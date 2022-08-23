Приэльбрусье для всех

Приглашаем Вас принять участие в увлекательном путешествии по одному из районов Северного Кавказа – Приэльбрусью. Здесь не только расположена самая высокая вершина Европы, но и находится много природных и исторических удивительных мест.

Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья целебная сила известна далеко за пределами Баксанского ущелья, поднимитесь к водопаду Девичьи косы и астрономической обсерватории, «прогуляетесь» по дороге первых строителей приюта 11, научитесь пользоваться альпинистским снаряжением, найдете новых друзей, на джипах посетите бесподобные Чегемские водопады и окунетесь в целебные воды Аушигера. Программа доступна для всех, начиная с детей 7 лет.

Приезд в г. Минводы должен быть не позже 12.30, отъезд из г. Минводы домой не раньше 17-18 часов.

К каждому участнику нашего путешествия – индивидуальный подход и внимание. До встречи в горах!