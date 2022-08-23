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Сказочное Приэльбрусье

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Несмотря на скромные размеры, живописный горный регион предлагает своим гостям отдых и увлекательные экскурсии на любой вкус. Здесь сконцентрированы уникальные достопримечательности. Слепящий синевой небесный купол лежит на мощных плечах семи вершин-пятитысячников под главенством Эльбруса. В Долине нарзанов из скал бьют десятки целебных минеральных источников. Узкое Чегемское ущелье завораживает отвесными стенами и низвергающимися с 50-метровой высоты водопадами. Обратите внимание! Посещение 5-километровой полосы вдоль российско-грузинской границы требует оформления «Пропуска для прохода лиц в пограничную зону» (подача документов от 15 дней гражданам РФ, от 30 дней гражданам СНГ и других стран).

Что вас ожидает?

Кабардино-Балкария – прекрасный и строгий край, который сочетает равнину, предгорье и наиболее высокие кавказские хребты. Здесь удивительные природные условия для того, чтобы каждый день поездки отличался от предыдущего и приносил массу новых впечатлений.

  • Увлекательные авторские маршруты к водопадам, ущельям, перевалам, горным озерам, вершинам и другим достопримечательностям Северного Кавказа.
  • Оперативный трансфер из Минеральных Вод (аэропорт, вокзал).
  • Комфортные условия проживания.
  • Профессиональные услуги гидов и проводников.
  • Здоровое, вкусное и сбалансированное питание.
  • Непередаваемые ощущения от джиппинга по суровому горному бездорожью.
  • Близкое знакомство с кабардино-балкарской кухней, культурой и обычаями.
  • Фотосессии с эксклюзивных панорамно-обзорных площадок.
  • Активный, но щадящий треккинг.
  • Комплексное оздоровление чистейшим воздухом, горным климатом, родниковой и лечебно-столовой водой

Уровень сложности: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка.

Возрастное ограничение: 6+.

Программа тура

День 1
Знакомство с заповедным регионом и посещение Поляны Нарзанов

Трансферный этап путешествия к Приэльбрусью проходит по федеральной трассе Р-217 «Кавказ» с переходом на автомагистраль A-158, ведущую от Баксана к Эльбрусу. Общая протяженность поездки 180 км (время в пути – 2,5-3 часа).

По дороге вы будете наблюдать постепенную смену живописных равнинных пейзажей прерывисто-холмистым предгорьем и редколесьем. На горизонте вырастает массивная передовая гряда Северного Кавказа – Скалистый и Пастбищный хребты, которых в старину называли «черными горами». Далее дорога ныряет в узкое пространство между отвесными скалистыми стенами высотой в несколько сот метров – Баксанское ущелье – и выходит на широкую долину.

По прибытию к месту проживания и размещения в отеле (юго-восточное подножие горы Эльбрус), вас ожидают вкусный обед и пешая прогулка к Поляне Нарзанов в урочище реки Баксан. Здесь прямо из-под земли бьют газированные источники. Вы сможете продегустировать целебную «богатырь-воду» из различных месторождений, услышать красивые древние легенды, сделать уникальные фото горных панорам, приобрести сувениры и деликатесы на местном рынке.

День 2
Треккинг к водопаду Девичьи косы

После завтрака продолжится знакомство с достопримечательностями Баксанского ущелья и Приэльбрусья. Вы отправитесь в верховье горной долины на высоту 2800 м над уровнем моря, к месту съемок легендарного фильма «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.

Здесь р. Чыранбаши-су образует внушительный 25-метровый водопад, который за большую ширину и естественное рассеивание на сотни мелких потоков получил название Девичьи косы. Треккинг проходит под умеренными углами подъема по хорошо натоптанной дороге. Это делает прогулку доступной детям и людям в возрасте.

Сначала вы пройдете по живописному Терсколькому лесу. За каждым поворотом ждет новая панорама заснеженных хребтов, канатной дороги, склонов Чегета и Эльбруса. Воздух наполнен свежестью, ветром и ароматом хвои. Выше раскинулись высокотравные луга и субальпийские пустоши. По пути можно сфотографировать застывшие потоки лавы – базальтовые «карандаши».

