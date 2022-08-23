Эльбрус и рододендроны
Сложность: средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка
Возраст: от 6 лет
Размер группы: от 3 человек
Продолжительность: 4 дня
Проживание во время путешествия: 3 ночи в отеле со всеми удобствами
Маршрут проходит в приграничной территории. Для граждан стран СНГ необходимо оформить погранпропуск, подача документов за 60 дней.
Вас ждет:
Программа тура
Стартовая точка путешествия к Приэльбрусью – город Минеральные Воды (Ставропольский край). Сюда вы добираетесь самостоятельно на самолете, поезде или автобусе. Сборы утром, до 11 часов. Далее мы организуем трансфер до места проживания.
Тем, кто проиезжает после обеда мы можем организовать индивидуальный трансфер, за дополнительную оплату.
Маршрут трансфера протяженностью около 200 км пересекает всю Кабардино-Балкарию и несколько ландшафтных поясов (равнины, холмы, предгорье, высокогорье). Горный этап проходит по долинам и теснинам легендарного Баксанского ущелья. Время в пути – до 3 часов.
Конечный пункт – поселок Эльбрус, который расположен в 18 км к востоку от одноименной вершины в месте впадения в Баксан рек Адыл-Су («красивая вода») и Ирик («свободная»).
После расселения в отеле и вкусного обеда выдвигаемся на юг от села в первую трекинговую прогулку. Нас ждет живописное ущелье Адыл-Су с красивыми видами северной стены Шхельды, ледника Кашка-Таш, пика Гермагенова, вершин Уллу-Кара, Джантуган, Чот-Чат Южный, Курмычи.
По возвращению в отель – ужин и ранний отбой, чтобы восстановить силы после дороги и прогулки.
После завтрака отправимся в ущелье Терскол, из которого через красивую горную долину ведет удобная тропа к южном склону вершины Терскол-Акбаши с обширным ледником. Тающие льды дают начало множеству ручейков, которые объединяются в стремительную речушку Чыранбаши-су. На высоте 2800 м каменистое русло переваливается через 30-метровую отвесную глыбу. Из-за большой ширины скалы (15 метров) вода не обрушивается вниз узким потоком, а рассеивается на множество отдельных струй. Благодаря такому эффекту водопад получил название Девичьи косы.
Чуть выше водопада Девичьи косы расположена обсерватория Пик Терскол. Среднее время подъема составляет 3-4 часа. Спуск происходит гораздо быстрее – 2-2,5 часа. Значительная часть маршрута проходит по наполненному хвойными ароматами Терсколькому лесу.
Вернувшись в отель, ужинаем и наслаждаемся вечерним чайком из местных целебных трав.
Массив Донгузорун-Чегет-Карабаши, или Чегет, – популярный туристический центр Приэльбрусья и всего Северного Кавказа. Высокая гора с крутыми склонами (3769 м) привлекательна во все сезоны.
После завтрака едем на Поляну Чегет к нижним станциям канатной дороги (стоимость билета 900 руб.). При подъеме на высоту 3000 м любуемся окружающим пейзажами. Самая удобная обзорная площадка расположена у культового кафе «Ай», с которым тесно связано творчество Юрия Визбора.
Далее отправляемся по крутому серпантину на встречу с уникальным представителем высокогорной флоры – кавказским рододендроном, который разбавляет суровый окрас склонов ярко-белыми, розовыми и золотистыми вкраплениями, а местами и сплошным ковром. Вокруг стоит благоухание, навевающее покой и удовлетворение. Но рвать цветы категорически запрещено!
По возвращению в отель – ужин, организованный досуг и отдых. Желающие могут воспользоваться услугами мангальной зоны или заказать баню.
Программой тура предусмотрено постепенное привыкание к высоте, чтобы избавить гостей от физического дискомфорта. Именно поэтому подъем на Эльбрус запланирован в последний день путешествия.
С утра выдвигаемся в начало Баксанского ущелья, которое упирается в склон дремлющего стратовулкана. Здесь расположен курорт Поляна Азау (2300 м), который официально владеет статусом самого высокого населенного пункта Приэльбрусья.
Приобретаем билеты на канатную дорогу и поэтапно отправляемся вверх по склону к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м), «Гара-Баши» (3780 м). Последняя находится на заоблачной высоте и предоставляет возможность круглогодичного катания на лыжах.
Здесь же можно воспользоваться дорогостоящей, но очень увлекательной услугой – поездка на ратраке к «Приюту-11» (4100 м) или еще выше, к Скалам Пастухова (4700 м), от которых начинаются основные маршруты штурма вершин Эльбруса. Со склонов открываются изумительные виды на Баксанскую долину, ледники, Чегет, вершины и отроги Бокового и Главного Кавказского хребтов.
Вернувшись в отель, собираем вещи и готовимся к трансферу в Минеральные Воды.
Обратите внимание! Обратные билеты необходимо покупать на вечерние рейсы (после 20-00 ч). По предварительному согласованию мы всегда готовы оказать помощь в приобретении проездных документов. Не забудьте выбрать и купить подарки друзьям, коллегам и родным на рынках Поляны Чегета и Поляны Азау, вы сможете это сделать в третий и четвертый дни тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- групповой трансфер из города Минеральные воды до отеля и обратно
- групповые трансферы по программе
- проживание в отеле ( размещение в 2-х и 3-х местных номерах)
- питание по программе (завтрак+ужин)
- групповые трансферы и экскурсии по программе
- экологический сбор Национального парка Приэльбрусье
- пропуск в погранзону
- работа гида
Оплачивается отдельно
- авиаперелет или ж/д билеты до города Минеральные Воды и обратно
- одноместное размещение, по желанию
- проживание в номерах категории люкс и полулюкс
- дополнительный сервис в отеле (баня, сауна, бильярд и пр.)
- питание в кафе
- заказ дополнительных экскурсий
- индивидуальные трансферы
- поднос багажа
- страховка от несчастных случаев
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