Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Приэльбрусье
Все
Все
Приэльбрусье
Горнолыжные туры
Сбросить все

Горнолыжные туры в Приэльбрусье : 2

Сортировать:

Дешевле
Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Эльбрус

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 25 декабря

7 дней 6 ночей

от 43800 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Домбай

Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 27 декабря

7 дней 6 ночей

от 45500 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Горнолыжные туры в Приэльбрусье   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы