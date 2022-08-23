Эльбрусский экспресс
Особенности программы:
- Лучшее соотношение цены и качества
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Рассчитан на возраст от 10 до 80 лет
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Не требует какой-либо физической подготовки
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Размещение участников осуществляется в комфортном отеле, трансферы – в удобном автомобиле
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Предоставляется возможность ежедневно дегустировать лучшие блюда кавказской кухни
Вас ждет:
Программа тура
Вечером вас ждут приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.
На обратном пути посещение смотровой площадки возле отеля Чипер-Азау у станции Старый Кругозор, откуда открывается восхитительный вид на вершины Главного Кавказского хребта. (9.00 – 13.00).
После обеда отправляемся на прогулку по живописной лесной эко-тропе к знаменитой Поляне нарзанов. После дегустации минералок из различных источников – посещение расположенного недалеко музея Владимира Высоцкого.
Далее нас ждет экскурсия на красивейшее горное озеро Гижгит (14.00 – 20.00).
Вам пригодятся: солнечные очки; головной убор; бутылка для набора воды в минеральных источниках, небольшой рюкзак.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
На обратном пути – заезд в термальный комплекс Аушигер, где все желающие могут принять минеральную ванну.
Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.
Что надеть: удобная городская одежда; легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.
Дегустация местного травяного чая в знаменитом кафе «Ай».
Желающие могут подняться и на верхнюю станцию канатной дороги «Чегет-3».
По пути мы совершим небольшую прогулку к озеру Донгуз-орун Кель.
После спуска на поляну Чегет вы можете приобрести на местном сувенирном рынке недорогие изделия народного творчества: шапки, рукавицы, свитера ручной вязки и многое другое.
Вам пригодятся: небольшой рюкзак; треккинговые палки, солнцезащитный крем.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; треккинговые ботинки/ удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки;
В 12 часов стартуем в Минеральные воды, куда прибудем около 14 часов.
До свидания, Кабардино-Балкария! Мы обязательно вернемся!
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- Услуги гида-экскурсовода
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Двухместное размещение в отеле 2* - 3* на поляне Чегет
- Трехразовое питание в дни тура (день заезда – ужин; выездные экскурсии – ланч-пакет вместо обеда; день отъезда – завтрак)
- Билеты в музей В.С. Высоцкого и термальный комплекс «Аушигер»
- Билеты на канатные дороги до станций «Мир» (Эльбрус) и «Чегет-2» (Чегет)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
- Сувенирная продукция
- Билеты на канатные дороги до станций «Гара-Баши» (Эльбрус) и «Чегет-3» (Чегет)
- Катание на лошадях, баня, сувениры
- Индивидуальные трансферы из аэропорта Минеральные Воды и обратно
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