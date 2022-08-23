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Кавказская мозаика

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, знакомство с национальной кухней и традициями гостеприимного Кавказа. Знакомство с курортными городами региона "Кавказские Минеральные Воды" - Пятигорском, Железноводском, Кисловодском.

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, Ф.И. Шаляпин и многие другие люди, навсегда оставившие след в истории России.

Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам до 10 лет и старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.

Маршрут тура: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Чегемское ущелье - термальный комплекс "Гедуко" - Домбай - Кисловодск - Пятигорск.

Программа тура

День 1
Приезд в г. Пятигорск (самостоятельно). Размещение в гостинице (заселение после 14:00).

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро Провал, Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

Внимание! Отъезд на экскурсию в первый день происходит от гостиницы.
День 2
Завтрак (если предусмотрен/ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

День 3
Завтрак (если предусмотрен).

Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Чегемское ущелье.

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья. Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал. И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.

Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
День 4
Завтрак (если предусмотрен/ланч-бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами, – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
День 5
Завтрак (если предусмотрен).

Выезд на экскурсию в город Солнца Кисловодск. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.

Посещение окрестностей Кисловодска - горы Кольцо, Медовых водопадов. Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Обед (доп. плата).

Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в Пятигорск в 18:00. Окончание тура.

Стоимость

Отель Машук

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
36 000 ₽
Двухместное размещение
29 300 ₽

Отель Бугарь

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
47 400 ₽
Двухместное размещение
36 600 ₽

Отель Интурист (Пятигорск)

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Джуниор Сюит
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
49 400 ₽
Двухместное размещение
37 800 ₽
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
42 900 ₽
Двухместное размещение
34 300 ₽

Гостиничный комплекс Бештау

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Комфорт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
52 800 ₽
Двухместное размещение
38 400 ₽
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
47 000 ₽
Двухместное размещение
36 800 ₽

Пансионат Искра

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Комфорт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
37 200 ₽
Двухместное размещение
30 500 ₽
  • Место встречи: Встреча в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию: Гостиница «Бугарь» - 12.40, Гостиница «Южная» - 13.00, Отель «Бештау» - 13.10, Пансионат «Искра» - 13.20, Отель «Машук» - 13.25, Гостиница «Пятигорск» - 13.30, Отель «Интурист» - 13.35. Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
  • Транспорт: Автобус, микроавтобус.
  • Питание: По программе. В пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено. В отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный). В гостинице «Интурист» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»). В гостинице «Бештау» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»). В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
  • Важно: Турфирма оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные денежные средства на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимают не везде.
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура перед отправлением на экскурсию по Пятигорску (за доп. плату).
  • При размещении в пансионате "Искра" при заселении необходимо предоставить также справку об эпидокружении, которая выдается в поликлиннике по месту жительства, о том, что турист не был в контакте с инфекционными больными в течение 14 дней, выданную за 3 дня и менее до заезда.
  • Возраст: Дети принимаются c 10-ти лет. Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам до 10 лет и старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.

Включено в стоимость

  • Проживание в гостинице выбранной категории (г. Пятигорск - «Искра»/«Машук»/«Интурист»/«Бештау»).
  • Завтраки в гостинице (если предусмотрены).
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание по программе тура.

Оплачивается отдельно

  • Канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел., 
  • Музей М.Ю. Лермонтова (взрослый: только домик 150 руб., 250 руб. по всему музею; дети: только домик 100 руб., 150 руб. по всему музею), 
  • Канатные дороги в Приэльбрусье - 2400 руб./чел. все очереди (100 руб./чел. на Чегет, 1400 руб./чел. на Эльбрус ), 
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб./чел.,
  • Въезд на термальный источник в Оздоровительный комплекс "Гедуко" - 250 руб./чел.
  • Канатная дорога в Домбае - 1600 руб./чел. 
  • Единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки.

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