Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
- хотите получить много ярких впечатлений
- охотитесь за крутыми фото
- любите природу, историю и красивую архитектуру
Вас ждет:
Программа тура
Минеральные Воды, Железноводск.
Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс до 16:00. Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом! В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Пятигорск. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.
А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов! Ужин и ночевка – в гостинице.
После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в Архыз. Это горный курорт в Карачаево-Черкесии.
Здесь вы посетите Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где увидите крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов. Далее последует экскурсия в «Нижнеархызское городище». Там сохранились постройки столицы Великой Аланской империи – «город солнца» Магас.
Вы прогуляетесь среди византийских храмов и сторожевых башен, увидите загадочный каменный лабиринт, языческие капища и могильники, а также знаменитое наскальное изображение Христа – чудотворный Архызский Лик! Вечером вас разместят в гостинице Домбая, где Вас ждет вкусный ужин.
Обед — на маршруте.
Завтрак в гостинице – и снова в путь.
Вас ждёт Домбай – здесь его называют «Сердцем гор». Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара. С неё открывается захватывающий вид на горы. В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится форелевое озеро Туманлы-Кель. Вечером вас разместят в гостинице Домбая, там же насладимся вкусным ужином.
Обед — на маршруте.
После завтрака в гостинице вы отправитесь в Кисловодск. По дороге на курорт вас ждёт экскурс в эпоху византийского зодчества. Вы увидите два удивительных древних храма, расположенных на горах Сента и Шоана. Далее вы преодолеете перевал Гум-Баши – его восхитительные виды запомнятся надолго. Впереди – Медовые водопады. Это каскад из шести шумных, не высоких водопадов, расположенных в живописном местечке вблизи Кисловодска. Их прохладные брызги освежают в жаркий день, а зимой застывшие в падении воды напоминают ледяной дворец Снежной Королевы. После прогулки у водопадов мы доставим вас в Пятигорск. Ужин и отдых – в гостинице. Обед – на маршруте.
Этот день посвящён двум курортам.
После завтрака в гостинице вы отправитесь на дневные экскурсии по Кисловодску и Ессентукам. Сперва вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы. Здесь вы попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.
Обещаем, вам не захочется покидать это великолепное место, но впереди — новые впечатления! За ними вы отправитесь в Ессентуки. Точнее, на Петропавловский холм, что находится вблизи курорта. Там располагается красивый храмовый комплекс с самой высокой в России статуей Иисуса Христа.
Беломраморный Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет величием и вызывает трепет. Недаром это место называют «Рио-де-Кавказ». После визита к новой православной святыне мы доставим вас на ужин и отдых в гостиницу Пятигорска.
Обед будет на маршруте.
После традиционного завтрака в гостинице отправляемся в Кабардино-Балкарию.
В республике вас заждались самые высокие горы Кавказа – семь вершин высотой более 5000 метров над уровнем моря, плачущие водопады ущелья Чегем, древние аулы, горные озёра и великий Эльбрус! Насладившись природными достопримечательностями, мы заедем в Гедуко. Это хорошо оборудованный комплекс бассейнов с тёплыми и прохладными минеральными водами, шезлонгами и гидромассажем.
Здесь вы ощутите настоящий релакс! После мы доставим вас на ужин и отдых в гостиницу на поляне Азау, у подножия Эльбруса.
Обед будет на маршруте.
Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь!
После сытного завтрака в гостинице, канатная дорога поднимет вас на станцию «Мир». С высоты 3500 метров открывается фантастический обзор на заснеженные вершины и ледники Кавказского хребта. Далее по маршруту – бурлящая Поляна Нарзанов.
Целебные воды подарят силу и тонус. Фотографии этого дня поездки больше напоминают произведение искусства, чем просто туристические снимки. В завершении дня мы прибудем в Пятигорск.
В гостинице вы получите вкусный ужин, обед будет на маршруте.
Последний день тура посвящён Железноводску. Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, исполняющее мечты «Яйцо желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники «Смирновский» и «Славяновский» и Каскадную лестницу. Обычно курортные романы заканчиваются печально, но не в этот раз. Поездка с МАГТУР оставит только самые светлые воспоминания! Вы раз и навсегда полюбите Северный Кавказ, вам будут сниться его горы и чудеса. Мы это точно знаем, поэтому приглашаем вас навстречу новым приключениям в компании МАГТУР! Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00. Рекомендуемое время вылета: после 18:00
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск — Минеральные Воды
- проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах
- услуги гида-экскурсовода
- транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в комплекс термальных источников, объекты культуры и отдыха по программе тура
- экологические сборы заповедников
Оплачивается отдельно
- индивидуальный трансфер
- одноместное размещение — 8000 руб. за весь период тура
- подъемы по канатным дорогам
- оплата курортного сбора
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