Летнее катание на Эльбрусе

Джиппинг на озеро Гижгит.

Завтрак в отеле.

Трансфер на Поляну Азау для катания и акклиматизации.

Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).

Джиппинг на озеро Гижгит (рыбалка и просто прогулка).

Пикник на озере.

Возвращение в отель. Свободное время.