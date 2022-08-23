Когда мы думаем о Кавказе, в первую очередь на ум приходят его коренные народы - аварцы, адыгейцы, кабардинцы… Но исторически сложилось так, что на этом географическом пространстве расположено гораздо большее количество культур, чем может показаться на первый взгляд. Среди высоких гор, на улочках уютных городов мы нашли следы культуры Италии — приглашаем исследовать их вместе с нами!



Вы посетите комплекс «Итальянские термы», знаменитые Медовые водопады, продегустируете знаменитые лечебные минеральные воды, прогуляетесь по Ессентукам и Железноводску, а также исследуете ту часть Пятигорска, что была создана руками итальянских архитекторов. Но это не всё - вас ждёт и гастрономическое путешествие. Вы попробуете домашние сыры, приготовленные сыроварами из Италии, а также вино местного производства, созданное в соответствии с традициями и технологиями первых итальянцев, поселившихся на территории Кавказа.

В 90-х годах XIX века виноградари из Италии поселились в хуторе Верблюдогорка. Местность очень напоминала Италию: климат Кавказа оказался не только схож с климатом родной Калабрии, но и благоприятен для выращивания винограда. Так на Кавказе стали изготавливать натуральные столовые вина - из тех отборных сортов, что удалось привезти из Италии и Франции на территорию Российской Империи.

Вы сможете насладиться плодами этой вековой истории - в рамках нашего тура «Кавказские каникулы с итальянским акцентом»!

Маршрут: Минеральные Воды - Ессентуки - Верблюдогорка - Ессентуки - Пятигорск - Минеральные Воды.