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Кавказские выходные

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Приэльбрусье - одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа. Вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа –Эльбруса. Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет. Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Также в программе экскурсия по Пятигорску, поездка в п. Домбай, где Вы можете подняться на канатной дороге на вершину и полюбоваться красотами этой местности, экскурсия и прогулка по Кисловодску.
Добро пожаловать на Кавказ!

Программа тура

День 1
Встреча гостей. Обзорная экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды. 

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).                                                                               

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску.                                                          

Пятигорск - город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).                                                                                                       

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

День 2
Экскурсия в п. Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м. Недаром его называют «сердцем гор». Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами. Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге —1600 руб./чел. (доп.плата).

Обед (доп. плата).  

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

День 3
Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа. На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа –Эльбруса (5642 м). Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м. Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса. 

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье. 

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата 900 руб./чел.), г. Эльбрус (доп.плата 1400 руб./чел.)                                                                                         

Обед - национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.                                                           

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. 

Ужин (доп. плата). 

Ночь в гостинице г. Пятигорска 

День 4
Экскурсия в г. Кисловодск

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск: Гора Кольцо, Медовые Водопады, Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья), Замок коварства и любви.

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска: Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар.

Обед (доп. плата).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
16 000 ₽
Ребенок
15 000 ₽

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

Включено в стоимость

  • курортный сбор 100 руб./чел. в сутки (оплата в гостинице)
  • питание по программе тура: 3 завтрака
  • проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • экскурсионное обслуживание по программе

Оплачивается отдельно

  • билеты до г. Минеральные воды или г. Пятигорска и обратно
  • канатная дорога: г. Чегет - 900 руб./чел., г. Эльбрус - 1400 руб./чел., п. Домбай - 1600 руб./чел., Медовые водопады – 100 руб./чел.
  • питание
  • сувениры

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