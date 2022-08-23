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Горнолыжный тур на Домбай

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Вы проведете 7 увлекательных дней на современном курорте в самом уютном уголке Северного Кавказа. Умеренные высоты, ясная погода, качественные трассы и сервис привнесут в отдых беззаботность и радость.

Из-за повышенной влажности и отсутствия сильных фенов даже значительный мороз в -15°С не вызывает дискомфорта. Но обычно температурный минимум не опускается ниже оптимальных для катания -5-7°С.

Домбаю свойственна хорошо продуманная планировка с удобным расположением ключевых объектов инфраструктуры. Нижние станции подъемников находятся в центре поселка. Чтобы подняться на склоны, не нужно никуда ехать, а достаточно неспешно пройдись по уютным улочкам 5-10 минут.

Приняв решение заказать горнолыжный тур в Домбай, вы можете рассчитывать на:
  • безопасные трансферы;
  • размещение в номерах «стандарт» на 2-3 человек со всеми удобствами и видом на горы;
  • 2-разовое комплексное питание (завтрак + ужин);
  • посещение Архыза и термальных источников;
  • банные процедуры;
  • помощь в подборе снаряжения, экипировки;
  • возможность обучения;
  • постоянную поддержку организаторов.
Уровень сложности: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка.

Программа тура

День 1
Знакомство с Домбаем
Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Рассаживаемся в комфортабельный транспорт и через Карачаевск, Теберду отправляемся в Домбай.

Значительная часть 3-часовой поездки пройдет по трассе А-155 «Военно-Сухумская дорога» среди живописных предгорий и заснеженных хребтов.

По дороге у нас запланировано посещение термальных источников с нарзанами.

После отправляемся в гостиницу, ужинаем, знакомимся поближе. Далее – свободное время для отдыха и знакомства с курортом.
День 2
Акклиматизация и посиделки в кафе
После завтрака отправляемся на склоны.

Новичкам не обязательно пользоваться канатной дорогой. Первый «лягушатник» (300 м) расположен у подножия Мусса-Ачитара и оборудован собственным бугельным подъемником. Здесь работают профессиональные инструкторы, которые проводят индивидуальные и групповые занятия для детей, взрослых, смешанных групп.

Вторая пологая зона катания для неопытных лыжников находится гораздо выше (2250 м), оборудована тремя подъемниками по 100 метров каждый.

Главная задача первого дня – привыкнуть к высоте, подгонять экипировку, опробовать основные трассы.

Обед в одном из кафе, которых много на каждом уровне горы.

Ужин в кафе. Далее свободный досуг.
День 3
Свободное катание и вечерняя баня
Ближайшая к отелю канатно-кресельная дорога имеет четыре работающих очереди, которые позволяют последовательно добраться к поляне ЛИИ (1761 м), финишу маятникового подъемника (2265 м), поляне под пиком Муса (2500 м), к плечу Мусы (3000 м).

Отсюда открываются завораживающие горные панорамы. Очень красивые южные виды с Белалакаей и Домбай-Ульгеном. Восточные окрестности массивны и неприступны. В ясную погоду хорошо просматривается высочайшая вершина Европы и России – двуглавый Эльбрус (5642 м), который отдален от Домбая на 80 км.

Здесь же находится самое высокогорное кафе Кавказа с символическим названием «3012 метров».

Поляна под Мусой – основная локация опытных лыжников и бордеров, которые предпочитают синие и красные трассы. Тут сконцентрирована большая часть заведений общепита, прокатных пунктов, лыжехранилищ. Работают инструкторы и спасатели.

По возвращению в отель – ужин и запланированная вечерняя баня.
День 4
Склоны Архыза
Западней Домбая находится еще один популярный горнолыжный курорт – Архыз.

Позавтракав рано утром, отправляемся в Архызское ущелье через живописную долину реки Большой Зеленчук.

Главной «фишкой» Архыза являются две самодостаточные зоны катания, которые расположены друг напротив друга и разделены узким урочищем речки Архыз.

Мы не ограничиваем вас в выборе трасс. Вы можете провести день на южном склоне Абишира-Ахуба, покорить все трассы северного Аркасара или выбрать смешанную программу благодаря близкому соседству нижних станций канаток.

Опытных горнолыжников обязательно заинтересует комбинированный маршрут на Аркасаре, который проходит по берегу высокогорного озера и совмещает более трех километров «красных» и «черных» участков.
День 5
Гондольная канатная дорога
Прогулка от отеля к новому подъемнику занимает 7-10 минут.

Первая очередь дублирует маятниковую дорогу и вывозит на отметку 2270 м. Далее можно продолжить путь вверх на 6-кресельной ККД к предельной высоте 3168 м или перейти на боковую линию, идущую к поляне под Мусой.

Максимальный подъем интересен горнолыжникам, которые хотят попасть в зону «профи», перейти на легендарную «Югославку» или перебраться через гребень на дикий северный склон Мусса-Ачитара для фрирайда.

Увлекательно возвращение в отель по особому маршруту, который вьется зигзагами через лес от площадки гондольной дороги до поляны ЛИИ. Далее можно продолжить путь на лыжах (при наличии трассы) или пересесть в кресло ближайшей к гостинице 1-й очереди ККД.

Кроме вкусного ужина, в вечерней программе досуга предусмотрена вечерняя прогулка по поселку и дегустация восточных сладостей.
День 6
"Югославка"
Парнокресельная канатная дорога «Югославская» обслуживает наиболее востребованные зоны катания у плеча горы Мусы на высотах 2550-3000 м. Дублирует 5-ю очередь ККД, но расположена немного западней в районе с волнистым рельефом, чем и привлекает горнолыжников всех уровней.

Особенностью подъемника является наличие промежуточной станции и особая конструкция комфортных кресел с термопокрытием, которое накапливает тепло даже при морозе.

Сегодня мы проведем на склоне неполный день, поскольку у нас запланировано посещение форелевого хозяйства в поселке Теберда.

Ужин запланирован здесь же, в кафе. После рыбалки нам приготовят форель на углях и подадут лучшие блюда Домбая.
День 7
Отъезд
После завтрака у вас будет немного времени для спусков по любимым трассам, фотосессий, покупки сувениров.

Далее собираем вещи и едем в Минеральные Воды к вечерним авиарейсам и отправлению поездов.

Стоимость

Стоимость тура с человека

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за 7 дней с человека
45 500 ₽
Важно: Вам необходимо прибыть в Минеральные Воды до 12-00, чтобы успеть к моменту отправки группового трансфера.

Включено в стоимость

  • полная организация тура
  • групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
  • проживание в отеле с размещением в 2-х и 3х местных номерах
  • 2-х разовое питание завтрак-ужин (кроме ужинов на 2й и 6й день)
  • баня (1 посещение ) с горным чаем и медом
  • купание в термальных источниках
  • экскурсия на форелевое хозяйство
  • наша помощь и поддержка в любых ситуациях

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
  • индивидуальные трансферы
  • одноместное размещение
  • обед в кафе и ужины 2го и 6го дня
  • аренда снаряжения
  • поднос багажа
  • страховка от несчастных случаев
  • билет на термальный источник
  • ски-пасс
  • поездка на Архыз, катаем один полный день

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