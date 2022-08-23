Кавказские термы и горный комплекс
- Посетить термальные и минеральные целебные источники, подаренные щедрой землей Северного Кавказа. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. В бассейнах, наполненных горячими термальными ключами здоровья и долголетия, вы сможете купаться всей семьей и даже с маленькими детьми.
- Ощутить дыхание гор и вдохнуть горный воздух изумительного Домбая и величественного Эльбруса.
- Насладиться великолепием Черекской теснины и первозданной красотой природы Приэльбрусья и величием Чегемских и Медовых водопадов.
- Увидеть исторические места легендарного и знаменитого курорта Кавказские Минеральные Воды.
Маршрут тура: Минеральные воды – Пятигорск - терм.ист. Суворовские - Карачаевск - Теберда – Домбай - терм.ист. Жемчужина Кавказа - Кисловодск – Нальчик – Чегемские водопады – Голубое озеро – Черекская теснина - Верхняя Балкария – терм.ист. Аушигер – термальный SPA-комплекс в долине Пятигорья - гора Кольцо - Медовые водопады – Железноводск – Минеральные воды.
Проживание по туру: Бизнес-отель "Маск" (номерной фонд 102 номера) европейского уровня имеет комфортабельные современные номера стандарты (Double или Twin), делюкс, полулюкс, люкс. В комплексе отеля прекрасный ресторан европейской и кавказской кухни и лобби бар, салон красоты и SPA – хаммам и массаж, тренажерный зал, детская игровая комната. Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля, автостоянка охраняемая.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в отель, размещение.
Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск - «Пять вершин» в переводе с тюркского. Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск! Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века.
Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению - куда там карловарской! Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями. Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками… И знаменитый почитателями и героями - от Лермонтова до Кисы Воробьянинова!
Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление – озеро внутри горы Машук. Озеро Провал – одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска. Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города.
На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.
Далее вас ждёт символ КавМинВод скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.
В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды – щелочную, углекислую и сероводородную. В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск. Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. По канатной дороге вы сможете подняться на гору Машук. С высоты птичьего полета вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.
После Пятигорска вы отправитесь вы отправитесь к Источнику «Живой воды» - Суворовские термальные источники и как его ещё называют «ванны Клеопатры», за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом – 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.
Автобусно-пешеходная экскурсия к самой загадочной и мистической горе Кавказа – Эльбрус, с 08:00 до 19:00 (11 час).
Маршрут вашего путешествия проходит по необыкновенно живописному Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии, вокруг дикие горные хребты, покрытые трещинами и изрезанными ледниками… Великолепные картины! Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый Белел на небе голубом…
Вы увидите самый высокогорный в России город «звездного металла» Тырныауз, теснину Эль-Журт. На поляне Чегет вы подниметесь на канатно-кресельной дороге открытого типа, где открываются завораживающие пейзажи на легендарный Эльбрус, Главный Кавказский хребет, Баксанское ущелье, горное озеро Донгузорункёль и на знаменитый ледник «Семерка.
А с Поляны Азау (нижняя станция горнолыжного курорта Приэльбрусье) вы будете подниматься на Величественный Эльбрус, который имеет десятки названий - «Высокая гора», «Блестящая», и Минги-Тау, что в переводе с карачаево-балкарского значит «Гора из тысяч», Эльбрус-Тау - «Гора, вокруг которой кружит ветер», «Веселая гора», «Гора Счастья», «Повелитель духов» или «Снежная грива», «Вся моя земля на ладони». Восточная вершина Эльбруса — 5621 метр, Западная — 5642 метра, расстояние между ними более одного километра, их соединяет перевал Седловина. Склоны Эльбруса круглогодично окованы в ледовый панцирь, здесь 23 древних ледника.
Эльбрус манит и влечет. Эльбрус - это место, которое знаменито не только своей неповторимой красотой, но окутано тайной древней истории. Эльбрус – одно из «Семи чудес России» и высочайшая вершина Европы!
После Величественного Эльбруса Вас ожидает Поляна Нарзанов – место бурлящих источников, насыщенных углекислым газом и железом пробивающихся прямо из-под земли. Целебный источник «Нарзан» заключен под огромным валуном, круглогодично окрашенным в цвета марсианских пейзажей. Вокруг грозные пики гор, обвитые лазоревой лентой реки Баксан, такая великолепная красота, что просто невозможно остаться равнодушным!
Маршрут: Железноводск – Баксан – Тырнауз – Чегет и поляна Азау – Эльбрус – поляна Нарзанов – Железноводск - Бизнес-отель Маск.
Комплексный ужин в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия проходит по живописным местам великолепного солнечного Кисловодска и изумительному Замку Коварства и Любви.
