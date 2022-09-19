Эльбрус на ладони
Сезон - с мая по октябрь Минимальное количество человек для одной группы - 6 человек Проживание - в палатках Протяженность маршрута - около 58 км. Маршрут конного тура - Маринский нарзанный источник - Горная база конно-спортивного центра «Гранд Эльбрус» (Урочище Гунух) - Биязыр - Ташлы-Кол – Индишские нарзанные источники (памятник природы)
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Программа тура
Группа выдвигается из карачаевска. Далее на лошадях по горной тропе мимо диких скал группа поднимается на Гунух.
Оказавшись на Гунухе, туристы почувствуют себя словно в сказочном лесу, наполненном тысячами ароматов летнего разнотравья: чабреца, зверобоя, ромашки. Здесь в обилии произрастает девясил, корни которого издавна известны своими целебными свойствами. Здесь также в обилии растут ягодные кустарники: малина, смородина, очень много грибов.
Особым богатством отличается и животный мир гунухских лесов. Здесь встречаются: кабаны, косули, волки, лисы, шакалы, зайцы, а также: глухари, тетерева, орлы и т.д.
С урочища Гунух открывается захватывающий вид на перевал Бийчесын. А напротив высится скала Акъ-Къая, которая тянется от Маринского ущелья до верховий Джегуты на многие километры.
Ночевка на Гунухе.
После завтрака, оседлав лошадей, туристы выдвигаются вверх по Гунухскому ущелью к перевалу Гунух, ведущему к урочищу Биязыр. Слева от Гунухского ущелья видна скала Хорасан Къая, открывается панорама Главного Кавказского хребта и двуглавый исполин Эльбрус.
На пути следования к урочищу Биязыр можно увидеть современных пастухов, пасущих свои стада, познакомиться с их скромным бытом и отведать отличающийся своими высокими целебными свойствами кисло - молочный национальный напиток — айран.
При подъезде к урочищу Биязыр, открывается панорама причудливо разбросанных по ущелью, пикообразных скал. В самой глубине ущелья высится как обелиск, одинокая скала.В ее основании находится пещера огромных размеров.Каким образом образовалась эта пещера остается только предполагать. Неприступная со всех сторон скала может представлять собой особый интерес для любителей скалолазания.
Сразу после завтрака группа должна выступить в верховья урочища Биязыр, оставляя внизу незабываемые впечатления. Через плоскогорье Ташлы-Кол, наблюдая панораму Главного Кавказского хребта, просматривается как на ладони, продвигаемся к урочищу Индиш.
Не доходя до Индиша, группе предлагается завернуть в урочище Биязрук. Здесь они смогут увидеть встроенное в скалу древнее жилище. Предположительно, оно принадлежит предкам современных карачаевцев. Рядом протекает ручей. Около ручья можно сделать привал, искупаться в теплой, кристально чистой воде ручья. Далее дорога ведет к Индишскому плоскогорью.
Весь путь сопровождает величественная панорама Кавказского хребта. Индиш известен своими минеральными источниками. Они включены в список памятников природы Карачаево-Черкесской республики (также как и маринский нарзан).
Источники находятся на высоте 1170 метров. Два источника имеют высокое содержание иодо-бромистого состава, а один — хлоридно гидрокарбонатно - натриевого состава. Каждый гость по желанию сам сможет оценить вкусовые качества этой природной воды.
После осмотра Индишского источника группа на автотранспорте отправляется на базу.
Стоимость
Включено в стоимость
- прокат лошадей
- работа 2-х инструкторов-гидов, сопровождающих группу
- питание на привалах
- обучение технике верховой езды на лошадях
- проезд автотранспортом в начальную и конечную точку маршрут
Оплачивается отдельно
- проезд до г. Карачаевска
- страховка
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