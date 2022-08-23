Горнолыжный тур на Домбай

Прогулка от отеля к новому подъемнику занимает 7-10 минут.



Первая очередь дублирует маятниковую дорогу и вывозит на отметку 2270 м. Далее можно продолжить путь вверх на 6-кресельной ККД к предельной высоте 3168 м или перейти на боковую линию, идущую к поляне под Мусой.



Максимальный подъем интересен горнолыжникам, которые хотят попасть в зону «профи», перейти на легендарную «Югославку» или перебраться через гребень на дикий северный склон Мусса-Ачитара для фрирайда.



Увлекательно возвращение в отель по особому маршруту, который вьется зигзагами через лес от площадки гондольной дороги до поляны ЛИИ. Далее можно продолжить путь на лыжах (при наличии трассы) или пересесть в кресло ближайшей к гостинице 1-й очереди ККД.



Кроме вкусного ужина, в вечерней программе досуга предусмотрена вечерняя прогулка по поселку и дегустация восточных сладостей.