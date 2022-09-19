Конный тур «Кубанское кольцо»

Минеральные воды, Карачаевск или база отдыха на природе.

Встреча туристов в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах с 15:00 до 16:00. Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе. Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников.

Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации.

Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии. Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе!

Проживание: гостиница/эко-ферма г. Карачаевск Питание: ужин в гостинице