Лайт на 5 дней
Этот тур в Приэльбрусье создан специально для тех, кто хочет отдохнуть в больших горах, насладится природой и достопримечательностями, но не готов много ходить пешком. Программа составлена так, что в основном гости перемещаются либо в машине, либо при помощи канатной дороги. А погулять можно рядом с экскурсионными объектами.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Минеральных водах. Поездка на термальные источники, купание в бассейнах с теплой минеральной водой.
Экскурсия на гору Эльбрус + поляна Нарзанов
Экскурсия на гору Чегет + памятник Высоцкому
Осходителям, горное озеро Гижгит, ущелье Былым
Экскурсия на Чегемские водопады. Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер из Минеральных вод и обратно в конце программы
- проживание в отеле в номере с удобствами
- двухразовое питание (завтрак и ужин)
- экскурсии в рамках программы
- трансфер внутри курорта в те моменты, когда это необходимо в рамках программы
Оплачивается отдельно
- билеты на канатные дороги (Чегет - 700 руб, Эльбрус на самый верх - 1700 руб. (можно дешевле, если воспользоваться старой канатной дорогой при условии ее работы))
- вход на термальные источники - 200 руб.
- билеты в музей Высоцкого - 150 руб.
- обеды в кафе в процессе дня
- вход на обзорные площадки - 50-100 руб
- билеты на самолет / поезд / автобус
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