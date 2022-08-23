Приэльбрусье: все и сразу!

Сегодня мы проведем день в Баксанском ущелье.



После завтрака запланирован трансфер на поляну Азау, южный склон Эльбруса с отметкой 2350 м над уровнем моря. Отсюда начинаем подъем на склон, воспользовавшись нижними станциями канатной дороги.



Поэтапно поднимаемся на высоту 3780 м (ст. «Гара-Баши») через ст. «Кругозор» (3000 м) и ст. «Мир» (3500 м). Выше «Гара-Баши» – пояс вечных снегов и ледников.



Со смотровых площадок открываются широкие панорамы на Баксанскую долину, Чегет, вершины, ледники и отроги Бокового и Главного хребтов. Буря положительных эмоций и непередаваемые ощущения от плывущих под ногами облаков – достойная награда за непростой подъем и разряженный воздух.



После спуска к курорту Азау переезжаем на поляну Чегета. Массив Донгуз-Орунбаши ниже Эльбруса почти на 2 км (3769 м против 5642 м), но не менее эффектен и внушителен за счет крутых линий скалистых склонов. Чегет почитаем горнолыжниками всего мира благодаря сложнейшим «черным трассам» с наклоном свыше 40% и ухабистым участкам для экстремального фрирайда с перепадами высот более 1100 м.



На гору поднимаемся по кресельной канатной дороге. Доступно посещение легендарного кафе «Ай» и прогулки по смотровым площадкам, в том числе с видом Эльбруса. Обедаем здесь же (за дополнительную плату).



По желанию можно заказать конную экскурсию (эко-тропа - 1000 руб/чел или на поляна Нарзанов - 2000 руб/чел ).



К вечеру возвращаемся в отель на ужин, по желанию за дополнительную плату можно восстановить энергию на шашлычной вечеринке «Шашлык-Машлык», расслабиться в бане, поучаствовать в чайной церемонии.



Далее – свободное время и отдых.