За водопадом Девичьи косы начинается традиционный маршрут на склон горы Эльбрус, здесь же расположена международная обсерватория Пик Терскол, которая изучает планеты-гиганты, околоземные астероиды, кометы и космические гамма-всплески.

Среднее время подъема – 3 часа, спуска – 2 часа. На обратной дороге можно сделать потрясающие фото Приэльбрусья под новым ракурсом при вечернем освещении. Благодаря стабильной работе мобильной связи снимки можно сразу отправлять друзьям.

Ужин в отеле.

День 3
Озеро Гижгит и термальные источники Гедуко
Путешествие по Приэльбрусью – не только соприкосновение с горами, но и шанс увидеть удивительные творения человеческих рук.

После завтрака вас ждет приключение – поездка через самый воскогорный в России город Тырныауз к живописному подножию Скалистого хребта. Здесь протекает 30-километровый приток Баксана – река Гижгит, перегороженная насыпными плотинами. Благодаря им образовался живописный водоем с крутыми берегами – озеро Уллу-Гижгит (Былымское озеро).

До середины XX в. оно использовалось как хранилище для переработанной породы горно-обогатительного комбината (закрыт в конце 1990-х). Сейчас это редкая достопримечательность и популярное туристическое место Кабардино-Балкарии. Вольфрамо-молибденовые фракции и меловые отложения придают зеркалу воды необычайный бирюзовый оттенок. Десятки лет экологического покоя и химическая инертность металлических частиц позволили водоему пройти глубокую стадию самоочищения. Крутые берега-террасы обильно покрыты травой, цветущей растительностью и кустарниками. На каменистых участках можно встретить колонии кактусов-суккулентов. Свежий горный ветер создает оптимальные условия для оздоровления. Прекрасные панорамы хребтов, цепляющие вершины облака и зелено-голубая рябь озера Уллу-Гижгит позволяют сделать восхитительные фотографии Приэльбрусья с необычными цветовыми контрастами.

Во второй половине дня отправляемся в оздоровительный комплекс Гедуко. На территории объекта находятся: плавательные бассейны с теплой и холодной водой для детей и взрослых; кабинки и закрытые дворики, обустроенные столами, стульями, лежаками, мангалами; гостевой дом, кафе; спа-зона с массажными и соляными комнатами, кедровыми паровыми бочками, услугами горячего и холодного обертывания в отеле.








День 4
Прогулка в ущелье Адыр-су с посещением альплагеря Уллу-тау

В мире немного мест, где человек может обрести внутренний покой и ощутить единение с природой. Одно из них – ущелье Адыр-су в национальном парке «Приэльбрусье», куда вы отправитесь на автобусе после крепкого сна и сытного завтрака. 

В начале высокогорной долины расположена скальная ступень высотой 90 м («Докторский перевал») – естественный рубеж на границе с Баксанским ущельем. Завораживающий антураж панораме леса и заснеженных склонов придает глубокий каньон-теснина с вырывающимся на свободу водоскатом реки Адыр-су («река с хребта»). 

Прогулка по живописному ущелью стартует от «Докторского перевала». 12-километровый треккинг проходит по хорошей дороге вдоль извилистого русла реки в окружении невообразимых пейзажей (за отдельную плату можно подняться в ущелье на машине). И вишенка на торте – белоснежная корона горы Уллу-тау (4207 м), которая замыкает ущелье Адыр-су. 

По пути маршрута размещены обустроенные биваки для отдыха. Конечная точка прогулки – самый высокогорный альплагерь на Кавказе «Уллу-Тау» (2400 м), спрятанный в густом сосновом бору. Рядом, на стыке долин Адыр-Су и Куллумкол, расположена база «Джайлык». Выше альплагерей больше нет леса. Обширные каменистые склоны изредка прикрыты низкотравьем, неприхотливыми цветами и кустарниками (можжевельник, малина, крокус, рододендрон). Отсюда же берут начало маршруты к моренам ледника Адыр-Су, перевалам Местийский и Грановского. 

