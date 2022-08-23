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Лайт на 5 дней

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Этот тур в Приэльбрусье создан специально для тех, кто хочет отдохнуть в больших горах, насладится природой и достопримечательностями, но не готов много ходить пешком. Программа составлена так, что в основном гости перемещаются либо в машине, либо при помощи канатной дороги. А погулять можно рядом с экскурсионными объектами.

Программа тура

День 1

Встреча в Минеральных водах. Поездка на термальные источники, купание в бассейнах с теплой минеральной водой.

День 2

Экскурсия на гору Эльбрус + поляна Нарзанов

День 3

Экскурсия на гору Чегет + памятник Высоцкому 

День 4

Осходителям, горное озеро Гижгит, ущелье Былым 

День 5

Экскурсия на Чегемские водопады. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер из Минеральных вод и обратно в конце программы
  • проживание в отеле в номере с удобствами
  • двухразовое питание (завтрак и ужин)
  • экскурсии в рамках программы
  • трансфер внутри курорта в те моменты, когда это необходимо в рамках программы

Оплачивается отдельно

  • билеты на канатные дороги (Чегет - 700 руб, Эльбрус на самый верх - 1700 руб. (можно дешевле, если воспользоваться старой канатной дорогой при условии ее работы))
  • вход на термальные источники - 200 руб.
  • билеты в музей Высоцкого - 150 руб.
  • обеды в кафе в процессе дня
  • вход на обзорные площадки - 50-100 руб
  • билеты на самолет / поезд / автобус

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