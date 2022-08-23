Астротур на Архыз

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ ИЛИ Ж-Д ВОКЗАЛЕ г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ТРАНСФЕР В АРХЫЗ 220км.

Встреча в г. Минеральные Воды, в аэропорту в 13:30, на ж/д вокзале в 14:00.

По пути посещение радиотелескопа РАТАН-600 (ст Зеленчукская), самого крупного в мире, где ведутся наблюдения за Солнечным ветром, квазарами, радиогалактиками. Вы попадаете в атмосферу кинофильма «Кин-дза-дза» и совершаете межгалактическое путешествие на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали.

И дальше возврат на 10 веков назад! — в древнюю столицу царства Алания,переживавшего расцвет с IX по XII век На территории Нижне-Архызского городища — историко-архитектурного и археологического комплекса вы увидите первые христианские храмы Х века на территории России, древние византийские культово-астрономические сооружения, тут отчетливо выделяются улицы и переулки, развалины жилых домов и хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские святилища.

С высоты птичьего полета можно рассмотреть выложенный из валунов круг, внутренний диаметр которого составляет около 90 метров, ширина стен — до двух метров. Специалисты считают, что кавказский Стоунхендж — солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII вв. Каменные плиты с выточенными на них углублениями, иначе называемые «чашечными», напоминают по своей конфигурации очертания созвездия Рыбы.

Проживание: пос. Архыз Питание: обед в кафе