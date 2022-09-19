История двух храмов
Сезон - с мая по октябрь; Минимальное количество человек для одной группы - 6 человек; Проживание - в палатках; Протяженность маршрута - Около 40 км.; Длительность - 2 дня; Маршрут конного тура - конно-спортивный центр Гранд Эльбрус (посёлок Мара Аягъы) - гора Шоана-урочище Дудардон-Синтинский храм-Нижняя Теберда.
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Программа тура
Маршрут начинается от конно-спортивного центра «Гранд», где туристы проходят инструктаж верховой езды на лошадях и инструктаж по технике прохождения потенциально опасных участков тропы.
Пролегая вдоль окраины Карачаевска, тропа приводит к горе Шоана. С вершины горы (1157м) открывается грандиозная панорама гор Кавказа. Величественно выделяются двуглавый серебристый Эльбрус и закованный в ледяной панцирь гребень Домбай-Ульгена. Внизу - живописный рельеф бассейнов Кубани и Теберды.
На вершине горы находится участок редколесья с доледниковыми видами растений, в том числе - тиса ягодного. На южном отроге горы белеют стены храма Георгия Победоносца, датируемого IX-Х вв. Далее по тропе поднимаемся вверх на плато урочища Дудардон (1454м). Эта тропа повторяет отрезок Великого Шелкового пути, проходившего из долины Теберды в Кубанскую долину.
На плато Дудардон устраивается ночевка. Водопады и озёра Дуута.
Урочище Дудардон - через плато Буруш-Сырты (2361м) - Сентинский храм. Сентинский храм построен на отроге горного хребта, на левом берегу реки Теберда. Храм высится над аулом Нижняя Теберда («Сынты»- по - карачаевски). Для храма характерна крестово-купольная архитектура, он представляет собой композицию в виде «чистого» креста.
Здание сложено из тщательно отесанных блоков и плит песчаника на известковом растворе. Состав раствора храмов Алании до сих пор неразгадан. Храм прекрасно сохранился, не дав ни одной трещины. На стенах храма сохранились следы фресковой росписи, датированной Х1 в. В середине XVIII в. на подступах к нему был построен женский монастырь, ныне недействующий.
Маршрут заканчивается в Нижней Теберде, откуда туристов доставляют на автотранспорте в г.Карачаевск. Высокогорное кольцо Водообеспеченность маршрута: на всем протяжении маршрута имеются родники с питьевой водой.
Стоимость
Включено в стоимость
- прокат лошадей
- работа 2-х инструкторов-гидов, сопровождающих группу
- питание на привалах
- проживание в палатках
- обучение технике верховой езды на лошадях
- проезд автотранспортом в начальную и конечную точку маршрута
Оплачивается отдельно
- проезд до г. Карачаевска
- страховка
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