Сказочное Приэльбрусье

В мире немного мест, где человек может обрести внутренний покой и ощутить единение с природой. Одно из них – ущелье Адыр-су в национальном парке «Приэльбрусье», куда вы отправитесь на автобусе после крепкого сна и сытного завтрака.

В начале высокогорной долины расположена скальная ступень высотой 90 м («Докторский перевал») – естественный рубеж на границе с Баксанским ущельем. Завораживающий антураж панораме леса и заснеженных склонов придает глубокий каньон-теснина с вырывающимся на свободу водоскатом реки Адыр-су («река с хребта»).

Прогулка по живописному ущелью стартует от «Докторского перевала». 12-километровый треккинг проходит по хорошей дороге вдоль извилистого русла реки в окружении невообразимых пейзажей (за отдельную плату можно подняться в ущелье на машине). И вишенка на торте – белоснежная корона горы Уллу-тау (4207 м), которая замыкает ущелье Адыр-су.

По пути маршрута размещены обустроенные биваки для отдыха. Конечная точка прогулки – самый высокогорный альплагерь на Кавказе «Уллу-Тау» (2400 м), спрятанный в густом сосновом бору. Рядом, на стыке долин Адыр-Су и Куллумкол, расположена база «Джайлык». Выше альплагерей больше нет леса. Обширные каменистые склоны изредка прикрыты низкотравьем, неприхотливыми цветами и кустарниками (можжевельник, малина, крокус, рододендрон). Отсюда же берут начало маршруты к моренам ледника Адыр-Су, перевалам Местийский и Грановского.

Увлекательная пешая прогулка по ущелью Адыр-су до альплагеря Уллу-тау длится 3-4 часа. Затем в программе активного отдыха предусмотрен обед (сухой паек или в кафе по сезону) и обратный путь 2-3 часа к трансферу в отель.