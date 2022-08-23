Катание по фрирайд маршрутам Эльбрус

Мы приглашаем принять участие в горнолыжном туре на Эльбрусе. Присоединяйтесь к нашей дружной компании, и Вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, попробовать вкуснейшие блюда Кавказской кухни, отдохнуть от суеты города и просто хорошо провести время в кругу друзей.

Приэльбрусье- это уни­каль­ный регион нашей страны: чистый горный воздух, ве­ли­чест­вен­ные вер­ши­ны, жи­во­пис­ные ущелья, мно­го­чис­лен­ные во­до­па­ды и це­леб­ные ис­точ­ни­ки со­зда­ют пре­крас­ные усло­вия для от­ды­ха в горах.

Наше путешествие рассчитано на всех желающих. Если Вы новичок, то наши инструктора научат Вас кататься на сноуборде или горных лыжах. А если Вы уверенно стоите на доске, то сможете прокатиться с гидами вне трассы по нетронутым снежным полям и почувствовать что такое настоящий фрирайд!