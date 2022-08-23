Кавказские термы и горный комплекс

Встреча туристов осуществляется в а/п МинВоды ко времени прилета рейса на улице у выхода из зала прилета, на ж/д вокзале - ко времени прибытия поезда у вагона с табличкой тура. Время прибытия рекомендуется до 14 часов.



Трансфер в отель, размещение.



Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск - «Пять вершин» в переводе с тюркского. Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск! Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века.



Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению - куда там карловарской! Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями. Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками… И знаменитый почитателями и героями - от Лермонтова до Кисы Воробьянинова!



Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление – озеро внутри горы Машук. Озеро Провал – одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска. Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города.



На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.



Далее вас ждёт символ КавМинВод скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.



В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды – щелочную, углекислую и сероводородную. В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск. Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. По канатной дороге вы сможете подняться на гору Машук. С высоты птичьего полета вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.



После Пятигорска вы отправитесь вы отправитесь к Источнику «Живой воды» - Суворовские термальные источники и как его ещё называют «ванны Клеопатры», за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом – 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.