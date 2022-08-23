В горы Кавказа
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии. Этот тур - настоящее приключение!
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска. Размещение в гостинице г. Пятигорска (номера категории «стандарт», заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску.
Пятигорск - город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).
Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.
06:30 выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.
На экскурсии вы увидите два великолепных ущелья центрального Кавказа: Чегемское и Черекское, покупаетесь в термальных источниках Аушигер.
Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады. История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа. Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов. Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.
Черекская теснина очень живописная. На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера,
побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.
Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье. Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород. Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина. Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.
За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, - с другой.
Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека. И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья. Здесь расположены родовые башни.
Обед (доп. плата).
В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны. Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди. На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.
Входной билет на термальные источники - 200 руб./чел (доп.плата).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
06:30 выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай высшая точка - вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м. Недаром его называют «сердцем гор».
Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами. Темнохвойные леса, бурные реки,
водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Соединение главных
ущелий, - Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, - образует естественный центр - живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.
Подъем на канатной дороге - 1 600 руб/чел (доп.плата).
Обед (доп. плата). Свободное время.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
06:30 выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа. На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа –Эльбруса (5642 м). Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м. Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса. Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата 900 руб/чел), г. Эльбрус (доп.плата 1400 руб/чел).
Обед - национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье - это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
06:30 выезд на экскурсию в Архыз.
Архыз - место для круглогодичного отдыха. Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт. Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.
В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность. Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно. Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор. Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.
Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей.
Входной билет (доп.плата) - 200 руб/чел. Обед (доп. плата).
После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз». Это молодой курорт для активного
зимнего и летнего отдыха с прекрасно развивающейся инфраструктурой.
Подъем на канатной дороге доп.плата 800 руб/чел.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).
Стоимость
Проживание по программе
Возьмите с собой:
- паспорт, свидетельство о рождении детей, мед. полис;
- защиту от дождя/солнца;
- удобная одежда/обувь;
- купальные принадлежности для термальных источников;
- деньги на питание.
Включено в стоимость
- Трансфер в гостиницу;
- Питание: 5 завтраков;
- Экскурсионное обслуживание по программе;
- Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура;
- Проживание в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт).
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Курортный сбор 100 руб./чел. в сутки (оплата в гостинице);
- Подъем на канатной дороге п. Домбай - 1 600 руб/чел;
- Подъем на канатных дорогах Приэльбрусья: гора Чечет- 900 руб/чел, гора Эльбрус - 1400 руб/чел, подъем на канатной дороге п.Архыз, комплекс "Романтик" - 800 руб/чел;
- Нижне-Архызское городище - 200 руб/чел;
- Термальный источник Аушигер - 200 руб/чел;
- Питание: обеды и ужины - 300-500 руб/чел.
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