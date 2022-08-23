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Летний тур в Приэльбрусье

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Тур понравится тем, кто хочет:
  • познакомится с историей края
  • посетить основные достопримечательности в Приэльбрусье
  • наполнить выходные яркими впечатлениями
  • насладится свежим горным воздухом и красотою этих мест

Программа тура

День 1
Встреча, поездка на озеро Гижгит.

Встречаем в Нальчике**.

Посещение бассейнов с контрастной термальной водой Источник Гедуко.

Экскурсия на горное озедо Гижгит.

Трансфер в отель. Заселение. Ужин.

**Тур включает в себя трансфер до жд вокзала или аэропорта в городе Нальчик. При необходимости за дополнительную плату организуется трансфер в Минеральные воды. 

День 2
Эльбрус, посещение рынка, экускурсия на Поляну Нарзанов.

Освобождаем номер. Завтрак в отеле.

Трансфер до горы Эльбрус. Самостоятельная*** экскурсия на гору. Подъем при помощи канатной дороги на высоту 3800 м (над уровнем моря). Здесь располагаются верхние базовые лагеря тех, кто готовится к восхождению на Эльбрус. Желающие могут арендовать снегоход с водителем и подняться на высоту до 4200 м  

Спуск до станции Мир. Тут можно перекусить в кафе с красивым панорамным видом на горы и дождаться тех, кто поехал на снегоходах к Приюту 11. 

На самостоятельную экскурсию по южному склону горы Эльбрус отводится 3 часа. Спустя этот промежуток времени на поляне Азау будет ждать машина, которая отвезет на поляну Чегет. 

Посещение рынка с сувенирной и этнической продукцией. 

Самостоятельная*** экскурсия на гору Чегет. Подъем на высоту 3050 м. Между первой и второй очередью канатной дороги находится знаменитое кафе Ай. Здесь снято множество фильмов и написано много стихов. За кафе есть место, где можно сфотографироваться на фоне горы Эльбрус.

Здесь же работает кафе-пирожковая, где делают пирожки с брусникой и можно выпить чаю из трав. На самостоятельную экскурсию в районе Чегета выделяется 2-3 часа

Экскурсия на Поляну Нарзанов.

Экскурсия к началу ущелья Адыр-су до знаменитого высокогорного автомобильного подъемника. Тем, кому хватает сил подняться по ступенькам на высоту подъемника в награду достается прекрасный, живописный вид на ущелье. 

Трансфер в Нальчик к позднему рейсу самолета.

*** Желающие за дополнительную плату могут второй день провести в сопровождении гида-экскурсовода. Вместе с ним вы сможете не только посмотреть красоты, но и узнать, что именно вы видите и какова история этих мест.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отеле Пик Европы
  • трансфер от жд вокзала или аэропорта
  • внутренний трансфер в рамках программы
  • двухразовое питание (завтрак и ужин)

Оплачивается отдельно

  • билеты на канатную дорогу
  • билеты на термальные источники - 200 руб./чел.
  • аренда снегохода с водителем (по желанию) - 1500 руб./чел.
  • страховка (по желанию)
  • билеты на самолет или поезд

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