Летний тур в Приэльбрусье

Эльбрус, посещение рынка, экускурсия на Поляну Нарзанов.

Освобождаем номер. Завтрак в отеле.

Трансфер до горы Эльбрус. Самостоятельная*** экскурсия на гору. Подъем при помощи канатной дороги на высоту 3800 м (над уровнем моря). Здесь располагаются верхние базовые лагеря тех, кто готовится к восхождению на Эльбрус. Желающие могут арендовать снегоход с водителем и подняться на высоту до 4200 м

Спуск до станции Мир. Тут можно перекусить в кафе с красивым панорамным видом на горы и дождаться тех, кто поехал на снегоходах к Приюту 11.

На самостоятельную экскурсию по южному склону горы Эльбрус отводится 3 часа. Спустя этот промежуток времени на поляне Азау будет ждать машина, которая отвезет на поляну Чегет.

Посещение рынка с сувенирной и этнической продукцией.

Самостоятельная*** экскурсия на гору Чегет. Подъем на высоту 3050 м. Между первой и второй очередью канатной дороги находится знаменитое кафе Ай. Здесь снято множество фильмов и написано много стихов. За кафе есть место, где можно сфотографироваться на фоне горы Эльбрус.

Здесь же работает кафе-пирожковая, где делают пирожки с брусникой и можно выпить чаю из трав. На самостоятельную экскурсию в районе Чегета выделяется 2-3 часа

Экскурсия на Поляну Нарзанов.

Экскурсия к началу ущелья Адыр-су до знаменитого высокогорного автомобильного подъемника. Тем, кому хватает сил подняться по ступенькам на высоту подъемника в награду достается прекрасный, живописный вид на ущелье.

Трансфер в Нальчик к позднему рейсу самолета.

*** Желающие за дополнительную плату могут второй день провести в сопровождении гида-экскурсовода. Вместе с ним вы сможете не только посмотреть красоты, но и узнать, что именно вы видите и какова история этих мест.