Приэльбрусье для всех
Приглашаем Вас принять участие в увлекательном путешествии по одному из районов Северного Кавказа – Приэльбрусью. Здесь не только расположена самая высокая вершина Европы, но и находится много природных и исторических удивительных мест.
Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья целебная сила известна далеко за пределами Баксанского ущелья, поднимитесь к водопаду Девичьи косы и астрономической обсерватории, «прогуляетесь» по дороге первых строителей приюта 11, научитесь пользоваться альпинистским снаряжением, найдете новых друзей, на джипах посетите бесподобные Чегемские водопады и окунетесь в целебные воды Аушигера. Программа доступна для всех, начиная с детей 7 лет.
Приезд в г. Минводы должен быть не позже 12.30, отъезд из г. Минводы домой не раньше 17-18 часов.
К каждому участнику нашего путешествия – индивидуальный подход и внимание. До встречи в горах!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Минеральные Воды в 13-00.
Наши инструкторы встречают нас на ж/д вокзале или в аэропорту. Знакомимся и едем по живописнейшему Баксанскому ущелью в поселок Терскол, почти к самому подножию г. Эльбрус.
По пути посещаем поляну нарзанов, где из под земли бьют разные по вкусу и лечебной силы нарзаны. Здесь можно не только перепробовать их все, но и пообедать вкусной шурпой, шашлыком или хычинами.
Отдохнув и пообедав, продолжаем свой путь в гостиницу, которая находится уже неподалеку.
Заселяемся в гостиницу (двухместные номера с удобствами в номере), отдыхаем после дороги, а вечером все вместе можем прогуляться на поляну Чегет и уже там продолжить знакомство с местной кухней).
Сегодня мы продолжим знакомство с горой Чегет. Она знаменита своими экстремальными спусками не только на лыжах, но и на велосипедах. Много песен сложено о ней горнолыжниками и бардами.
Поднимаемся на кресельной канатной дороге до кафе «Ай», с которой открывается замечательный вид на все верхнее Приэльбрусье. Кафе «Ай» (в переводе означает Луна) - место культовое. Кафе неразрывно связано с бардами и авторской песней. Юрий Визбор любил останавливаться в хижине у кафе «Ай». Здесь рождались тексты его новых песен. Расположеное на высоте 2750 м, в 90-ые годы кафе «Ай» послужило съемочной площадкой для фильма «Завтрак с видом на Эльбрус». Здесь можно попробовать местные блюда с превосходным видом на самую высокую гору Кавказа и Европы – Эльбрус. Именно с этого ракурса сделаны все самые лучшие фото этой вершины.
Поднимаемся вверх на канатной дороге, фотографируемся и начинаем наш путь вниз уже пешком. Нам предстоит пересечь южные склоны Чегета, пешком это не сложно, но в зимний период это – одна из интереснейших и, часто закрытых из-за лавиноопастности, трасс для катания.
Наш путь пройдет по трем зонам высотной поясности, в начале мы пройдем по альпийским лугам, затем войдем в зону криволесья и уже в конце нашего спуска мы пройдем по великолепному сосновому лесу. Попадаем опять на поляну Чегет, отдыхаем, перекусываем после долгого спуска и идем в гостиницу.
В этот день мы отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы, астрономической обсервотории и к Ледовой базе. Сегодня у нас полностью походный день, мы берем перекус, чай, теплые вещи и выдвигаемся в путь.
Дорога вначале идет по сосновому лесу, но вскоре выходит к альпийским лугам, отсюда как на ладони видны в. Донгузорун с ледником «Семерка».
Направляясь далее мы выходим к водопаду Девичьи косы, который достаточно полноводен и по форме напоминает распущенные девичьи волосы. В водопаде можно с удовольствием искупаться в жаркий летний день.
Поднимаемся еще выше и выходим к обсерватории Пик Терскол. Это — международная астрономическая обсерватория, основанная в 1980 году на пике Терскол Национальной Академией Наук Украины в 3 км от вершины Эльбруса, на высоте 3150 метров н.у.м.
