Летний тур в Приэльбрусье
- познакомится с историей края
- посетить основные достопримечательности в Приэльбрусье
- наполнить выходные яркими впечатлениями
- насладится свежим горным воздухом и красотою этих мест
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем в Нальчике**.
Посещение бассейнов с контрастной термальной водой Источник Гедуко.
Экскурсия на горное озедо Гижгит.
Трансфер в отель. Заселение. Ужин.
**Тур включает в себя трансфер до жд вокзала или аэропорта в городе Нальчик. При необходимости за дополнительную плату организуется трансфер в Минеральные воды.
Освобождаем номер. Завтрак в отеле.
Трансфер до горы Эльбрус. Самостоятельная*** экскурсия на гору. Подъем при помощи канатной дороги на высоту 3800 м (над уровнем моря). Здесь располагаются верхние базовые лагеря тех, кто готовится к восхождению на Эльбрус. Желающие могут арендовать снегоход с водителем и подняться на высоту до 4200 м
Спуск до станции Мир. Тут можно перекусить в кафе с красивым панорамным видом на горы и дождаться тех, кто поехал на снегоходах к Приюту 11.
На самостоятельную экскурсию по южному склону горы Эльбрус отводится 3 часа. Спустя этот промежуток времени на поляне Азау будет ждать машина, которая отвезет на поляну Чегет.
Посещение рынка с сувенирной и этнической продукцией.
Самостоятельная*** экскурсия на гору Чегет. Подъем на высоту 3050 м. Между первой и второй очередью канатной дороги находится знаменитое кафе Ай. Здесь снято множество фильмов и написано много стихов. За кафе есть место, где можно сфотографироваться на фоне горы Эльбрус.
Здесь же работает кафе-пирожковая, где делают пирожки с брусникой и можно выпить чаю из трав. На самостоятельную экскурсию в районе Чегета выделяется 2-3 часа
Экскурсия на Поляну Нарзанов.
Экскурсия к началу ущелья Адыр-су до знаменитого высокогорного автомобильного подъемника. Тем, кому хватает сил подняться по ступенькам на высоту подъемника в награду достается прекрасный, живописный вид на ущелье.
Трансфер в Нальчик к позднему рейсу самолета.
*** Желающие за дополнительную плату могут второй день провести в сопровождении гида-экскурсовода. Вместе с ним вы сможете не только посмотреть красоты, но и узнать, что именно вы видите и какова история этих мест.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в отеле Пик Европы
- трансфер от жд вокзала или аэропорта
- внутренний трансфер в рамках программы
- двухразовое питание (завтрак и ужин)
Оплачивается отдельно
- билеты на канатную дорогу
- билеты на термальные источники - 200 руб./чел.
- аренда снегохода с водителем (по желанию) - 1500 руб./чел.
- страховка (по желанию)
- билеты на самолет или поезд
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