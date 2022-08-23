В горы Кавказа

Завтрак сухой паек (входит в стоимость).



06:30 выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.



На экскурсии вы увидите два великолепных ущелья центрального Кавказа: Чегемское и Черекское, покупаетесь в термальных источниках Аушигер.



Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады. История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа. Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов. Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.



Черекская теснина очень живописная. На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера,

побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.



Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье. Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород. Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина. Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.



За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, - с другой.



Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека. И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья. Здесь расположены родовые башни.



Обед (доп. плата).



В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны. Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди. На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.



Входной билет на термальные источники - 200 руб./чел (доп.плата).



Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.



Ужин (доп. плата).



Ночь в гостинице г. Пятигорска.