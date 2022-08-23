Астротур на Архыз
- хотите своими глазами увидеть одно из величайших небесных явлений, космическое шоу - звездопад
- не боитесь «объять необъятное» в одном туре – памятники природы, истории, культуры
- горите желанием окунуться в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов
- эстет, жаждущий прикоснуться к древним культовым и религиозным строениям
- современный человек, восхищающийся достижениями самых разных цивилизаций
- почитатель традиций и особенно - блюд щедрой разнообразной кавказкой кухни
Минеральные Воды – ст.Зеленчукская — Архыз – ущелье реки София — Ледниковая ферма — Софийские водопады – Академгородок п.Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН — Нижнеархызское городище — Минеральные Воды
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Минеральные Воды, в аэропорту в 13:30, на ж/д вокзале в 14:00.
По пути посещение радиотелескопа РАТАН-600 (ст Зеленчукская), самого крупного в мире, где ведутся наблюдения за Солнечным ветром, квазарами, радиогалактиками. Вы попадаете в атмосферу кинофильма «Кин-дза-дза» и совершаете межгалактическое путешествие на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали.
И дальше возврат на 10 веков назад! — в древнюю столицу царства Алания,переживавшего расцвет с IX по XII век На территории Нижне-Архызского городища — историко-архитектурного и археологического комплекса вы увидите первые христианские храмы Х века на территории России, древние византийские культово-астрономические сооружения, тут отчетливо выделяются улицы и переулки, развалины жилых домов и хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские святилища.
С высоты птичьего полета можно рассмотреть выложенный из валунов круг, внутренний диаметр которого составляет около 90 метров, ширина стен — до двух метров. Специалисты считают, что кавказский Стоунхендж — солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII вв. Каменные плиты с выточенными на них углублениями, иначе называемые «чашечными», напоминают по своей конфигурации очертания созвездия Рыбы.
Проживание: пос. Архыз Питание: обед в кафе
Джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.
Вам предстоит совершить легкий пеший подъем через альпийские луга к Софийским водопадам и искупаться в горном душе! Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех! Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути – так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни! Поздний обед, размещение в гостинице на высоте 2070 м, склоны горы Пастухова. отдых После 22.00 – экскурсия по звездному небу с астрономом.
Мы будем наслаждаться видами метеорных потоков и Парадом планет: ярчайшая Венера, красный Марс, Юпитер со спутниками и Сатурн с тончайшими кольцами, Млечный путь.пос. Архыз Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте
Сегодня путешествие в будущее- пейзажи земного Соляриса на высоте 2070 м над уровнем моря.
Здесь вы попадаете на уникальный объект Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук — Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала 6 м, крупнейший во всей Евразии и второй в мире после телескопа КЕКА (США).
Это грандиозное сооружение, главный купол которого виден за несколько километров с дороги в Архыз. Телескоп работает в непрерывном режиме и используется всем мировым астрономическим сообществом для изучения тайн ближнего и дальнего космоса с использованием наземной астрономии. Дополнительно музей аланской истории или подъем к Наскальному изображению Лика Христа, Х век, Архызская находка 1999 г. Написана профессиональным византийским изографом, хорошо владевшим всеми приемами иконописи. Икона находится на крутом левом берегу реки Большой Зеленчук на высоте около 150 м выше уровня реки на плоской поверхности песчаниковой скалы светло-охристого цвета. Размеры его примерно 140х80 см, что позволяет считать его образцом монументальной живописи. Лик смотрит на древнюю аланскую столицу город Маас. Сувенирный рынок.
Питание: завтрак в гостинице Под звездным впечатление от чудных мест — трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 17:00
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортные услуги по программе
- Проживание 1 сутки в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, 1 сутки в гостинице с удобствами на блок
- Питание: два завтрака, два обеда, один сух\паек на маршруте Софийские водопады, один ужин (второй день)
- Услуги гида-экскурсовода
Оплачивается отдельно
- Входные билеты на РАТАН 150 руб с чел., БТА – 200 руб с чел., городище - 150 руб с чел.
- Доплата за одноместное размещение — 3000 руб. за весь период тура
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