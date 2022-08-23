Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус

Завтрак. Выселение из номеров.



Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов. Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.



Сегодня археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры. На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.



Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей. Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор. Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».



Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.



Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии. Глубина озера 278 метров, только два озера в России превосходят его по глубине. Вода в озере всегда окрашена в голубой цвет, что делает его прекрасным в любую погоду.



Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00 (при наличии рейсов - трансфер в аэропорт г.Нальчик.