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Эльбрусский экспресс

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Если у вас есть только 5 дней, предлагаем сокращенный тур "Эльбрусский экспресс" и удивительное путешествие по красивейшим местам региона: на озеро Гижгит и Поляну Нарзанов, на Парадром и к Чегемским водопадам, в термальные комплексы Гедуко и Аушигер, на Голубые озера и в Верхнюю Балкарию.

Особенности программы:
  • Лучшее соотношение цены и качества

  • Рассчитан на возраст от 10 до 80 лет

  • Не требует какой-либо физической подготовки

  • Размещение участников осуществляется в комфортном отеле, трансферы – в удобном автомобиле

  • Предоставляется возможность ежедневно дегустировать лучшие блюда кавказской кухни

Программа тура

День 1
Прибытие, размещение, брифинг.
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод (прибытие до 14.00 часов), после чего совершим трансфер в Приэльбрусье по живописнейшему Баксанскому ущелью, пролегающему между горными хребтами.

Вечером вас ждут приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.
День 2
Эльбрус. Смотровая площадка у отеля Чипер-Азау. Поляна Нарзанов. Музей Владимира Высоцкого. Озеро Гижгит.
В 9 утра стартуем к главной достопримечательности региона - горе Эльбрус. Подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса до станции Мир (3500 м) или, по желанию участников, до высочайшей станции канатной дороги в Европе – Гара-Баши (3847 м).

На обратном пути посещение смотровой площадки возле отеля Чипер-Азау у станции Старый Кругозор, откуда открывается восхитительный вид на вершины Главного Кавказского хребта. (9.00 – 13.00).

После обеда отправляемся на прогулку по живописной лесной эко-тропе к знаменитой Поляне нарзанов. После дегустации минералок из различных источников – посещение расположенного недалеко музея Владимира Высоцкого.

Далее нас ждет экскурсия на красивейшее горное озеро Гижгит (14.00 – 20.00).

Вам пригодятся: солнечные очки; головной убор; бутылка для набора воды в минеральных источниках, небольшой рюкзак.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
День 3
Черекское ущелье. Верхняя Балкария.
Сегодня мы отправимся в путешествие в Черекское ущелье, где осмотрим второе по глубине в мире карстовое Голубое озеро (Церик-Кёль, Черек-Кёл), посетим старинное село Верхняя Балкария, полюбуемся видами Черекской теснины.

На обратном пути – заезд в термальный комплекс Аушигер, где все желающие могут принять минеральную ванну.

Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.

Что надеть: удобная городская одежда; легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.
День 4
Гора Чегет. Озеро Донгуз-орун-Кель. Рынок кавказских сувениров.
Самый красивый вид на Эльбрус открывается именно с горы Чегет. Подъем на канатной дороге к станции Чегет-2.

Дегустация местного травяного чая в знаменитом кафе «Ай».

Желающие могут подняться и на верхнюю станцию канатной дороги «Чегет-3».

По пути мы совершим небольшую прогулку к озеру Донгуз-орун Кель.

После спуска на поляну Чегет вы можете приобрести на местном сувенирном рынке недорогие изделия народного творчества: шапки, рукавицы, свитера ручной вязки и многое другое.

Вам пригодятся: небольшой рюкзак; треккинговые палки, солнцезащитный крем.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; треккинговые ботинки/ удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки;

День 5
Экскурсия к Чегемским водопадам. Трансфер в Минеральные воды. Завершение тура
В 8 часов утра мы освобождаем наши гостиничные номера, прощаемся с гостеприимной поляной Чегет и направляемся в Чегемское ущелье к знаменитым одноименным водопадам, у которых совершим небольшую остановку для фотосессии и легкого перекуса.

В 12 часов стартуем в Минеральные воды, куда прибудем около 14 часов.

До свидания, Кабардино-Балкария! Мы обязательно вернемся!

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
28 500 ₽
Одноместное размещение
37 500 ₽

Включено в стоимость

  • Услуги гида-экскурсовода
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Двухместное размещение в отеле 2* - 3* на поляне Чегет
  • Трехразовое питание в дни тура (день заезда – ужин; выездные экскурсии – ланч-пакет вместо обеда; день отъезда – завтрак)
  • Билеты в музей В.С. Высоцкого и термальный комплекс «Аушигер»
  • Билеты на канатные дороги до станций «Мир» (Эльбрус) и «Чегет-2» (Чегет)

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
  • Сувенирная продукция
  • Билеты на канатные дороги до станций «Гара-Баши» (Эльбрус) и «Чегет-3» (Чегет)
  • Катание на лошадях, баня, сувениры
  • Индивидуальные трансферы из аэропорта Минеральные Воды и обратно

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