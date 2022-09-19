Конный поход из Южного в Северное Приэльбрусье

День - знакомство.

Место встречи – фонтан в аэропорту Минеральных Вод. Контрольное время – 11:00 по МСК.

Загружаем вещи в автобус и отправляемся в 3-часовую поездку через всю Кабардино-Балкарию по федеральной трассе А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус». 180 км пути пролетят незаметно. В дороге вы сможете полюбоваться постепенной сменой степных, среднегорных и горных ландшафтов. Увидите величие Передового хребта и красоты Баксанского ущелья.

Конечный пункт назначения – курортный поселок Эльбрус у подножия одноименной горы. Здесь размещаемся в отеле, разбираем вещи, знакомимся и сытно обедаем. Затем проходим первичный инструктаж, выбираем лошадь и снаряжение. Если не устраивает что-то в экипировке или вы не захватили с собой подходящую одежду, можно воспользоваться услугами проката.

В завершении дня – вкусный ужин. Ложимся отдыхать пораньше, чтобы накопить силы и лучше акклиматизироваться к горам.