Увлекательная пешая прогулка по ущелью Адыр-су до альплагеря Уллу-тау длится 3-4 часа. Затем в программе активного отдыха предусмотрен обед (сухой паек или в кафе по сезону) и обратный путь 2-3 часа к трансферу в отель.

День 5
Перевал Актопрак и парадром Чегем

После завтрака вы продолжите увлекательное путешествие по Приэльбрусью. Новый маршрут уходит на юг от поселка Былым, в противоположном озеру Гижгит направлении. 

К перевалу ведет накатанная грунтовая дорога. Вокруг изумительные горные пейзажи, каменистые террасы, лесистые склоны и заросли облепихи, которые выступали естественным реквизитом при съемках фильмов «Земля Санникова» и «12 стульев». 

С обзорной площадки открывается круговая панорама на отроги Скалистого хребта, гору Лха (2773 м), вершину Ушба (4690 м) и Чегемское ущелье. 

В 10 км от спуска в долину находится пародром Чегем – популярный центр активного и экстремального отдыха на Северном Кавказе. Ассортимент услуг: полеты на параплане; скоростной спуск над рекой Чегем; прогулка по выступу скалы над обрывом; прыжки на альпинистских веревках (роупджампинг) с высоты 50-250 метров. 

Здесь часто проводят соревнования и различные фестивали. Вы насладитесь замечательной кавказской кухней из свежих продуктов с ближайших экоферм.

Ужин в отеле.

День 6
Подъем на гору Эльбрус

Кульминацией путешествия по сказочному Приэльбрусью станет визит на древний стратовулкан, который и дал название этому уголку Кабардино-Балкарии. Многие народы тысячелетиями почитали заснеженную вершину как особое место силы. 

Утром вы отправитесь на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) - номера необходимо освободить до 12 часов дня. Это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья, она расположена в конце Баксанского ущелья. Здесь же конец трассы А-158. 

Далее вы отправитесь на захватывающую обзорную экскурсию на гондольных, маятниковых и кресельных подъемниках до станций «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Общая высота подъема до 3780 метров. 

Вы попадете в зону вечных снегов и ледников. Окружающие Эльбрус хребты находятся ниже или вровень с линией горизонта, что создает волнующее ощущение восхождения на пик мира. 

Но вы можете подняться еще выше, пройдя отрезок маршрута к вершине. Здесь можно покататься на снегоходе или ратраке. 

На станции «Мир» расположен Музей обороны Приэльбрусья (270 экспонатов, 170 кв. м выставочной площади), который официально признан самым высокогорным в мире. 

После посещения склонов Эльбруса, очарованные и потрясенные увиденным, вы отправитесь в обратный путь в город Минеральные Воды.

Стоимость

Стоимость тура с человека

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за 6 дней с человека
36 000 ₽
Стартовая точка путешествия к Приэльбрусью – город Минеральные Воды (Ставропольский край). Сюда вы добираетесь самостоятельно на самолете, поезде или автобусе. Сборы утром, до 12 часов. Далее мы организуем трансфер до места проживания.

Тем, кто приезжает после обеда мы можем организовать индивидуальный трансфер, за дополнительную оплату.

Включено в стоимость

  • групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
  • все групповые трансферы по программе
  • проживание в отеле в 2х и 3х местных номерах со всеми удобствами
  • питание (завтрак+ужин)
  • экологический сбор в Национальный парк Приэльбрусье
  • работа гида
  • полная организация тура

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
  • одноместное размещение, по желанию
  • размещение в номерах люкс и полулюкс
  • билет на канатную дорогу (Эльбрус от 800 руб., Чегет 900 руб.)
  • баня
  • заказ дополнительных экскурсий
  • индивидуальные трансферы
  • аренда личного туристического снаряжения
  • катание на снегоходе, ратраке
  • поднос багажа
  • страховка от несчастных случаев

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