Летнее катание на Эльбрусе
Захватывающее катание на лыжах и сноуборде летом. Совместите экстремальное катание, прогулки по ущельям, экскурсии, баню, рыбалку и многое другое.
Сложность: базовый уровень, с умеренной физической нагрузкой
Ограничение по возрасту: от 12 лет
Численность группы: от 3 человек
Вас ждет:
Программа тура
Стартовая точка путешествия к Приэльбрусью – город Минеральные Воды (Ставропольский край). Сюда вы добираетесь самостоятельно на самолете, поезде или автобусе. Сборы утром, до 11 часов.
Далее мы организуем трансфер до места проживания. Ужин.
Завтрак в отеле.
Трансфер на Поляну Азау для катания и акклиматизации.
Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).
Джиппинг на озеро Гижгит (рыбалка и просто прогулка).
Пикник на озере.
Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак в отеле.
Трансфер на Поляну Азау для катания.
Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).
Трансфер в отель.
Ужин.
Баня, свободное время.
Завтрак в отеле.
Трансфер на Поляну Азау для катания.
бед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).
кскурсия на поляну нарзанов.
Ужин, свободное время.
Завтрак в отеле.
Трансфер на Поляну Чегет, фотосессия, покупка сувениров.
Обед в национальном кафе на склоне (за дополнительную плату).
Трансфер в отель, ужин.
Групповой трансфер в аэропорт Минеральных Вод.
Стоимость
Включено в стоимость
- полная организация тура
- групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
- групповой трансфер до склонов (утром)
- проживание в отеле с размещением в 2-х и 3-х местных номерах
- 2-х разовое питание (завтрак-ужин)
- баня (1 посещение ) с горным чаем и медом
- экскурсия на поляну Нарзанов
- купание в термальных источниках
- джиппинг на озеро
- пикник
- наша помощь и поддержка в любых ситуациях
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, при желании
- заказ дополнительных экскурсий
- аренда снаряжения
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
- ски-пасс
- билет на канатную дорогу Чегет
- услуги инструкторов и гидов, в том числе по фрирайду
- индивидуальные трансферы
- трансфер до отеля после катания
- билет на термальные источники
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