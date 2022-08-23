Кавказская мозаика

Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, знакомство с национальной кухней и традициями гостеприимного Кавказа. Знакомство с курортными городами региона "Кавказские Минеральные Воды" - Пятигорском, Железноводском, Кисловодском.

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, Ф.И. Шаляпин и многие другие люди, навсегда оставившие след в истории России.

Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам до 10 лет и старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.



Маршрут тура: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Чегемское ущелье - термальный комплекс "Гедуко" - Домбай - Кисловодск - Пятигорск.