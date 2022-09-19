Эльбрус на ладони

Встреча, подъем на Гунух.

Группа выдвигается из карачаевска. Далее на лошадях по горной тропе мимо диких скал группа поднимается на Гунух.

Оказавшись на Гунухе, туристы почувствуют себя словно в сказочном лесу, наполненном тысячами ароматов летнего разнотравья: чабреца, зверобоя, ромашки. Здесь в обилии произрастает девясил, корни которого издавна известны своими целебными свойствами. Здесь также в обилии растут ягодные кустарники: малина, смородина, очень много грибов.

Особым богатством отличается и животный мир гунухских лесов. Здесь встречаются: кабаны, косули, волки, лисы, шакалы, зайцы, а также: глухари, тетерева, орлы и т.д.

С урочища Гунух открывается захватывающий вид на перевал Бийчесын. А напротив высится скала Акъ-Къая, которая тянется от Маринского ущелья до верховий Джегуты на многие километры.

Ночевка на Гунухе.