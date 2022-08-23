Сказочное Приэльбрусье
Несмотря на скромные размеры, живописный горный регион предлагает своим гостям отдых и увлекательные экскурсии на любой вкус. Здесь сконцентрированы уникальные достопримечательности. Слепящий синевой небесный купол лежит на мощных плечах семи вершин-пятитысячников под главенством Эльбруса. В Долине нарзанов из скал бьют десятки целебных минеральных источников. Узкое Чегемское ущелье завораживает отвесными стенами и низвергающимися с 50-метровой высоты водопадами. Обратите внимание! Посещение 5-километровой полосы вдоль российско-грузинской границы требует оформления «Пропуска для прохода лиц в пограничную зону» (подача документов от 15 дней гражданам РФ, от 30 дней гражданам СНГ и других стран).
Что вас ожидает?
Кабардино-Балкария – прекрасный и строгий край, который сочетает равнину, предгорье и наиболее высокие кавказские хребты. Здесь удивительные природные условия для того, чтобы каждый день поездки отличался от предыдущего и приносил массу новых впечатлений.
- Увлекательные авторские маршруты к водопадам, ущельям, перевалам, горным озерам, вершинам и другим достопримечательностям Северного Кавказа.
- Оперативный трансфер из Минеральных Вод (аэропорт, вокзал).
- Комфортные условия проживания.
- Профессиональные услуги гидов и проводников.
- Здоровое, вкусное и сбалансированное питание.
- Непередаваемые ощущения от джиппинга по суровому горному бездорожью.
- Близкое знакомство с кабардино-балкарской кухней, культурой и обычаями.
- Фотосессии с эксклюзивных панорамно-обзорных площадок.
- Активный, но щадящий треккинг.
- Комплексное оздоровление чистейшим воздухом, горным климатом, родниковой и лечебно-столовой водой
Уровень сложности: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка.
Возрастное ограничение: 6+.
Вас ждет:
Программа тура
Трансферный этап путешествия к Приэльбрусью проходит по федеральной трассе Р-217 «Кавказ» с переходом на автомагистраль A-158, ведущую от Баксана к Эльбрусу. Общая протяженность поездки 180 км (время в пути – 2,5-3 часа).
По дороге вы будете наблюдать постепенную смену живописных равнинных пейзажей прерывисто-холмистым предгорьем и редколесьем. На горизонте вырастает массивная передовая гряда Северного Кавказа – Скалистый и Пастбищный хребты, которых в старину называли «черными горами». Далее дорога ныряет в узкое пространство между отвесными скалистыми стенами высотой в несколько сот метров – Баксанское ущелье – и выходит на широкую долину.
По прибытию к месту проживания и размещения в отеле (юго-восточное подножие горы Эльбрус), вас ожидают вкусный обед и пешая прогулка к Поляне Нарзанов в урочище реки Баксан. Здесь прямо из-под земли бьют газированные источники. Вы сможете продегустировать целебную «богатырь-воду» из различных месторождений, услышать красивые древние легенды, сделать уникальные фото горных панорам, приобрести сувениры и деликатесы на местном рынке.
После завтрака продолжится знакомство с достопримечательностями Баксанского ущелья и Приэльбрусья. Вы отправитесь в верховье горной долины на высоту 2800 м над уровнем моря, к месту съемок легендарного фильма «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.
Здесь р. Чыранбаши-су образует внушительный 25-метровый водопад, который за большую ширину и естественное рассеивание на сотни мелких потоков получил название Девичьи косы. Треккинг проходит под умеренными углами подъема по хорошо натоптанной дороге. Это делает прогулку доступной детям и людям в возрасте.
Сначала вы пройдете по живописному Терсколькому лесу. За каждым поворотом ждет новая панорама заснеженных хребтов, канатной дороги, склонов Чегета и Эльбруса. Воздух наполнен свежестью, ветром и ароматом хвои. Выше раскинулись высокотравные луга и субальпийские пустоши. По пути можно сфотографировать застывшие потоки лавы – базальтовые «карандаши».
За водопадом Девичьи косы начинается традиционный маршрут на склон горы Эльбрус, здесь же расположена международная обсерватория Пик Терскол, которая изучает планеты-гиганты, околоземные астероиды, кометы и космические гамма-всплески.
Среднее время подъема – 3 часа, спуска – 2 часа. На обратной дороге можно сделать потрясающие фото Приэльбрусья под новым ракурсом при вечернем освещении. Благодаря стабильной работе мобильной связи снимки можно сразу отправлять друзьям.
Ужин в отеле.
После завтрака вас ждет приключение – поездка через самый воскогорный в России город Тырныауз к живописному подножию Скалистого хребта. Здесь протекает 30-километровый приток Баксана – река Гижгит, перегороженная насыпными плотинами. Благодаря им образовался живописный водоем с крутыми берегами – озеро Уллу-Гижгит (Былымское озеро).
До середины XX в. оно использовалось как хранилище для переработанной породы горно-обогатительного комбината (закрыт в конце 1990-х). Сейчас это редкая достопримечательность и популярное туристическое место Кабардино-Балкарии. Вольфрамо-молибденовые фракции и меловые отложения придают зеркалу воды необычайный бирюзовый оттенок. Десятки лет экологического покоя и химическая инертность металлических частиц позволили водоему пройти глубокую стадию самоочищения. Крутые берега-террасы обильно покрыты травой, цветущей растительностью и кустарниками. На каменистых участках можно встретить колонии кактусов-суккулентов. Свежий горный ветер создает оптимальные условия для оздоровления. Прекрасные панорамы хребтов, цепляющие вершины облака и зелено-голубая рябь озера Уллу-Гижгит позволяют сделать восхитительные фотографии Приэльбрусья с необычными цветовыми контрастами.