В этом путешествии вы совершите променад по историческому центру города-курорта Кисловодска, посетите Курортный парк - крупнейший в Европе по своей площади где на 1320 га произрастает 264 вида деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов, славящийся памятниками ландшафтного паркового искусства.
Вас ждут исторические и природные достопримечательности и знаменитый источник кислой минеральной воды «Нарзан», а также самый притягательный и самый завораживающий уголок в самом сердце Курортного парка – «Долина роз».
Кисловодск - удивительный солнечный край, окружённый живописными склонами Кавказских гор, расположен в южной части Кавказских Минеральных Вод на высоте 800 – 960 м над уровнем моря. По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира - в среднем за год количество ясных дней в Кисловодске составляет около 300. Это потрясающе зелёный край с умопомрачительными природными пейзажами! С верхней станции канатной дороги открывается завораживающий вид на величественный Эльбрус! Скала Лермонтова, Храм воздуха, Красные камни, гора Красное солнышко и Лермонтовский водопад – лучшие места для прогулок.
Наше путешествие продолжиться к удивительному месту, недалеко от города – курорта Кисловодска. В живописной долине горной реки Аликоновка, расположилось одно из самых любимых и посещаемых горожанами и туристами мест — Замок Коварства и Любви. Это живописный и очень романтичный природный памятник с невероятной энергетикой - Величественные скалы, похожие на замок.
Это место настолько красиво и живописно, что связанная с ним легенда о трагичной любви и предательстве воспринимается как вполне реальная история. Легенда гласит, что в древние незапамятные времена хозяином этого замка был очень жестокий и скупой князь Аликонов. Его сердце будто бы было сделано из камня.
Маршрут: Железноводск – Кисловодск исторический центр – Курортный парк – Канатная дорога – Долина роз – Красные камни – скала Лермонтова – Лермонтовский водопад – Замок Коварства и Любви – Железноводск - Бизнес-отель Маск.
С 08:00 до 20:00 (12 час) автобусно-пешеходная экскурсия проходит по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза, через перевал Гумбаши Карачаево-Черкессии.
Вы увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский христианские храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа и восхититесь необыкновенной красотой курорта Домбай, который находиться в самом сердце тебердинского заповедника у подножия Главного Кавказского хребта.
На большом хребте Кавказских гор вас ждёт курорт Домбай - Дух неба и солнца! Сухой горный воздух, пропитанный хвоей и снежные вершины! Лучше Гор могут быть только Горы! Синие горы Домбая овеяны мифами и легендами. Несравненной красоты горы, субальпийские луга, древние памятники архитектуры остаются в памяти наших гостей здесь навсегда. Домбайская поляна – один из центров альпинизма, горнолыжного спорта и туризма Северного Кавказа. Над Домбайской поляной возвышается “визитная карточка” курорта - гора Белалакая высотой 3861 метр или Полосатая скала. Известна достопримечательность тем, что скалы прорезают белые пояса из кварца, ширина которых около 50 метров. Уникальность этого места в том, что 30 млн .лет назад здесь океан Тетис, а горные образования появились благодаря гигантским силам, которые подняли из глубины недр участок земной коры.
По канатной дороге вы поднимитесь на великолепную обзорную площадку Хребет Мусса-Ачитара, откуда вам откроется шикарный вид на вершины и ледники Главного Кавказский хребта, долину Теберды и Гоначхира и могущественный Эльбрус.
После воспетого знаменитыми поэтами Домбая вы отправитесь за бальзамом для тела и души в термальные бассейны оздоровительного комплекса Жемчужина Кавказа в районе г. Черкесск - место для тех, кто приезжает «на воды».
Маршрут: Железноводск – Кисловодск – Перевал Гумбаши – Карачаевск – Теберда - Домбай - Тебердинский заповедник – Домбайская поляна – термальный источник Жемчужина Кавказа Черкесск – Железноводск - Бизнес-отель Маск.
Комплексный ужин в ресторане отеля.
С 08:00 до 20:00 (12 часов) автобусно-пешеходная экскурсия начинается с путешествия в Кабардино-Балкарию.
В путешествии вы увидите потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, неописуемый восторг и изумление! Вы сможете ощутить величие горной воды, рвущейся из вертикальных стен Чегемского ущелья.
Чегем - здесь бьётся сердце старого Кавказа! Ущелье, пропасть, скалы и водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных стен. Чегемское ущелье - уникальное творение природы, где в узком коридоре отвесных скал, уходящих в небо, мчатся неудержимые потоки реки Чегем. Чегемская теснина шириной не более 20 метров, по краям она ограничена отвесными скалами высотой более 300 метров. Узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. В скалах, на высоте 50 метров над уровнем реки Чегем, вырублена дорога, постепенно снижаясь, выводит нас к жемчужине ущелья - Чегемским водопадам. Потоки воды несутся из расщелин, срываются вниз, образуя при этом красочную радугу.
