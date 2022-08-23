Кавказская мозаика
Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, знакомство с национальной кухней и традициями гостеприимного Кавказа. Знакомство с курортными городами региона "Кавказские Минеральные Воды" - Пятигорском, Железноводском, Кисловодском.
Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, Ф.И. Шаляпин и многие другие люди, навсегда оставившие след в истории России.
Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам до 10 лет и старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.
Маршрут тура: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Чегемское ущелье - термальный комплекс "Гедуко" - Домбай - Кисловодск - Пятигорск.
Вас ждет:
Программа тура
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро Провал, Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Внимание! Отъезд на экскурсию в первый день происходит от гостиницы.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья. Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал. И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.
Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами, – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Выезд на экскурсию в город Солнца Кисловодск. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска - горы Кольцо, Медовых водопадов. Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск в 18:00. Окончание тура.
Стоимость
Отель Машук
Отель Бугарь
Отель Интурист (Пятигорск)
Гостиничный комплекс Бештау
Пансионат Искра
-
- Место встречи: Встреча в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию: Гостиница «Бугарь» - 12.40, Гостиница «Южная» - 13.00, Отель «Бештау» - 13.10, Пансионат «Искра» - 13.20, Отель «Машук» - 13.25, Гостиница «Пятигорск» - 13.30, Отель «Интурист» - 13.35. Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
- Транспорт: Автобус, микроавтобус.
- Питание: По программе. В пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено. В отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный). В гостинице «Интурист» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»). В гостинице «Бештау» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»). В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
- Важно: Турфирма оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
- Во время путешествия необходимо иметь наличные денежные средства на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимают не везде.
- Рекомендуется пообедать в первый день тура перед отправлением на экскурсию по Пятигорску (за доп. плату).
- При размещении в пансионате "Искра" при заселении необходимо предоставить также справку об эпидокружении, которая выдается в поликлиннике по месту жительства, о том, что турист не был в контакте с инфекционными больными в течение 14 дней, выданную за 3 дня и менее до заезда.
- Возраст: Дети принимаются c 10-ти лет. Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам до 10 лет и старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.
Включено в стоимость
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Проживание в гостинице выбранной категории (г. Пятигорск - «Искра»/«Машук»/«Интурист»/«Бештау»).
-
Завтраки в гостинице (если предусмотрены).
-
Экскурсионно-транспортное обслуживание по программе тура.
Оплачивается отдельно
- Канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел.,
- Музей М.Ю. Лермонтова (взрослый: только домик 150 руб., 250 руб. по всему музею; дети: только домик 100 руб., 150 руб. по всему музею),
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2400 руб./чел. все очереди (100 руб./чел. на Чегет, 1400 руб./чел. на Эльбрус ),
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб./чел.,
- Въезд на термальный источник в Оздоровительный комплекс "Гедуко" - 250 руб./чел.
- Канатная дорога в Домбае - 1600 руб./чел.
- Единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки.
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