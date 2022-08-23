Встречаем лето правильно!
Предлагаем провести 4 увлекательных дня у подножия высочайшей вершины России и Европы – дремлющего стратовулкана Эльбрус. Короткая передышка в горах по эффективности сравнима с несколькими неделями отдыха на море. Вы избавитесь от накопившегося стресса, зарядитесь положительной энергией гор, укрепите здоровье, запасетесь массой приятных воспоминаний, которых хватит до следующей поездки в Приэльбрусье.
Сложность: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка
Возраст: от 6 лет
Размер группы: от 4 человек
Вас ждет:
Программа тура
Отправная точка трансфера в Приэльбрусье – город Минеральные Воды, куда вы добираетесь самостоятельно на самолете или поезде. Мы вас встречаем утром в аэропорту или на ж/д вокзале и отвозим в Баксанское ущелье к постоянному месту проживания. Продолжительность маршрута – 180 км (2,5-3 часа в дороге). Отель расположен в поселке Эльбрус в 10 км от одноименной горы и в 6 км от Чегета.
После заселения и обеда отправляемся к соседнему поселку Тегенекли на свой первый горный трекинг. Для этой цели выбрана долина правой притоки Баксана – реки Юсенги.
Ущелье Юсенги имеет достаточно сложный выход с крутым спуском (для нас – подъемом), поэтому нечасто попадает в программу туров по Приэльбрусью, хотя во времена СССР активно использовалось как туристическая тропа в Грузию и дальше на побережье Черного моря. Сейчас люди здесь редкость, поэтому природа ожила и вернулась к своему дикому состоянию.
Вернувшись в отель, ужинаем и отдыхаем.
Сегодняшний день посвятим прогулке по еще одной живописной горной долине. После завтрака едем в поселок Терскол, откуда начинается маршрут в урочище одноименной реки (левый приток Баксана). Основное направление – на север вдоль русла.
Первая часть трекинга пройдет по Терскольскому хвойному лесу. Несмотря на значительный уклон, подъем не вызывает особого дискомфорта благодаря тропе-серпантину и постоянному приливу свежего ветерка.
После леса маршрут плавно перемещается на изумрудные луга с яркими вкраплениями цветов и россыпями валунов. Крутые восточные борта ущелья образованы могучими потоками лавы, извергнутыми Эльбрусом более 5 тысяч лет назад.
В верховье урочища нас ожидает бонус – огромный ледник и ниспадающий с высоченной базальтовой ступени водопад Терскол.
По возвращению в отель –ужин, досуг и ранний отбой, поскольку завтра предстоит насыщенная экскурсионная программа.
После завтрака ожидает подъем на головокружительные высоты Эльбруса. Для этого выдвигаемся в начало Баксанского ущелья к наивысшей обитаемой точке Приэльбрусья – курортному поселку Поляна Азау. Это уже склон Эльбруса с отметкой 2300 метров над уровнем моря.
Но нам нужно гораздо выше, поэтому отправляемся к нижней станции канатной дороги и поэтапно, через ст. «Кругозор» (3000 м) и ст. «Мир» (3500 м), поднимаемся к ст. «Гара-Баши» (3780 м). Отсюда прекрасно видны вершины Бокового и Главного хребтов, снежные поля и ледники, Баксанскую долину. Особые ощущение вызывают облака, неспешно проплывающие под ногами.
После спуска выдвигаемся в Терскол. Мы уже ходили в горы северней поселка, теперь отправимся на юг к Поляне Чегета. Здесь также воспользуемся услугами канатной дороги, чтобы подняться на высоту свыше 3000 м. По популярности Чегет не уступает Эльбрусу. Конечно, это в первую очередь экстремальный горнолыжный центр с невероятно сложными трассами, но и летом гора способна принести массу приятных впечатлений.
Спустившись с Чегета, продолжаем осмотр достопримечательностей в окрестностях Терскола. Отправляемся через лес на Поляну нарзанов, где отдохнем и продегустируем природную минералку прямо из подземных источников.
Последним пунктом в сегодняшней программе тура по Приэльбрусью станет водопад Байдаево, который расположен сразу за селом и представляет собой извилистый каскад общей высотой 150 метров. Рядом находится нарзанный источник. От Байдаево хорошо просматривается пирамидальная вершина Большого Когутая (3819 м).
Вернувшись в отель, ужинаем и пьем ароматный горный чай с хычинами и сладостями. Желающие могут заказать баню.
Большинство озер Приэльбрусья зажаты между склонами отрогов или спрятаны моренами и горными цирками. Для них характерна строгая красота, от которой веет холодком ледников даже в солнечный июньский день. Но из каждого правила есть исключение.
Сегодня нам предстоит посетить один из самых живописнейших водоемов Большого Кавказа – озеро Гижгит. Чтобы придать путешествию дополнительный колорит и не перетруждать уставший организм, отправляемся в поездку на джипах.
Озеро Гижгит находится северо-западней села Былым у подножия Скалистого хребта. Имеет крутые и сильно изломанные берега-террасы, местами поросшие цветами, субальпийской зеленью, кустарником и даже кактусами-суккулентами. Но особенным это место делают искрящаяся бирюзовая вода и панорама окружающих гор, которая застилает весь горизонт.
В окрестностях можно попить целебного нарзана и насобирать окаменелостей морского ежа, ведь многие века назад озеро Гижгит было дном древнего океана Тетис.
По возвращению в отель отдыхаем и собираем вещи. Далее последует трансфер в Минеральные Воды по уже знакомому маршруту через Баксанское ущелье.
Стоимость
Включено в стоимость
- групповой трансфер из города Минеральные воды до отеля и обратно
- проживание в отеле ( размещение в 2-х и 3-х местных номерах)
- питание по программе (завтрак+ужин)
- групповые трансферы и экскурсии по программе
- экологический сбор Национального парка Приэльбрусье
- пропуск в погранзону
- работа гида
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, по желанию
- проживание в номерах категории люкс и полулюкс
- дополнительный сервис в отеле (баня, сауна, бильярд и пр.)
- питание в кафе
- заказ дополнительных экскурсий
- индивидуальные трансферы
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
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