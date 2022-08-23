Эльбрусский экспресс

В 9 утра стартуем к главной достопримечательности региона - горе Эльбрус. Подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса до станции Мир (3500 м) или, по желанию участников, до высочайшей станции канатной дороги в Европе – Гара-Баши (3847 м).



На обратном пути посещение смотровой площадки возле отеля Чипер-Азау у станции Старый Кругозор, откуда открывается восхитительный вид на вершины Главного Кавказского хребта. (9.00 – 13.00).



После обеда отправляемся на прогулку по живописной лесной эко-тропе к знаменитой Поляне нарзанов. После дегустации минералок из различных источников – посещение расположенного недалеко музея Владимира Высоцкого.



Далее нас ждет экскурсия на красивейшее горное озеро Гижгит (14.00 – 20.00).



Вам пригодятся: солнечные очки; головной убор; бутылка для набора воды в минеральных источниках, небольшой рюкзак.



Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.