Далее вас ждет город Нальчик - Столица Кабардино-Балкарии, который радует путешественников восхитительными Приэльбрускими просторами и обилием достопримечательностей, и великолепными видами с канатной дороги чудесного Нальчика!
Достопримечательности и природа Кабардино-Балкарии завораживают своим величием и погружают в удивительным мир позднего средневековья, скрытый за скалами Черекской теснины. Величественный Скалистый хребет, прозрачность горного воздуха и рокочущий в ущелье Черек Балкарский восхищают и удивляют.
На въезде в Черекское ущелье расположено карстовое бездонное Голубое озеро - Нижнее или Черек-Кель. Его глубина до сих пор не определена. Чирик-Кель никогда не замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3°. Воды водоёма насыщены сероводородом, в это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70 млн. литров воды. Черекское ущелье указывается как первое место поселения балкарцев на Кавказе.
Из Черекского ущелья невероятной красоты дорога ведёт в нагретую солнцем Балкарскую котловину, родину древних Балкарцев. Верхняя Балкария - это колыбель, в которой зародилась культура балкарского народа. Каждый участок ее земли пропитан самобытностью и первозданностью. Горный перевал отделяет Балкарию от Грузии.
Посетив удивительные места, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величавость горных хребтов и суровость средневековых достопримечательностей вы отправитесь купаться на Аушигерские термальные источники. Аушигер – место, подаренное природой, которое несет в себе красоту и здоровье. Аушигерские термальные источники - уникальное природное явление, ключ здоровья и долголетия, подаренный людям щедрой землей Северного Кавказа.
Маршрут: Железноводск – Чегемское ущелье и каскад Чегемских водопадов Кабардино-Балкарии – Нальчик – Голубое озеро – Верхняя Балкария – Аушигерские термальные источники – Железноводск - Бизнес-отель Маск.
Комплексный ужин в ресторане отеля.
С 09:00 до 18:00 (9 часов) пешеходная экскурсия в удивительные невероятные красоты уголкам природы Карачаево-Черкессию. Здесь живут история и первозданная природа изумительных по красоте уголков нашей страны.
В путешествии вы увидите необычайное природное явление - Медовые водопады. Вы насладитесь видами с Горы Кольцо – памятник природы и место, связанное с пребыванием великого русского поэта М.Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах.
А неподалеку от горы Кольцо, где герои повести «Княжна Мэри» любуются закатом солнца «…сквозь каменное окошко», в Аликоновском ущелье, вы увидите уникальный природный комплекс «Медовые водопады». Медовые водопады, спрятаны в долине реки Аликоновка (старое название – Ореховые отвершки) возле речки Эчки-Баш (козья голова»). Уникальный природный комплекс «Медовые водопады» состоит из пяти водопадов – "Медовый», "Жемчужный", "Секретный", "Змейка", "Чертова Мельница". Медовые водопады низвергаются вниз с отвесных скал.
Уже тысячи лет горы и солнце встречаются в районе Медовых водопадов – легенды говорят, что когда-то в древности местные скалы облюбовали для своих ульев дикие пчелы, все стены пещер были застроены их сотами и полными меда. Но однажды река изменила свое русло и смыла медовые кладовые. И долго еще с гор текла вода со вкусом меда... В Чайном домике наши смогут приобрести дары Северного Кавказа – дегустация чая из горных трав, сотни видов варенья, всякие вкусности и полезности. А также покататься на лошадях знаменитой «карачаевской» породы гости (по желанию) и посетить дом Великана и веревочный парк.
После вновь вы отправитесь купаться, чтоб наполниться целебной силой, подаренной природой к Суворовским термальным источникам и как их ещё называют «ванны Клеопатры».
Маршрут: Железноводск – Медовые водопады Карачаево-Черкесии – Гора Кольцо– оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники – Железноводск - Бизнес-отель Маск.
Комплексный ужин в ресторане отеля.
С 09:00 до 16:00 (7 час).-пешеходная экскурсия в Железноводск - по старейшему бальнеологическому и самому маленькому курорту Кавказских Минеральных Вод с особый микроклиматом и роскошными пейзажами и посещение монумента Иисуса Христа в Ессентуках.