Если позволяет время, мы идем дальше к ледовой базе. Фактически ледовая база является окончанием дороги из Терскола, по которой доставляли стройматериалы для строительства Приюта 11. База представляет из себя заброшенный домик в котором обычно останавливаются туристы и альпинисты.. Чуть повыше находятся остальные полуразрушенные постройки ледовой базы.
Но ночевать в них почти невозможно: зимой они набиты снегом, а летом снег частично подтаивает подтопляя остатки построек. Нагулявшись по этим «древним» сооружениям сбегаем вниз к нашей гостинице, кушаем, отдыхаем и ложимся спать.
Канатная дорога поднимает нас до новой, сданной в эксплуатацию в декабре 2015 г., станции «Гара-Баши» до высоты 3847 м. Это самая высокогорная станция канатной дороги в Европе. Уже отсюда открывается вид на Главный Кавказский Хребет, все большие горы Кавказа и высочайшие вершины Грузии. Но мы поднимаемся выше уже пешком до известного приюта 11.
Путь не сложен, но он уже проходит по снегу и льду, даже в разгар лета здесь можно покататься на снегоходах. Здесь также проходит одна из самых высокогорных лыжных трасс.
Фотографируемся, наслаждаемся красотами. Отсюда хорошо виден путь подъема на вершину и можно на ратраке (снежном «тракторе») подняться до отметки в 5000 метров над уровнем моря. Вдоволь нагулявшись по снегу спускаемся до кафе на станции «Мир» или «Старый кругозор».
Обедаем и направляемся в гостиницу. Отдых, вечерние прогулки.
Это полностью свободный день, вы сами можете спланировать события этого дня. Мы можем предложить Вам совершить поездку на Голубые крестовые озера. Это группа карстовых озер,среди которых особое внимание заслуживает Нижнее голубое озеро (Церик-Кёль), глубина которого всего на 2 метра уступает глубочайшему крестовому озеру в мире - хорватскому Красному озеру.
Так же в свободный день вы можете совершить пешую или конную прогулку в очень красивое ущелье Ирик-Чата, знаменитое песчаными замками и нарзанными источниками или же просто половить форель. Вечером можно посетить сауну.
Но и он будет насыщен впечатлениями. Едем в Минводы, но перед этим посещаем Чегемские водопады и термальные источники Гедуко.
Эти места являются одними из визитных карточек здешних мест и удивят Вас своей красотой. Термальные источники были окрыты в 1950 году, когда в этом районе искали месторождения нефти. Вода изх источниковс глубины 4000 м. имеет уникальнуюцелительную силуи омолаживающее свойство, и даже в мороз в нее приятно окунуться, так как температура ее достигает 50 градусов. Кроме того, обладая лечебной силой, вода пригодна для питья, а лечебная глина применяется в косметологии. Здесь в нашем распоряжении будет около 3-х часов (отъезд домой из Минвод планируйте после 17 часов).
Едем в аэропорт, на ЖД вокзал. Забираем с собой огромный заряд бодрости, здоровья и великолепных впечатлений от замечательного Кавказа - Приэльбрусья. До новых встреч. На Кавказе еще очень много восхитительных мест. Внимание!
Приезд в г. Минводы желателен не позже 13:30, отъезд из г. Минводы домой не раньше 17-18 часов.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Включено в стоимость
- Трансфер от Минвод до пос. Терскол и обратно;
- Трансфер от п.Терскол до канатной дороги Эльбруса и обратно;
- Экскурсия на термальные источники Гедуко и Чегемские водопады;
- Проживание в гостинице (2-местные номера с удобствами);
- Завтраки;
- Перекус на экскурсии к водопаду «Девичьи косы»;
- Групповая аптечка;
- Работа инструкторов на протяжении всего тура;
- Сбор за нахождение в нац.парке «Приэльбрусье».
Оплачивается отдельно
- Питание в обед и ужин, т.к. вокруг очень много мест, где можно вкусно и недорого поесть, и выбор будет за Вами (в зависимости от предпочтений стоимость обеда или ужина может варьироваться от 250-300 руб.);
- Программа свободного дня;
- Проезд на канатных дорогах Эльбруса и Чегета;
- Поездка на снегоходе или ратраке 500-1000 руб.
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