Горнолыжный тур на Эльбрус
Гора Чегет не дотягивает по высотным характеристикам до своего прославленного собрата (3650 м), но благодаря склонам с крутизной до 45° и выше (южный – до 85°) занимает верхние строчки в списке сверхсложных горнолыжных маршрутов мира. Это царство «черных» трасс (больше 15), Мекка фрирайда, вотчина опытных лыжников и сноубордистов, которые не могут обходиться без регулярной дозы адреналина. Перепад высот – 1450 м. Наиболее захватывающий участок – извивистый спуск «Доллар».
Знаковым местом региона является Парк горных активностей «Флай Чегем», который часто называют просто парадромом. Ассортимент услуг представлен полетами на параплане, зиплайном, роупджампингом (с высоты до 250 м).
Для тех кто устал от трасс и хочет немного развеяться, мы приглашаем на конные прогулки.
Во время тура вы остановитесь в отеле "Снежный Барс". Размещение в уютных 2х и 3х местных номерах. К вашим услугам номера с видом на горы, терраса и бесплатная парковка. На территории отеля бесплатный Wi-Fi, бар, тренажерный зал, теннисный стол, бильярд. Курение в номерах запрещено.
Уровень сложности: базовый уровень, с умеренной физической нагрузкой.
Возраст: от 3 лет.
Вас ждет:
Программа тура
Зимние каникулы на Эльбрусе – это не только адреналин трассы и приятная ломота в мышцах после активного катания, но и масса неповторяющихся впечатлений.
Каждый новый спуск, каждый новый подъем – словно онлайн игра «Найди отличия». Гора не остается прежней. Вы все время находите какие-то изменения и нюансы, на которые раньше не обращали внимания. Это действительно очень увлекательно, особенно учитывая масштабы и богатство рельефа Эльбруса.
Сегодняшний день целиком посвящен катанию. После завтрака – трансфер на Азау (4 км) или пешком к Чегету (300 м).
Сегодня можно попытаться подняться по канатной дороге к станции «Мир» на высоту 3500 метров. На участке между «Миром» и «Кругозором» расположен обширный «синий» склон, несколько «красных» трасс, достаточно сложные маршруты для фрирайда.
Возвращение в отель, где вас ждет вкусный ужин и веселый досуг.
Каждый новый спуск, каждый новый подъем – словно онлайн игра «Найди отличия». Гора не остается прежней. Вы все время находите какие-то изменения и нюансы, на которые раньше не обращали внимания. Это действительно очень увлекательно, особенно учитывая масштабы и богатство рельефа Эльбруса.
Сегодняшний день целиком посвящен катанию. После завтрака – трансфер на Азау (4 км) или пешком к Чегету (300 м).
Сегодня можно попытаться подняться по канатной дороге к станции «Мир» на высоту 3500 метров. На участке между «Миром» и «Кругозором» расположен обширный «синий» склон, несколько «красных» трасс, достаточно сложные маршруты для фрирайда.
Возвращение в отель, где вас ждет вкусный ужин и веселый досуг..
После завтрака запланирован трансфер на поляну Азау или пешком к Чегету. Вам остается только выбрать свой вариант. Но мы советуем хотя бы раз подняться на Чегет. Даже если вы не рискнете кататься по крутым склонам, открывающиеся отсюда великолепные виды на Эльбрус, Донгузорун, Когутаи, Накру, Баксанское ущелье, запомнятся навсегда.
Также не теряйте возможность посетить панорамное кафе «Ай», которое с 1960-х годов является визитной карточкой Приэльбрусья и неотрывно связано с именем легендарного барда Юрия Визбора. Не меньшую известность заведению принес ароматный глинтвейн и и бесподобные хычины, приготовленные по «засекреченным» рецептам.
После ужина запланированы катания на тюбингах! Все желающие могут прогуляться по ночному Чегету, прокатиться на санках или тюбингах, поиграть в снежки, выпить горячий шоколад в кафе у канатно-кресельного подъемника.
Чтобы вы убедились в справедливости этого заявления, после завтрака едем по Баксанскому ущелью через город Тырныауз к поселку Былым. Еще немного на север по просёлочной дороге – и выезжаем к озеру. Особенным его делают красивейшие ландшафты. Чаша водоема имеет сложно изрезанную линию обрывистых берегов, которые окружены массивной короной горных кряжей.
В этом удивительном месте мы задержимся, чтобы вам хватило времени на знакомство с окрестностями водоёма, фотосессии.
Вторая наша цель – сельское поселение Кишпек на трассе Эльбрус – Прохладный, в котором расположен оздоровительный комплекс Гедуко. На территории объекта находятся: плавательные бассейны с теплой и холодной водой для детей и взрослых; кабинки и закрытые дворики, обустроенные столами, стульями, лежаками, мангалами; гостевой дом, кафе; спа-зона с массажными и соляными комнатами, кедровыми паровыми бочками, услугами горячего и холодного обертывания.
К ужину возвращаемся в отель.
В эти дни у вас полная свобода действий, но не нужно игнорировать собственную безопасность и отказываться от поддержки гидов при выходах на целину или скалистые участки.
После катания на склонах предусмотрена конная прогулка (по желанию) на поляну Нарзанов. Она расположена в лесу неподалеку от поселка Терскол. На небольшом по площади участке сконцентрировано множество источников с естественно-газированной минералкой. Несмотря на уникальные различия в составе, нарзаны имеют общий металлический привкус из-за значительного содержания железа.
Наши лошадки прошли курс выучки, отличаются спокойствием, добрым нравом и покладистостью. Во время поездки обязательно сопровождение профессиональными гидами-инструкторами.
Вечером ужин и небольшая прогулка по ночному Чегету для крепкого сна, для желающих попариться в баньке после активного дня, мы готовы организовать этот досуг.
Поскольку тур подходит к концу, не забываем запасаться сувенирами. Самые большие рынки расположены именно на Поляне Азау и Чегет.
Вечером ужин и посиделки в кругу друзей.
После завтрака собираем вещи и грузимся в наш транспорт.
Чтобы придать путешествию дополнительную оригинальность, сначала едем к Чегемским водопадам, которые расположены в очень узком участке ущелья (теснине). Группа ниспадающих потоков имеет статус памятника природы и эффектно выглядит как летом, так и зимой. В теплый сезон – это мощные струи, которые мчаться по желобам или падают каскадом с высоты 20-50 метров. В холодный – фантастическая стена из ледниковых сталактитов самых причудливых форм.
Далее дорога в аэропорт Минеральных Вод.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Включено в стоимость
- полная организация тура
- групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
- групповой трансфер до склонов (утром)
- проживание в отеле с размещением в 2-х и 3-х местных номерах
- завтрак + ужин
- экскурсия на озеро Гижгит и купание в термальных источниках
- экскурсия на поляну Нарзанов
- экскурсия на Чегемские водопады
- работа гида
- наша помощь и поддержка в любых ситуациях
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, при желании, размещение в номерах "полулюкс" и "люкс"
- дополнительное питание
- заказ дополнительных экскурсий
- аренда снаряжения
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
- ски-пасс
- услуги инструкторов и гидов, в том числе по фрирайду
- индивидуальные трансферы
- трансфер до отеля после катания
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