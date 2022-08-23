Горнолыжный тур на Эльбрус

Зимние каникулы на Эльбрусе – это не только адреналин трассы и приятная ломота в мышцах после активного катания, но и масса неповторяющихся впечатлений.

Каждый новый спуск, каждый новый подъем – словно онлайн игра «Найди отличия». Гора не остается прежней. Вы все время находите какие-то изменения и нюансы, на которые раньше не обращали внимания. Это действительно очень увлекательно, особенно учитывая масштабы и богатство рельефа Эльбруса.

Сегодняшний день целиком посвящен катанию. После завтрака – трансфер на Азау (4 км) или пешком к Чегету (300 м).

Сегодня можно попытаться подняться по канатной дороге к станции «Мир» на высоту 3500 метров. На участке между «Миром» и «Кругозором» расположен обширный «синий» склон, несколько «красных» трасс, достаточно сложные маршруты для фрирайда.

Возвращение в отель, где вас ждет вкусный ужин и веселый досуг.