Горнолыжные туры в Приэльбрусье : 2

Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

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