно 2 — 3 часа).Место и время завершения тура:
г. Карачаевск или база отдыха в пригороде трансфер в г. Минеральные Воды Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча туристов в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах с 15:00 до 16:00. Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе. Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников.
Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации.
Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии. Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе!
Проживание: гостиница/эко-ферма г. Карачаевск Питание: ужин в гостинице
Рядом с одним из древнейших аулов Хурзук Карачаево-Черкесии в Кубанском ущелье находится конная база. Пора выбирать и седлать лошадей!
Вдоль реки Уллу-Хурзук вы отправляетесь на западный склон Эльбруса. Вы побываете на лечебных теплых минеральных источниках Джылы-Суу карачаевское. Путь не долгий, всего 20 км по грунтовке, но в нем есть свои затеи – не раз придется пересечь реку и по мосту, и вброд, набор высоты – почти километр.
В завершение дня – вечерние звезды, костер, ужин, отдых. Лучшего и придумать невозможно!
Проживание: палаточный лагерь Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин на маршруте
Пленительный рассвет, утреннее купание, – и ваш организм зарядился для нового путешествия. Сегодня Вы окажетесь в долине с живописными холмами. Здесь покоится реликтовое озеро Хурла-Кель, овеянное древними легендами. Крутой подъем и спуск нипочем вашим лошадям карачаевской породы, самым выносливым и великолепно чувствующим себя на горных склонах.
Карачаевские лошади в составе кавалерийских частей русской армии участвовали в переходе Альп, в сражении за Шипку, и вас они точно не подведут! После установки лагеря, устройства костра и приготовления ужина вас ждет закат на озере.
Проживание: палаточный лагерь Питание: 3-х разовое питание на маршруте.
Лошади отдыхают, а вам предстоит безудержное наслаждение «от и до»! В этом супер-дне на озере Хурла-Кель уместятся и купания, и прогулки по холмам и по лесу, и сбор ягод, и лучшие фотосессии на зависть всему миру в ваших фото-нарядах, которые, конечно, вы не забыли захватить в этот активный тур по Карачаево-Черкесии.
Полное выключение из режима прежней напряженной жизни, отдых и релаксация, покой и мир в гармонии с удивительной природой – вы это заслужили! Вечером – ужин у костра, легенды и песни, закат сокрушительной красоты, ночевка под звездным покрывалом гостеприимного кавказского неба. Конные походы по Северному Кавказу – это не просто путешествие, это настоящая сказка наяву!
Проживание: палаточный лагерь Питание: 3-х разовое питание на маршруте.
Путешествие на Северном Кавказе продолжается конным переходом в Хурзук. Переход не будет легким, но виды и панорамы, которые откроются вам, заставят забыть обо всех трудностях и тяготах.
Вы спуститесь к старинному карачаевскому селению Карт-Джурт, а дальше дорога ведет в аул Хурзук. Здесь вас ожидает ночевка в карачаевском доме. Вы приобщитесь к кавказскому празднику с его самобытным национальным колоритом, – сами попробуете сделать хычины, вкуснейшее кавказское блюдо, оцените щедрую кухню горцев, которая славится в веках!
Сила и здоровье вкупе с неповторимым ароматом и вкусом, – это ли не мечта каждого гурмана!? По приезде домой у вас точно будет, чем похвалиться и порадовать близких!
Проживание: гостевой дом Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостевом доме
Наездники, подъем! Подъем сразу в двух в смыслах: просыпайтесь и поднимайтесь на лошадях круто-круто вверх – на Даутский хребет. Путь к древнему высокогорному озеру Уллу-Кель – это приключение на Северном Кавказе! После выезда из аула Хурзук вам предстоит свернуть с дороги налево, и через несколько километров после селения Верхний Учкулан тропа пойдет вверх по течению речки Кичкине-Кол.
Из всех озер бассейна Кубани Уллу-Кель – самое большое. В высокогорной чаше даже летом в ледяной воде плавают льдины-айсберги, а по берегам лежат острова снега.
После спуска в долину и выбора уютного места для установки лагеря, прогуляйтесь по берегам, устройте треккинг по скалистым суровым монументам, – фотосессии в программе обязательны! Рискните искупаться в мертвой воде, — сказки и предания уверяют, что все болезни убегут от вас в один миг!
Проживание: палаточный лагерь Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин на маршруте
Вчера вы встречали волшебные переливы заката, сегодня полюбуетесь переменчивостью красок рассвета на Уллу-Кель. Последние уникальные фотоснимки, — и команда всадников по горному ущелью движется к древнему, сохранившему национальную старинную культуру, аулу Учкулан. Здесь вам предстоит своеобразный экскурс в историю Карачаево-Черкесии, а затем придет пора возвращаться на конную базу.
Прощайте, добрые, умные и так полюбившиеся друзья-лошади! Активный и временами даже экстремальный конный тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске. Здесь вы сможете привести себя в порядок, принять ванну или попариться в баньке. Путешествие по Кавказу было очень насыщенным, и вам нужно отдохнуть на славу перед завтрашним отъездом!
Проживание: гостиница/эко-ферма г. Карачаевск Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостинице
Поздравляем вас, друзья, – в вашем активном конном туре на Северном Кавказе вы совершили подвиг, вы дошли до финала! Смело можно сказать, что с вами теперь можно и в строй, и в бой! О своих неутомимых, легкокрылых, смелых лошадях вы будете вспоминать еще долго, а ваши фото и видео помогут вам поделиться впечатлениями со всеми любителями верховой езды.
Питание: завтрак в гостинице Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия в 15:00
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер Минеральные Воды — Карачаевск или база отдыха в пригороде и обратный
- проживание в гостинице в 2-х 3-х местных номерах со всеми удобствами — две ночи / на турбазе — одна ночь
- питание: 1 день — ужин, 2-7 день — 3-разовое питание, 8 день — завтрак
- услуги гида-экскурсовода
- транспортное обслуживание на маршруте
- прокат лошадей
- экологические сборы заповедников, входные билеты к комплекс термальных источников
- палаточный инвентарь — палатка, спальник, каремат
- костровое имущество — газ, горелка, котел, чайник
- услуги по оформлению пограничных пропусков
- медицинская аптечка
Оплачивается отдельно
- индивидуальный трансфер
- экскурсии не включенные в программу тура
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- одноместное размещение — 4000 руб. за весь период тура
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