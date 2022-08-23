Катание по фрирайд маршрутам Эльбрус
Мы приглашаем принять участие в горнолыжном туре на Эльбрусе. Присоединяйтесь к нашей дружной компании, и Вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, попробовать вкуснейшие блюда Кавказской кухни, отдохнуть от суеты города и просто хорошо провести время в кругу друзей.
Приэльбрусье- это уникальный регион нашей страны: чистый горный воздух, величественные вершины, живописные ущелья, многочисленные водопады и целебные источники создают прекрасные условия для отдыха в горах.
Наше путешествие рассчитано на всех желающих. Если Вы новичок, то наши инструктора научат Вас кататься на сноуборде или горных лыжах. А если Вы уверенно стоите на доске, то сможете прокатиться с гидами вне трассы по нетронутым снежным полям и почувствовать что такое настоящий фрирайд!
Вас ждет:
Программа тура
Общий трансфер - отправляемся на горячие термальные источники. Час купания на территории термальных источников Гедуко. Едем на базу - попутно поедая хычины и запивая их горными чаями в придорожном кафе.
Расселение, время на отдых.
Для активных экскурсия по местности: ориентиры, магазины, но короткая, чтобы успеть к ужину! Ужин Посиделки у камина - знакомство, расскажем еще более подробно про программу тура, жеребьевка на команды.
Подъем Утренняя гимнастика. Полчаса на подготовку к завтраку и быстрым сборам на гору. Завтрак.
Групповой трансфер до горы Мы на Азау! Берем ски-пассы и наверх! Катаемся до перекуса.
Встреча у кафе в условленном месте, обмен впечатлениями. После перекуса-Возобновление катания.
Сборы у трансфера, возвращаемся в коттедж. Отдыхаем, свободное время. Ужин. Посиделки у камина, делимся впечатлениями. Отбой.
Подъем Ну очень активная утренняя гимнастика. Завтрак.
Трансфер до горы Далее катание на склонах для понимания уровня катания группы, для последующей корректировки выбора фрирайд маршрутов.
Обед.
Продолжаем кататься. Сборы у трансфера. Так уж и быть, дадим время для отдыха. Спортивное ориентирование - соревнования команд.
Ужин. Делимся на группы FREEeride or no Собираемся в баньку для разогрева мышц. Посиделки у камина
Отбой
Пробуждение. Весёлая утренняя гимнастика, а для желающих принять душ из ведра на улице – всё в силе. Подготовка к завтраку и быстрым сборам на гору. Завтрак.
Подтверждаем группы FREEride or no freeride. Трансфер - возможно в 11.50 – зависит от состояния группы.
Берем ски-пасы и наверх. I) Группа Людей. Трансфер до Азау – катание по трассам. II) Группа Райдеров. Катание по несложным фрирайд маршрутам с остановками для объяснения особенностей рельефа и объяснения правильного выбора линии спуска. 2-3 спуска.
Обед в кафе.
Возобновление катания – у группы II - принимается решение о дальнейшем катании. Сборы у трансфера.
Обмен событиями, гитара, предложения. Ужин. Посиделки у камина Отбой
Пробуждение. Весёлая утренняя гимнастика, но для желающих принять душ из ведра на улице – всё в силе. Подготовку к завтраку и быстрым сборам на гору. Завтрак.
Трансфер до горы. Расфасовка на Backcountry or no
Берем ски-пасы и наверх! I) Группа Людей. Трансфер до Азау – катание по трассам. II) Подъем от станции Гара Баши либо Приюта 11 и последующее восхождение до самого свободного снега.
Сборы у трансфера группы I, II – если уже успела спуститься - едем на базу через магазины. Гиперпассивный отдых.
Ужин. Посиделки у камина - игры, кино. Отбой.
Пробуждение. Весёлая утренняя гимнастика, но для желающих принять душ из ведра на улице, конечно же, возможен! Подготовку к завтраку и быстрым сборам на гору. Завтрак.
Трансфер. Берем ски-пасы и катать.
Обед в кафе.
Продолжаем кататься 16.00. Сборы у трансфера - едем домой через магазины. Можно погулять по местности, это пригодится для завтрашнего дня. Зарядка для подготовки к самому не долгожданному, но активному дню – дню последней катки тура.
Знатный ужин. Кальянная,бар,дискотека,баня по выбору группы Посиделки у камина,игры,гитара,делимся впечатлениями Отбой
Спокойное такое пробуждение. Завтрак.
Зависит от времени трансфера, быть может мы уже на пути в к аэропорту.
I вариант. Едем катать до 12! И быстренько домой собирать зачехлять оборудование. II вариант. Что тут и говорить, собираем чумаданы, идем в магазин за сувенирами, кто не успел купить, и за едой в дорогу – если нужно.
Эльбрусу не скажем до свиданья, Эльбрус не прощается с тобой!
Стоимость
Включено в стоимость
- Что входит в стоимость тура
- Проживание в 2-3-4-х местных номерах
- Трансфер Мин.воды-Терскол-Мин.воды, все внутренние переезды от коттеджа и до склона
- Фото-видео съемка на протяжении всего отдыха
Оплачивается отдельно
- Ж\д и авиа билеты
- Ски-пасс
- Услуги гида, инструктора
- Питание в пути и на горе
- Дополнительные ночевки и питание в отеле (не предусмотренные программой)
- Медицинская страховка и страховка от НС (страховка включена в стоимость ски-пасса «КУРОРТ ЭЛЬБРУС»)
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