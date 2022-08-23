Встречаем лето правильно!

Ущелье Юсенги.

Отправная точка трансфера в Приэльбрусье – город Минеральные Воды, куда вы добираетесь самостоятельно на самолете или поезде. Мы вас встречаем утром в аэропорту или на ж/д вокзале и отвозим в Баксанское ущелье к постоянному месту проживания. Продолжительность маршрута – 180 км (2,5-3 часа в дороге). Отель расположен в поселке Эльбрус в 10 км от одноименной горы и в 6 км от Чегета.

После заселения и обеда отправляемся к соседнему поселку Тегенекли на свой первый горный трекинг. Для этой цели выбрана долина правой притоки Баксана – реки Юсенги.

Ущелье Юсенги имеет достаточно сложный выход с крутым спуском (для нас – подъемом), поэтому нечасто попадает в программу туров по Приэльбрусью, хотя во времена СССР активно использовалось как туристическая тропа в Грузию и дальше на побережье Черного моря. Сейчас люди здесь редкость, поэтому природа ожила и вернулась к своему дикому состоянию.

Вернувшись в отель, ужинаем и отдыхаем.