10 чудес Кабардино-Балкарии

Через живописный перевал Актопрак мы попадаем из Баксанского ущелья в Чегемское, где сначала заезжаем на парадром Чегем, а потом в старинное селение Эльтюбю, где расположен комплекс средневековых кладбищ, называемый иногда Город Мертвых.



После осмотра древних могильников наш путь лежит к знаменитым Чегемским водопадам, где мы совершим длительную остановку на осмотр водопадов и обед.



Перед возвращением в отель мы посетим термальный комплекс Гедуко, где все желающие могут искупаться в одном из бассейнов с минеральной водой разного состава (9.00 – 20.00).



Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.



Что надеть: удобная городская одежда, легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.