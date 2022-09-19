Конный поход из Южного в Северное Приэльбрусье
Тур предусматривает ваш самостоятельный приезд в Минеральные Воды. Оттуда мы вас доставим в отель у юго-восточного склона Эльбруса. В течение 4 дней мы будем постепенно двигаться верхом в северном направлении, попутно осматривая достопримечательности и посещая знаковые места Приэльбрусья. В конце тура предусмотрен трансфер в Кисловодск.
Сложность: базовый уровень с минимальной физической нагрузкой
Возраст: дети от 9 лет
Продолжительность: 6 дней
Численность группы: от 3 человек (индивидуально - оговаривается стоимость)
Условия проживание: отель в п. Эльбрус (2 ночи), палаточный лагерь (3 ночи), отель в Кисловодске (1 ночь; есть возможность продления).
Вас ждет:
Программа тура
Место встречи – фонтан в аэропорту Минеральных Вод. Контрольное время – 11:00 по МСК.
Загружаем вещи в автобус и отправляемся в 3-часовую поездку через всю Кабардино-Балкарию по федеральной трассе А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус». 180 км пути пролетят незаметно. В дороге вы сможете полюбоваться постепенной сменой степных, среднегорных и горных ландшафтов. Увидите величие Передового хребта и красоты Баксанского ущелья.
Конечный пункт назначения – курортный поселок Эльбрус у подножия одноименной горы. Здесь размещаемся в отеле, разбираем вещи, знакомимся и сытно обедаем. Затем проходим первичный инструктаж, выбираем лошадь и снаряжение. Если не устраивает что-то в экипировке или вы не захватили с собой подходящую одежду, можно воспользоваться услугами проката.
В завершении дня – вкусный ужин. Ложимся отдыхать пораньше, чтобы накопить силы и лучше акклиматизироваться к горам.
Этот день посвящен ознакомительным конным прогулкам, которые позволят опробовать выбор снаряжения и езду верхом. Мы посетим легендарный 25-метровый водопад Девичьи косы на реке Чыранбаши-су, поднявшись к нему по живописному серпантину в лесу. Вы увидите древние выходы магмы – базальтовые «карандаши» – и сможете прогуляться вокруг международной обсерватории Пик Терскол.
Обязательно заедем на «Поляну нарзанов», где из-под земли бьют целебные родники. Осевшие минеральные частички в процессе окисления приобретают огненно-рыжий цвет. Земля вокруг и камни напоминают марсианский ландшафт. После возвращения в отель проводим подготовку к серьезному конному походу, собираем вещи и ужинаем.
После завтрака выдвигаемся к селу Верхний Баксан. На юг от поселка находится ущелье Адыр-Су с красавицей горой - Уллу-Тау. Но сложность маршрута и отвесный Докторский перевал высотой 90 м не позволяют заехать в него на лошадях.
Наша цель расположена напротив – это примыкающая с севера к Верхнему Баксану долина реки Кыртык, которая очень живописна благодаря густой зелени плато и цветущим лугам. Сложное название реки переводится с балкарского как «полный травы».Ущелье Кыртык изогнуто большой дугой между Боковым хребтом и восточным отрогом Эльбруса.
В центральной части долины расположены развалины средневековых построек и остатки храма – Сатурна. С севера в Кыртык впадают многочисленные речушки с ледников (Джугуртау, Гитче-Артыкол, Байзамок), делая его крупным притоком Баксана.
Мы двигаемся к в верховью ущелья, к устью реки Уллусенчи. В этом месте долина становится плоской, широкой и удобной для стоянки. Отлично видно величавый конус Эльбруса с белоснежными шапками.
Здесь вас ждут палаточный лагерь, горячий ужин: блюда на мангале, дегустация местного айрана и сыров. Спать ложимся рано, чтобы хорошо отдохнуть.
Сегодня отправимся на северо-запад, к подножию Эльбруса, в Ущелье Джилы-Су, которое по факту является природным курортом. На небольшой площади сконцентрировано более десятка термальных источников с различными по составу нарзанами. В окружающие ландшафты вплетены быстрые речки, водопады, застывшие лавовые потоки, ледники, каменные останцы, заснеженные хребты, просторные плато и цветущие поляны.
В конный поход по Приэльбрусью выдвигаемся налегке. Вещи и дополнительное снаряжение для лагеря поедут на машине сопровождения.
В ущелье Джилы-Су можно принять минеральную ванну-джакузи, попить нарзана из подземных родников, пройти процедуру газового обертывания углекислотой. В первой половине дня также предусмотрено посещение 40-метрового водопада Султан и выход на поляну Эммануэля (2500 м).
После размещения в палаточном лагере предпримем еще один выход. Нас ждет прогулка через реку Кызылкол («огненная речка»), которая проложила свое глубокое русло сквозь древние поля лавы. Эльбрус – это затаившийся вулкан, но внутри горы бурлит расплавленная магма, подогревающая минеральные озера.
Неподалеку от Калинова моста, расположен источник «белого» нарзана, наполненный вулканической энергией и исцеляющей силой. В полукилометре от него находится «Серебряный источник», в котором вода с мощным антиоскидантным эффектом появляется только летом.
Конный поход из Южного в Северное Приэльбрусье затронет закрытые для посещения до конце 1960-х годов территории. Запрет был связан с эзотерическими изысканиями нацисткой Германии в годы оккупации Кавказа, которая пыталась обнаружить на склонах «Горы Ариев» вход в мифическую страну Шамбалу.
Доставка оборудования и спецконтингента велась высотными самолетами-разведчиками, которые приземлялись на дно древнего высохшего озера. Сейчас это место между поляной Эммануэля и Обсидиановой долиной называется «Немецкий аэродром».
Осмотрев достопримечательности живописного плато, поднимемся выше по северному склону к отметке 3250 м. Здесь расположена ромбовидная «Поляна грибов», которая окружена лавовыми завалами. Это место отлично подходит для уникальных фото Приэльбрусья.
Особенно удачными получаются снимки на фоне горы Сирх. После возвращения в лагерь делимся впечатлениями, восстанавливаем силы вкусным ужином и ночуем в палатках.
Последнее утро на Эльбрусе. Набираем нарзана про запас, собираем вещи и двигаемся к автобусу. Трансфер в Кисловодск пройдет по новому для вас маршруту. Горная трасса «Кисловодск – Джилы-Су» уходит на север в Ставропольский край витиеватыми зигзагами по спине Скалистого хребта.
В дороге любуемся горами, водопадами, реками (Малкой, Харбас, Хасаут, Кичмалка), долинами, плато, вершиной-пирамидой Тузлук. Очень живописная природа в районе Кабардинского хребта.
Через 2,5-3 часа приезжаем в Кисловодск. Заселяемся в отель, осматриваем город, ужинаем. Если вы хотите остаться здесь подольше – мы поможем продлить пребывание на нужное количество дней.
Стоимость
Включено в стоимость
- групповой трансфер с Минеральных вод до отеля и обратно
- все групповые трансферы по программе
- проживание в отеле в 2х и 3х местных номерах со всеми удобствами
- питание (завтрак+ужин)
- аренда лошади на весь тур
- экологический сбор в Национальный парк Приэльбрусье
- работа гида
- работа повара
- транспорт для перевозки вещей и снаряжения
- полная организация тура
- оперативная поддержка организаторов в любых ситуациях
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, по желанию
- размещение в номерах люкс и полулюкс
- баня
- заказ дополнительных экскурсий
- индивидуальные трансферы
- аренда личного туристического снаряжения
- страховка от несчастных случаев
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