Кавказские каникулы с итальянским акцентом
Когда мы думаем о Кавказе, в первую очередь на ум приходят его коренные народы - аварцы, адыгейцы, кабардинцы… Но исторически сложилось так, что на этом географическом пространстве расположено гораздо большее количество культур, чем может показаться на первый взгляд. Среди высоких гор, на улочках уютных городов мы нашли следы культуры Италии — приглашаем исследовать их вместе с нами!
Вы посетите комплекс «Итальянские термы», знаменитые Медовые водопады, продегустируете знаменитые лечебные минеральные воды, прогуляетесь по Ессентукам и Железноводску, а также исследуете ту часть Пятигорска, что была создана руками итальянских архитекторов. Но это не всё - вас ждёт и гастрономическое путешествие. Вы попробуете домашние сыры, приготовленные сыроварами из Италии, а также вино местного производства, созданное в соответствии с традициями и технологиями первых итальянцев, поселившихся на территории Кавказа.
В 90-х годах XIX века виноградари из Италии поселились в хуторе Верблюдогорка. Местность очень напоминала Италию: климат Кавказа оказался не только схож с климатом родной Калабрии, но и благоприятен для выращивания винограда. Так на Кавказе стали изготавливать натуральные столовые вина - из тех отборных сортов, что удалось привезти из Италии и Франции на территорию Российской Империи.
Вы сможете насладиться плодами этой вековой истории - в рамках нашего тура «Кавказские каникулы с итальянским акцентом»!
Маршрут: Минеральные Воды - Ессентуки - Верблюдогорка - Ессентуки - Пятигорск - Минеральные Воды.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00. Групповой трансфер в 12:30 в Ессентуки.
Прибытие в отель Курортный 4*. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории после 14:00. При заезде в отеле взимается наличными курортный сбор - 50 /руб./чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет лёгкая увлекательная пешеходная экскурсия по курортному парку. Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 - отправление в термальный комплекс “Итальянские термы”. Итальянские термы - это отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов. Итальянские термы заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, (3 бассейна), сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30 - 20:30 посещение спа комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Завтрак в отеле.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века. Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55! Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие, в чем вы сможете убедиться, лично испытав их.
Отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой. Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино. Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.
Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке - мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне -у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться - и не в один! И у вас будет возможность самим все продегустировать.
Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.
Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен)
Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Сегодня вы отправитесь в соседнюю республику – Карачаево-Черкесию, чтобы взглянуть на Кавказ с другой стороны. Путь ваш будет легким и непринужденным, с несколькими остановками по пути.
Сначала мы покажем вам популярную природную достопримечательность – гору Кольцо. Она представляет собой монолитную арку прямо в скале. Если подняться наверх, к самому «кольцу», то сквозь него можно увидеть деревья, горы, окрестные деревеньки и сам Кисловодск с высоты птичьего полета.
Следующей вашей остановкой будет так называемый Чайный домик. Нигде больше вы не увидите такого разнообразия травяного чая, меда, настоек, варенья и местных сладостей (урбеч, пастила, чурчхела и др.)! А большим бонусом является то, что все это можно попробовать!
Для тех, кто хочет стать еще ближе к природе и почувствовать себя «джигитом», предлагаем совершить небольшую конную прогулку на настоящем карачаевском скакуне (неподалеку есть прокат – доплата от 500 рублей/30 минут).
Конечной точкой этой половины дня станут Медовые водопады – Жемчужный, Секретный, Змейка, Мельница и Медовый. На самом деле, «медовые» водопады не имеют отношения к меду (по крайней мере, сейчас – о происхождении названия водопадов вам расскажет наш гид), а на территории их разбит целый комплекс, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и посетить Кавказское подворье с проживающими там животными, попробовать местную кухню: как бы посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).
Переезд и знакомство с курортом Железноводск. Вас ждет прогулка по курортному парку, где вы увидите архитектурные памятники XIX столетия: бывшую дачу Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею; загадаете желание, попробовав прокрутить так называемый Камень Желаний; пройдетесь по Каскадной лестнице, претерпевшей обширную реставрацию в 2019 году, к также обновленному Курортному озеру с живописной территорией; ну и, конечно, попробуете минеральную воду прямо из источников – Лермонтовского и Смирновско-Славяновского.
Возвращение в Ессентуки. Свободное время.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на экскурсию по г. Пятигорску.
Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци. Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М.Ю. Лермонтова.
Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами: Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны; знаменитый «Грот Дианы»; каменную ротонду с восемью колоннами – «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки; широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» - на территории его находится также знаменитая скульптура Орла – визитная карточка самого Пятигорска и всех городов Кавказских Минеральных Вод.
Обед.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.
Стоимость
Отель Курортный
- Место встречи: аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00. Групповой трансфер в 12:30 в Ессентуки.
- Питание: По программе тура – завтраки в отеле и обеды в экскурсионные дни.
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Минимальный возраст: 8 лет.
- Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Включено в стоимость
- Групповой трансфер: аэропорт–гостиница-аэропорт
- Размещение 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Питание по программе тура – завтраки в отеле и обеды в экскурсионные дни;
- Экскурсии по программе с местным гидом: Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Медовые водопады, посещение института механотерапии
- Экосборы
- Посещение термального комплекса “Итальянские термы”
- Мастер класс по сыроделию
- Дегустация вина.
Оплачивается отдельно
- Дополнительные услуги на местах размещения.
- Подъем по канатной дороге на г. Машук - 400 рублей.
- Курортный сбор - 50 руб/чел в сутки оплачивается в отеле по прибытию.
- Дополнительная ночь в отеле Курортный – 4400 рублей стандарт/5000 рублей комфорт в сутки с завтраком, двухместный номер.
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