Во второй половине дня отправляемся в оздоровительный комплекс Гедуко. На территории объекта находятся: плавательные бассейны с теплой и холодной водой для детей и взрослых; кабинки и закрытые дворики, обустроенные столами, стульями, лежаками, мангалами; гостевой дом, кафе; спа-зона с массажными и соляными комнатами, кедровыми паровыми бочками, услугами горячего и холодного обертывания в отеле.
В мире немного мест, где человек может обрести внутренний покой и ощутить единение с природой. Одно из них – ущелье Адыр-су в национальном парке «Приэльбрусье», куда вы отправитесь на автобусе после крепкого сна и сытного завтрака.
В начале высокогорной долины расположена скальная ступень высотой 90 м («Докторский перевал») – естественный рубеж на границе с Баксанским ущельем. Завораживающий антураж панораме леса и заснеженных склонов придает глубокий каньон-теснина с вырывающимся на свободу водоскатом реки Адыр-су («река с хребта»).
Прогулка по живописному ущелью стартует от «Докторского перевала». 12-километровый треккинг проходит по хорошей дороге вдоль извилистого русла реки в окружении невообразимых пейзажей (за отдельную плату можно подняться в ущелье на машине). И вишенка на торте – белоснежная корона горы Уллу-тау (4207 м), которая замыкает ущелье Адыр-су.
По пути маршрута размещены обустроенные биваки для отдыха. Конечная точка прогулки – самый высокогорный альплагерь на Кавказе «Уллу-Тау» (2400 м), спрятанный в густом сосновом бору. Рядом, на стыке долин Адыр-Су и Куллумкол, расположена база «Джайлык». Выше альплагерей больше нет леса. Обширные каменистые склоны изредка прикрыты низкотравьем, неприхотливыми цветами и кустарниками (можжевельник, малина, крокус, рододендрон). Отсюда же берут начало маршруты к моренам ледника Адыр-Су, перевалам Местийский и Грановского.
Увлекательная пешая прогулка по ущелью Адыр-су до альплагеря Уллу-тау длится 3-4 часа. Затем в программе активного отдыха предусмотрен обед (сухой паек или в кафе по сезону) и обратный путь 2-3 часа к трансферу в отель.
После завтрака вы продолжите увлекательное путешествие по Приэльбрусью. Новый маршрут уходит на юг от поселка Былым, в противоположном озеру Гижгит направлении.
К перевалу ведет накатанная грунтовая дорога. Вокруг изумительные горные пейзажи, каменистые террасы, лесистые склоны и заросли облепихи, которые выступали естественным реквизитом при съемках фильмов «Земля Санникова» и «12 стульев».
С обзорной площадки открывается круговая панорама на отроги Скалистого хребта, гору Лха (2773 м), вершину Ушба (4690 м) и Чегемское ущелье.
В 10 км от спуска в долину находится пародром Чегем – популярный центр активного и экстремального отдыха на Северном Кавказе. Ассортимент услуг: полеты на параплане; скоростной спуск над рекой Чегем; прогулка по выступу скалы над обрывом; прыжки на альпинистских веревках (роупджампинг) с высоты 50-250 метров.
Здесь часто проводят соревнования и различные фестивали. Вы насладитесь замечательной кавказской кухней из свежих продуктов с ближайших экоферм.
Ужин в отеле.
Кульминацией путешествия по сказочному Приэльбрусью станет визит на древний стратовулкан, который и дал название этому уголку Кабардино-Балкарии. Многие народы тысячелетиями почитали заснеженную вершину как особое место силы.
Утром вы отправитесь на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) - номера необходимо освободить до 12 часов дня. Это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья, она расположена в конце Баксанского ущелья. Здесь же конец трассы А-158.
Далее вы отправитесь на захватывающую обзорную экскурсию на гондольных, маятниковых и кресельных подъемниках до станций «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Общая высота подъема до 3780 метров.
Вы попадете в зону вечных снегов и ледников. Окружающие Эльбрус хребты находятся ниже или вровень с линией горизонта, что создает волнующее ощущение восхождения на пик мира.
Но вы можете подняться еще выше, пройдя отрезок маршрута к вершине. Здесь можно покататься на снегоходе или ратраке.
На станции «Мир» расположен Музей обороны Приэльбрусья (270 экспонатов, 170 кв. м выставочной площади), который официально признан самым высокогорным в мире.
После посещения склонов Эльбруса, очарованные и потрясенные увиденным, вы отправитесь в обратный путь в город Минеральные Воды.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Тем, кто приезжает после обеда мы можем организовать индивидуальный трансфер, за дополнительную оплату.
Включено в стоимость
- групповой трансфер от Минеральных вод до отеля и обратно
- все групповые трансферы по программе
- проживание в отеле в 2х и 3х местных номерах со всеми удобствами
- питание (завтрак+ужин)
- экологический сбор в Национальный парк Приэльбрусье
- работа гида
- полная организация тура
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, по желанию
- размещение в номерах люкс и полулюкс
- билет на канатную дорогу (Эльбрус от 800 руб., Чегет 900 руб.)
- баня
- заказ дополнительных экскурсий
- индивидуальные трансферы
- аренда личного туристического снаряжения
- катание на снегоходе, ратраке
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 23 декабря
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки
Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Выходные в равновесии
Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 41500 ₽
Кавказские каникулы с итальянским акцентом
Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