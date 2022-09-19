История двух храмов

Урочище Дудардон - через плато Буруш-Сырты (2361м) - Сентинский храм.

Урочище Дудардон - через плато Буруш-Сырты (2361м) - Сентинский храм. Сентинский храм построен на отроге горного хребта, на левом берегу реки Теберда. Храм высится над аулом Нижняя Теберда («Сынты»- по - карачаевски). Для храма характерна крестово-купольная архитектура, он представляет собой композицию в виде «чистого» креста.

Здание сложено из тщательно отесанных блоков и плит песчаника на известковом растворе. Состав раствора храмов Алании до сих пор неразгадан. Храм прекрасно сохранился, не дав ни одной трещины. На стенах храма сохранились следы фресковой росписи, датированной Х1 в. В середине XVIII в. на подступах к нему был построен женский монастырь, ныне недействующий.

Маршрут заканчивается в Нижней Теберде, откуда туристов доставляют на автотранспорте в г.Карачаевск. Высокогорное кольцо Водообеспеченность маршрута: на всем протяжении маршрута имеются родники с питьевой водой.