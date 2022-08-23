Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки
Вы побываете в Пятигорске, воспетом М.Ю.Лермонтовым; прогуляетесь по второму по величине парку Европы в Кисловодске; полюбуетесь видами Медовых водопадов; искупаетесь в целительных источниках; попробуете знаменитый нарзан и вдоволь насладитесь кавказской кухней; посетите казачье подворье, где полноценно окунетесь в атмосферу казачьего быта и конечно, совершите подъем на склон Эльбруса (4000 м над уровнем моря).
Побывав в гостях у этого седоглавого великана, вы определенно сможете покорить в 2023 году не одну вершину в карьере и в личной жизни.
Маршрут тура: Минеральные Воды - Ессентуки - Суворовские терм. источники - Медовые водопады - Кисловодск - Терскол - нац. парк «Приэльбрусье» - Эльбрус - Пятигорск - Железноводск - Минеральные Воды.
Подходит для неподготовленных туристов.
Вас ждет:
Программа тура
В случае прибытия на ж/д вокзал Минеральных Вод, вы можете ожидать гида в зале ожидания, трансфер в 11.30-12.00. От ж/д станции Ессентуки групповой трансфер в 12:30.
Прибытие в отель Курортный 4*. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории после 14:00. Курортный сбор 50 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.
После обеда начало экскурсионной программы. Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки. Пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:30 Поездка на Суворовские термальные источники. Дополнительная плата - 550 рублей входной билет.
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.
Общими показаниями к наружному применению минеральных вод являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания, болезни обмена веществ.
Бальнеолечение используется при медицинской реабилитации больных после инфаркта миокарда, реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца, операций на желудке, холецистэктомии и др. Но, есть противопоказания, необходима консультация врача.
Встреча с гидом, экскурсия на Медовые водопады. И хотя они расположены всего в 45 минутах езды от города, это уже - территория Карачаево-Черкессии.
По дороге вы остановитесь у природного памятника — горы Кольцо, а также посетите Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости. Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).
Следующим пунктом программы станет Кисловодск - крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.
Вас ждёт прогулка по Кисловодскому национальному парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады, мостика «Дамский каприз» и Зеркального пруда, куда непременно нужно кинуть монетку, чтобы вернуться, и других достопримечательностей.
Возвращение в Ессентуки.
Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города (услуга за дополнительную плату) – он начнется в 22.00 и закончится, по традиции, только под утро. В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие - самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол!
В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в Новый год, счастливые и полные сил и новых надежд!
После 12.00 отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой. Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.
Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин. Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке - мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне -у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться - и не в один! И у вас будет возможность самим все продегустировать.
Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.
Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен)
Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
06:30 отправление на экскурсию. Трансфер на поляну Азау, в пути 3.5 часа.
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами. Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у.м.). Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доп. плату).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
22:00 - ориентировочное время возвращения в Ессентуки.
Освобождение номеров.
Отправление в Пятигорск, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Среди выдающихся личностей, посетивших курорт, можно назвать Л.Н.Толстого, С.Есенина, А.С.Пушкина. Но, конечно, самой знаковой фигурой для Пятигорска стал великий русский поэт Михаил Лермонтов - с его пребыванием в городе связано много мест.
Новинка! Сначала Вас ждет знакомство с городом в формате уличного променад- спектакля. Вы оказываетесь в разных эпохах его истории, сменяя картинки и Героев по ходу движения. Вы слышите, чувствуете, переживаете... Наедине. Только город и Вы. Технология объёмного 3D звука полностью перенесет Вас в виртуальную реальность спектакля. Город станет декорациями вместе с прохожими и зданиями, а Вы будете Главным героем всего действа!
Продолжение экскурсии, где Вы узнаете, что Пятигорск хранит в своей истории итальянские корни. Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци. Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М.Ю. Лермонтова.
Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами: Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны; знаменитый «Грот Дианы»; каменную ротонду с восемью колоннами – «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки; широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» - на территории его находится также знаменитая скульптура Орла – визитная карточка самого Пятигорска и всех городов Кавказских Минеральных Вод.
Обед в кафе города.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доп. плата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод - Железноводск. Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как- бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из источников (Смирновско-Славяновские воды).
Отправление в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам/поездам после 20.00.
Стоимость
Отель Курортный
- Место встречи: Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды на выходе из зала прилета с табличкой «Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки», групповой трансфер из аэропорта в 12.00. В случае прибытия на ж/д вокзал Минеральных Вод, вы можете ожидать гида в зале ожидания, трансфер в 11.30. Групповой трансфер от ж/д станции Ессентуки в 12:30.
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Проводы туристов осуществляются к рейсам/поездам из Минеральных Вод, отправляющимся после 20.00.
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Транспорт: Автобус/микроавтобус.
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Питание: По программе. Комплексное. Завтраки в отеле, обеды в дни 1, 2, 3, 5.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
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В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
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Возраст: 10+
Включено в стоимость
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Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы встреча/проводы в аэропорту (на ж/д)
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Размещение в номере выбранной категории в гостинице 4*
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Питание по программе (завтраки в отеле, 4 обеда)
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Поездка на термальный источник Суворовский
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Услуги гида
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Билеты на канатную дорогу на г. Эльбрус.
Оплачивается отдельно
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Доп. услуги на местах размещения, поднос багажа, заказ доп. экскурсий
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Индивидуальные трансферы
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Входной билет в термальный источник «Суворовский»
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Питание, не включенное в программу (обеды, ужины)
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Подъем по канатной дороге на г. Машук - 400 рублей
- Новогодний банкет в отеле "Курортный" (посещение по желанию, бронируется заранее, оплата на месте)
- Единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки.
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