Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Минеральные Воды, Железноводск.

Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс до 16:00. Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом! В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Пятигорск. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов! Ужин и ночевка – в гостинице.