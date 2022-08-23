Приэльбрусье: все и сразу!
Вы проведете активные выходные в красивейшем уголке Кавказа, вблизи самой высокой точки России и Европы – вершины-пятитысячника Эльбруса (5642 м).
В качестве места проживания выбрано Баксанское ущелье на юго-западе Кабардино-Балкарии. Здесь находится отель, где мы будем проживать в рамках тура, со всеми удобствами, вкусной кухней, разнообразными сервис-услугами. При необходимости мы поможем в присмотре за малышами и подготовим специальное детское меню. Основная система питания предусматривает комплексные завтраки и ужины, поскольку время обеда приходится на активную часть программы, вне базы. Дневной прием пищи в национальных кафе вы оплачиваете отдельно, выбирая местные блюда, которые хочется попробовать.
В рамках тура на активные выходные в Приэльбрусье вы посетите:
- термальные источники в Аушигере;
- Баксанское ущелье;
- курорт Азау (подъем на Эльбрус);
- поляну Чегет (подъем на склон);
- Чегемское ущелье с водопадами;
- Черекское ущелье с Голубыми озерами, тесниной и археолого-туристическим комплексом «Верхняя Балкария».
Вас ждет:
Программа тура
Сразу отправляемся по трассе А-154 в колыбель балкарских народов – Черекское ущелье.
Сначала вы посетите Нижнее Голубое озеро (Чирик-Кёль) вблизи поселка Бабугент, которое занимает 2-е место в мире по глубине среди карстовых водоемов-воронок. На сегодняшний день официальная отметка – 279 м. Температура воды не меняется круглый год (около 9°C). Прозрачность превышает 20 метров. Цвет зеркала зависит от погоды и может варьироваться от нежно-голубого до насыщено-лазоревого.
После Чирик-Кёль отправляемся в самое эффектное место ущелья – Терекскую теснину. Здесь отвесные скалы сжимают урочище реки Черек-Балкарский до 35-40 метров, превращая его в узкий и очень глубокий каньон. Особая атмосфера и уникальность места дополнены дорогой, которая проложена через туннель на среднем уровне ущелья – отвесные стены уходят на несколько сот метров вниз и вверх.
Популярны у туристов прогулки по старой недействующей дороге, которая вырублена в склоне в виде неширокого уступа, заканчиваясь крутым обрывом к руслу Черека. Это превосходная локация для эффектных фотосессий.
После теснины едем в село Верхняя Балкария, где вы пообедаете в национальном кафе (за отдельную плату) и познакомитесь с достопримечательностями – руины аулов, склепы-«кешене», оборонительная крепость, сторожевые башни.
После Верхней Балкарии отправляемся в обратную дорогу. По пути заезжаем в оздоровительный комплекс Аушигер для купания в минеральных бассейнах.
Далее путь лежит в Баксанское ущелье на заселение в отель. Базовый вариант размещения – 2х, 3х местные номера «стандарт» (одноместное размещение за доплату).
После заселения – ужин, свободное время, отдых.
После завтрака запланирован трансфер на поляну Азау, южный склон Эльбруса с отметкой 2350 м над уровнем моря. Отсюда начинаем подъем на склон, воспользовавшись нижними станциями канатной дороги.
Поэтапно поднимаемся на высоту 3780 м (ст. «Гара-Баши») через ст. «Кругозор» (3000 м) и ст. «Мир» (3500 м). Выше «Гара-Баши» – пояс вечных снегов и ледников.
Со смотровых площадок открываются широкие панорамы на Баксанскую долину, Чегет, вершины, ледники и отроги Бокового и Главного хребтов. Буря положительных эмоций и непередаваемые ощущения от плывущих под ногами облаков – достойная награда за непростой подъем и разряженный воздух.
После спуска к курорту Азау переезжаем на поляну Чегета. Массив Донгуз-Орунбаши ниже Эльбруса почти на 2 км (3769 м против 5642 м), но не менее эффектен и внушителен за счет крутых линий скалистых склонов. Чегет почитаем горнолыжниками всего мира благодаря сложнейшим «черным трассам» с наклоном свыше 40% и ухабистым участкам для экстремального фрирайда с перепадами высот более 1100 м.
На гору поднимаемся по кресельной канатной дороге. Доступно посещение легендарного кафе «Ай» и прогулки по смотровым площадкам, в том числе с видом Эльбруса. Обедаем здесь же (за дополнительную плату).
По желанию можно заказать конную экскурсию (эко-тропа - 1000 руб/чел или на поляна Нарзанов - 2000 руб/чел ).
К вечеру возвращаемся в отель на ужин, по желанию за дополнительную плату можно восстановить энергию на шашлычной вечеринке «Шашлык-Машлык», расслабиться в бане, поучаствовать в чайной церемонии.
Далее – свободное время и отдых.
Плотно позавтракав и собрав вещи, перебираемся южнее, в долину реки Чегем.
Первый из водопадов, мощный Адай-Су, представляет собой вымытый в отвесной скале огромный желоб, по которому притока Чегема скидывает свои бурные воды в основное русло с высоты 30 м.
Через 9 км нас поджидает Чегемская теснина (Су-Аузу). Здесь стены ущелья сужаются до 25-30 м. Дорога и бурлящий поток максимально приближены друг к другу. Солнце освещает дно глубокого каньона лишь несколько часов в день. В этом впечатляющем месте находятся еще два Чегемских водопада, которые за высоту в 60 метров прозваны «большими». Первый из них – Сакал-Туп, также имеет форму желоба. Второй – на речке Каяарты – огромный каскадно-уступный водопад.
Обедаем здесь же в кафе с великолепным видом на сверкающий водоскат.
Далее по программе – трансфер в Минеральные Воды (Нальчик) к вечерним авиарейсам или отправлениям поездов.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Сюда добираетесь самостоятельно. Аэропорт всероссийской здравницы имеет регулярные авиасообщения с Москвой (Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербургом, Челябинском, Новосибирском, Казанью, Симферополем, Ростовом-на-Дону и другими городами РФ. Для прилета настоятельно рекомендуем использовать ранние рейсы, для отлета – поздние.
Включено в стоимость
- групповой трансфер из города Минеральные воды в отель и обратно
- групповые трансферы и экскурсии по программе
- проживание в отеле (размещение в 2-х и 3-х местных номерах)
- питание по программе (завтрак + ужин)
- посещение национального парка «Приэльбрусье»
- эко-сбор в заповедниках
- работа гида
- полная организация тура
Оплачивается отдельно
- авиа или жд/билеты в Минеральные Воды (от 6000 руб. в обе стороны)
- одноместное размещение, по желанию
- дополнительное питание и питание в кафе
- индивидуальный трансфер
- дополнительный сервис в гостинице (баня, сауна, бильярд и пр.)
- заказ дополнительных экскурсий
- билеты на канатную дорогу Эльбрус (от 800 руб./чел.), Чегет (900 руб./чел.)
- аренда личного туристического снаряжения
- страховка от несчастных случаев
- конные прогулки
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Сказочное Приэльбрусье
Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 13 мая
6 дней 5 ночей
от 28000 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 23 декабря
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки
Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Выходные в равновесии
Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 41500 ₽
Кавказские каникулы с итальянским акцентом
Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