В пешеходной прогулке по южному склону горы Железная, где уютно расположился утопающий в великолепном лесопарке Железноводск, вам предстоит получить удовольствие от чистейшего насыщенного кислородом воздуха, мягкого среднеальпийского климата и конечно попробовать в питьевых бюветах основной дар курорта - целебные воды Славяновского и Смирновского источников. Чистый горный воздух Железноводска, прогулка по великолепному Курортному лечебному парку и минеральная вода подарят вам удивительную энергию и радость! Вы сможете увидеть Лермонтовский источник, с которого началась история курорта, дачу эмира Бухары, Пушкинскую галерею, фонтан и живописную Каскадную лестницу (Аллея каскадов).
После Железноводска вы отправитесь к знаменитому курорту г. Ессентуки — тихому курортному городку в долине реки Подкумок. Главное достояние Ессентуков – более 20 уникальных соляно-щелочных минеральных источников, самые известные из которых носят названия «Ессентуки-4», «Ессентуки-17» и «Ессентуки–20 (Новая)», которые вы сможете попробовать В Курортном лечебном парке. Вы увидите старейшие Верхние минеральные ванны, Грязелечебницу, построенную из кисловодского доломита для наследника русского престола в 1915г., Цандеровский институт врачебной гимнастики. Земная прохлада и утренняя свежесть в живительных источниках уникальной минеральной воды «Ессентуки»!»
В завершении вашего тура в пешеходной прогулке по «дороге Здоровья» вы посетите Храмовый комплекс Петра и Павла и увидите величие самого высокого в России монумента Иисуса Христа Спасителя (высота 22 метра вместе с постаментом) - единственная в мире статуя, созданная православной церковью.
Маршрут: Железноводск Курортный парк – Ессентуки Театральная площадь - Концертный зал имени Ф.Шаляпина – Курортный парк - грязелечебница Н.А. Семашко – источники Ессентуки № 4, 17,20 – дорога здоровья и Статуя Христа Спасителя - Минеральные воды (трансфер по вылету под рейс в а/порт или ж/д вокзал).
Стоимость
Бизнес-отель Маск
-
- Место встречи: Встреча в а/п МинВоды ко времени прилета рейса на улице у выхода из зала прилета, на ж/д вокзале - ко времени прибытия поезда у вагона с табличкой «Кавказские термы». Время прибытия рекомендуется до 14 часов.
- По окончании программы тура (ориентировочно в 16 часов) трансфер в а/п или на ж/д вокзал Минеральные Воды (ориентировочно к 17 часам). Рекомендуем обратные билеты брать с вылетом не ранее 19 часов. При более ранних вылетах туристов отвезут в а/п или на ж/д Минеральные Воды, но с урезанием программы 7-го дня.
-
Транспорт: Автомобиль / микроавтобус.
- Питание: Завтрак + ужин. 2-разовое. Комплексное.
-
Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
-
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
-
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
-
Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
-
В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Подселение в 2-местный номер (т.е. бронирование одного места в 2-местном номере) возможно по согласованию.
-
- Возраст: 5+
Включено в стоимость
- Проживание в номере со всеми удобствами
- Питание: завтраки, ужины в ресторане отеля
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансферное обслуживание по программе, в том числе от и до ж/д вокзала или аэропорта МинВоды
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до МинВод от места прибытия, вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
- Размещение в номерах другой категории.
- Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет.
- Подъём на канатным дорогам, входные билеты за купание в термальных источниках и экологические сборы, катание на лошадях.
- Купание Суворовские термальные источники - 550 руб.
- Купание термальные источники Аушигер - 200 руб.;
- Купание Жемчужина Кавказа - 500 руб.
- Музей Домик Лермонтова - 150 руб.
- Вход Медовые водопады - 100 руб.
- Вход в национальный парк Приэльбрусье - 200 руб.
- Катание на лошадях 30 мин. - 300 руб.
- Канатная дорога на гору Машук - 360 руб.
- Канатная дорога Нальчик - 300 руб.
- Канатная дорога Домбай - 1 600 руб.
- Канатная дорога Эльбрус - 2 300 руб.
- Доплата за раннее заселение в отель "Маск" (завтрак включен) при 2-местном размещении - 5200 руб. за номер.
- Новогодний ужин (стоимость уточняется).
- Оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Похожие туры
Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 24 февраля
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Сказочное Приэльбрусье
Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 13 мая
6 дней 5 ночей
от 28000 ₽
Эльбрусский экспресс
Экскурсионный экспресс-тур на Эльбрус. Пять дней в удивительном путешествии по красивейшим местам региона. Не требует физподготовки. Возраст 10+
Ближайший заезд:
c 08 мая по 12 мая
5 дней 4 ночи
от 28500 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
10 чудес Кабардино-Балкарии
Экскурсионный тур на 8 дней по Кабардино-Балкарии. Насыщенная программа с проживанием в отеле. Тур начинается и заканчивается в Минводах. Не требует физической подготов...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 15 мая
8 дней 7 ночей
от 34900 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