Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Далее вас ждет экскурсия на курорт Эльбрус, а также джипинг через перевал Актопрак к склепам древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) с остановкой у Чегемских водопадов.
Посещаются регионы Ставропольский край, Кабардино-Балкария. Подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки. Не рекомендуется лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы.
Маршрут тура: Нальчик - Баксанское ущелье - Терскол - поляна Азау - Эльбрус - Чегемское ущелье - Чегемские водопады - перевал Актопрак - древнее селение Эль-Тюбю - Верхняя Балкария - Черекское ущелье - Голубые озёра - Нальчик.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30).
12:30 - групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод. Встреча. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой «3 ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус» на выходе напротив зала прилета. Встреча на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Остановка на обед за доп. плату.
Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году. Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.
После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки* открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко. В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.
Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за доп. плату: 300 руб./чел.
После экскурсии размещение в отеле Азимут 4*. Гости отеля в течение дня могут пользоваться бассейном.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам, где вы совершите небольшую прогулку. Чегемская теснина считается одной из самых живописных на Северном Кавказе. Река прорезала в толще Скалистого хребта узкий каньон, глубина которого местами достигает 800 метров.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе, самостоятельно.
Далее вас ждет переезд через перевал Актопрак (2200 м над у.м.). Вас ждут километры живописной горной дороги, с которой открываются величественные виды Кавказских гор.
Спустившись с перевала, вы отправитесь в одно из самых красивых и загадочных мест Чегемского ущелья – древнее балкарское селение Эль-Тюбю (XIII-XVIII вв.) – “Чудо России” 2009 г.
Самые впечатляющие сооружения Эль-Тюбю — каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни. Эль-Тюбю – родина самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Трансфер в Приэльбрусье. Прибытие на поляну Азау.
Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп.плата - от 1500 руб). Начиная с высоты 3500 м., Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11, высота 4200 м (доп.плата - от 5000 руб).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан». Воды «Гедуко» обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками. Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.
Возвращение в отель в Нальчике.
Ужин самостоятельно.
Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов. Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.
Сегодня археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры. На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.
Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей. Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор. Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.
Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии. Глубина озера 278 метров, только два озера в России превосходят его по глубине. Вода в озере всегда окрашена в голубой цвет, что делает его прекрасным в любую погоду.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам, вылетающим после 20:00 (при наличии рейсов - трансфер в аэропорт г.Нальчик.
Стоимость
Отель Азимут (Нальчик)
- Место встречи: Групповые трансферы из аэропорта г. Минеральные Воды/Нальчик и обратно осуществляются в назначенное время. Прибытие в Минеральные Воды/Нальчик при наличии рейсов. Город прибытия уточнять при бронировании. Прибытие в аэропорт, ж/д вокзал г. Минеральные Воды/Нальчик до 12:00-12:30. 12:30 групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
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Проводы: Трансфер в аэропорт Минеральные Воды/Нальчик к рейсам, вылетающим после 20:00.
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Транспорт: Автобус/микроавтобус.
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Питание: По программе. Комплексное. Завтраки в отеле шведский стол, обед национальной кухни в кафе в 4 день.
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Гостиница: Размещение по программе (Азимут 4* Нальчик отель 4*)
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
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Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
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Возраст: 9+
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Внимание! При подъеме к приюту 11 вы оказываетесь в зоне вечных снегов, необходима теплая одежда. Также на высотах 3000 м и более возможные проявления горной болезни, которые проходят при сбросе высоты.
Включено в стоимость
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Групповые трансферы по программе;
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Транспортные услуги внедорожников;
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Проживание в выбранном отеле в номере со всеми удобствами;
-
Услуги гидов;
-
Экскурсионное обслуживание по программе;
-
Питание (завтраки в отеле шведский стол, обед национальной кухни в кафе в 4 день);
-
Экологические сборы.
Оплачивается отдельно
-
Авиа или жд билеты к месту проведения тура и обратно
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Единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки
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Индивидуальные трансферы;
-
Питание, не включённое в программу (ужины, обеды), рождественский ужин 06.01.
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Дополнительные сервисы в гостиницах.
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Заказ дополнительных экскурсий.
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Спиртные напитки.
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Аренда ратрака или снегохода (от 2500 руб).
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Билеты на ККД Азау (от 1500 руб).
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Билеты на канатную дорогу Нальчик (от 300 руб).
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Страховка от н/с.
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Транспортные услуги на термальный источник Гедуко.
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Оплата за входной билет в термальный источник (от 500 руб/чел).
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