Эльбрус и рододендроны

Ущелье Адыл-Су.

Стартовая точка путешествия к Приэльбрусью – город Минеральные Воды (Ставропольский край). Сюда вы добираетесь самостоятельно на самолете, поезде или автобусе. Сборы утром, до 11 часов. Далее мы организуем трансфер до места проживания.

Тем, кто проиезжает после обеда мы можем организовать индивидуальный трансфер, за дополнительную оплату.

Маршрут трансфера протяженностью около 200 км пересекает всю Кабардино-Балкарию и несколько ландшафтных поясов (равнины, холмы, предгорье, высокогорье). Горный этап проходит по долинам и теснинам легендарного Баксанского ущелья. Время в пути – до 3 часов.

Конечный пункт – поселок Эльбрус, который расположен в 18 км к востоку от одноименной вершины в месте впадения в Баксан рек Адыл-Су («красивая вода») и Ирик («свободная»).

После расселения в отеле и вкусного обеда выдвигаемся на юг от села в первую трекинговую прогулку. Нас ждет живописное ущелье Адыл-Су с красивыми видами северной стены Шхельды, ледника Кашка-Таш, пика Гермагенова, вершин Уллу-Кара, Джантуган, Чот-Чат Южный, Курмычи.

По возвращению в отель – ужин и ранний отбой, чтобы восстановить силы после дороги и прогулки.