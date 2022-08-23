Горнолыжные туры в Приэльбрусье : 2
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Горнолыжный тур на Эльбрус
Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 25 декабря
7 дней 6 ночей
от 43800 ₽
Горнолыжный тур на Домбай
Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 27 декабря
7 дней 6 ночей
от 45500 ₽
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✈ Горнолыжные туры в Приэльбрусье с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы