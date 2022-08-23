Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Летнее катание на Эльбрусе

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Захватывающее катание на лыжах и сноуборде летом. Совместите экстремальное катание, прогулки по ущельям, экскурсии, баню, рыбалку и многое другое.

Сложность: базовый уровень, с умеренной физической нагрузкой

Ограничение по возрасту: от 12 лет

Численность группы: от 3 человек

Программа тура

День 1
Встреча

Стартовая точка путешествия к Приэльбрусью – город Минеральные Воды (Ставропольский край). Сюда вы добираетесь самостоятельно на самолете, поезде или автобусе. Сборы утром, до 11 часов.

Далее мы организуем трансфер до места проживания. Ужин.

 

День 2
Джиппинг на озеро Гижгит.

Завтрак в отеле.

Трансфер на Поляну Азау для катания и акклиматизации.

Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).

Джиппинг на озеро Гижгит (рыбалка и просто прогулка).

Пикник на озере.

Возвращение в отель. Свободное время.

День 3
Катание на поляне Азу.

Завтрак в отеле.

Трансфер на Поляну Азау для катания.

Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).

Трансфер в отель.

Ужин.

Баня, свободное время.

День 4
Экскурсия на поляну нарзанов.

Завтрак в отеле.

Трансфер на Поляну Азау для катания.

бед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).

кскурсия на поляну нарзанов.

Ужин, свободное время.

День 5
Поездка на Поляну Чегет.

Завтрак в отеле.

Трансфер на Поляну Чегет, фотосессия, покупка сувениров.

Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).

Трансфер в отель, ужин.

Групповой трансфер в аэропорт Минеральных Вод.

Стоимость

Включено в стоимость

  • полная организация тура
  • групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
  • групповой трансфер до склонов (утром)
  • проживание в отеле с размещением в 2-х и 3-х местных номерах
  • 2-х разовое питание (завтрак-ужин)
  • баня (1 посещение ) с горным чаем и медом
  • экскурсия на поляну Нарзанов
  • купание в термальных источниках
  • джиппинг на озеро
  • пикник
  • наша помощь и поддержка в любых ситуациях

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
  • одноместное размещение, при желании
  • заказ дополнительных экскурсий
  • аренда снаряжения
  • поднос багажа
  • страховка от несчастных случаев
  • ски-пасс
  • билет на канатную дорогу Чегет
  • услуги инструкторов и гидов, в том числе по фрирайду
  • индивидуальные трансферы
  • трансфер до отеля после катания
  • билет на термальные источники

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Эльбрус

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 25 декабря

7 дней 6 ночей

от 43800 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Домбай

Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 27 декабря

7 дней 6 ночей

от 45500 ₽