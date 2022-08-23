10 чудес Кабардино-Балкарии
Особенности программы:
- Лучшее соотношение цены и качества
- Рассчитан на возраст от 10 до 80 лет
- Не требует какой-либо физической подготовки
- Размещение участников осуществляется в комфортном отеле, трансферы – в удобном автомобиле
- Предоставляется возможность ежедневно дегустировать лучшие блюда кавказской кухни.
Вас ждет:
Программа тура
Вечером вас ждут приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.
После обеда – экскурсия на красивейшее горное озеро Гижгит. При неблагоприятной погоде эта экскурсия может быть перенесена на 7-й день тура (15.00 – 20.00).
Вам пригодятся: солнечные очки; головной убор; бутылка для набора воды в минеральных источниках, небольшой рюкзак.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
На обратном пути – заезд в термальный комплекс Аушигер, где все желающие могут принять минеральную ванну.
Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.
Что надеть: удобная городская одежда; легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.
Дегустация местного травяного чая в знаменитом кафе «Ай». Желающие могут подняться и на верхнюю станцию канатной дороги «Чегет-3». Небольшая прогулка к озеру Донгуз-орун Кель (9.00 – 16.00)
Вам пригодятся: небольшой рюкзак; солнцезащитный крем.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
Подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса до станции Мир (3500 м) или, по желанию участников, до высочайшей станции канатной дороги в Европе – Гара-Баши (3847 м).
На обратном пути посещение смотровой площадки возле станции Старый Кругозор, откуда открывается восхитительный вид на вершины Главного Кавказского хребта. (9.00 – 17.00).
Вам пригодятся: небольшой рюкзак; солнцезащитный крем.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
После осмотра древних могильников наш путь лежит к знаменитым Чегемским водопадам, где мы совершим длительную остановку на осмотр водопадов и обед.
Перед возвращением в отель мы посетим термальный комплекс Гедуко, где все желающие могут искупаться в одном из бассейнов с минеральной водой разного состава (9.00 – 20.00).
Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.
Что надеть: удобная городская одежда, легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.
По пути любуемся на водопад со смотровой площадки.
На привале - выпьем горного чая и устроим пикник с видом на ледник «Семерка» (9.00 – 17.00)
Вам пригодятся: небольшой рюкзак; треккинговые палки, солнцезащитный крем.
Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; треккинговые ботинки/ удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
После завтрака – трансфер в Минеральные воды, окончание тура.
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- Все трансферы по программе
- Двухместное размещение в отеле 2*-3* на поляне Чегет
- Трехразовое питание в дни тура (день заезда – ужин; выездные экскурсии – ланч-пакет вместо обеда; день отъезда – завтрак)
- Билеты в музей В.С. Высоцкого и термальные комплексы «Гедуко» и «Аушигер», все экскурсии
- Услуги гида-экскурсовода
- Билеты на канатные дороги до станций «Мир» (Эльбрус) и «Чегет-2» (Чегет)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Билеты на канатные дороги до станций
- «Гара-Баши» (Эльбрус) и «Чегет-3» (Чегет)
- Катание на лошадях, баня, сувениры
- Сувенирная продукция
- Индивидуальные трансферы из аэропорта Минеральные Воды и обратно
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