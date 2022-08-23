Лайт на 5 дней

Этот тур в Приэльбрусье создан специально для тех, кто хочет отдохнуть в больших горах, насладится природой и достопримечательностями, но не готов много ходить пешком. Программа составлена так, что в основном гости перемещаются либо в машине, либо при помощи канатной дороги. А погулять можно рядом с экскурсионными объектами.