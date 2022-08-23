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10 чудес Кабардино-Балкарии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Вы увидите самые знаменитые места Кабардино-Балкарии: маршруты экскурсий пролегают по четырем районам республики – Эльбрусскому, Баксанскому, Чегемскому и Черекскому. Вы посетите минеральные источники Поляны нарзанов и термальные комплексы «Гедуко» и «Аушигер», подниметесь на склоны Эльбруса и Чегета, увидите Голубое озеро и озеро Гижгит, полюбуетесь на Чегемские водопады и Черекскую теснину, побываете в древнем поселении Верхняя Балкария.

Особенности программы:
  • Лучшее соотношение цены и качества
  • Рассчитан на возраст от 10 до 80 лет
  • Не требует какой-либо физической подготовки
  • Размещение участников осуществляется в комфортном отеле, трансферы – в удобном автомобиле
  • Предоставляется возможность ежедневно дегустировать лучшие блюда кавказской кухни.

Программа тура

День 1
Прибытие, размещение, брифинг.
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод (прибытие до 14.00 часов), после чего совершим трансфер в Приэльбрусье по живописнейшему Баксанскому ущелью, пролегающему между горными хребтами.

Вечером вас ждут приветственный ужин и брифинг, посвященный программе тура.
День 2
Поляна Нарзанов. Музей Владимира Высоцкого. Озеро Гижгит
Отправляемся на прогулку по живописной эко-тропе через лес к знаменитой Поляне нарзанов. После дегустации минералок из различных источников – посещение музея Владимира Высоцкого и возвращение в отель (10.00 – 14.00).

После обеда – экскурсия на красивейшее горное озеро Гижгит. При неблагоприятной погоде эта экскурсия может быть перенесена на 7-й день тура (15.00 – 20.00).

Вам пригодятся: солнечные очки; головной убор; бутылка для набора воды в минеральных источниках, небольшой рюкзак.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.

День 3
Черекское ущелье. Верхняя Балкария.
Сегодня мы отправимся в путешествие в Черекское ущелье, где осмотрим второе по глубине в мире карстовое Голубое озеро (Церик-Кёль, Черек-Кёл), посетим старинное село Верхняя Балкария, полюбуемся видами Черекской теснины. От красоты здешних мест захватывает дух.

На обратном пути – заезд в термальный комплекс Аушигер, где все желающие могут принять минеральную ванну.

Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.

Что надеть: удобная городская одежда; легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.
День 4
Гора Чегет.

Самый красивый вид на Эльбрус открывается именно с горы Чегет. Подъем на канатной дороге к станции Чегет-2.

Дегустация местного травяного чая в знаменитом кафе «Ай». Желающие могут подняться и на верхнюю станцию канатной дороги «Чегет-3». Небольшая прогулка к озеру Донгуз-орун Кель (9.00 – 16.00)

Вам пригодятся: небольшой рюкзак; солнцезащитный крем.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.
День 5
Гора Эльбрус. Водопад Азау.

Отправляемся к главной достопримечательности региона - горе Эльбрус.

Подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса до станции Мир (3500 м) или, по желанию участников, до высочайшей станции канатной дороги в Европе – Гара-Баши (3847 м).

На обратном пути посещение смотровой площадки возле станции Старый Кругозор, откуда открывается восхитительный вид на вершины Главного Кавказского хребта. (9.00 – 17.00).

Вам пригодятся: небольшой рюкзак; солнцезащитный крем.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.

День 6
Экскурсия в Чегемское ущелье.

Через живописный перевал Актопрак мы попадаем из Баксанского ущелья в Чегемское, где сначала заезжаем на парадром Чегем, а потом в старинное селение Эльтюбю, где расположен комплекс средневековых кладбищ, называемый иногда Город Мертвых.

После осмотра древних могильников наш путь лежит к знаменитым Чегемским водопадам, где мы совершим длительную остановку на осмотр водопадов и обед.

Перед возвращением в отель мы посетим термальный комплекс Гедуко, где все желающие могут искупаться в одном из бассейнов с минеральной водой разного состава (9.00 – 20.00).

Вам пригодятся: купальные принадлежности; тапочки.

Что надеть: удобная городская одежда, легкая куртка/толстовка; удобная обувь; солнечные очки.

День 7
Ущелье и водопад Терскол.

Активный день. Отправляемся в небольшой поход по ущелью Терскол (карач.-балк. Терс къол - «неправильное, кривое ущелье») к одноименному водопаду Терскол (другое название – Девичьи слезы).

По пути любуемся на водопад со смотровой площадки.

На привале - выпьем горного чая и устроим пикник с видом на ледник «Семерка» (9.00 – 17.00)

Вам пригодятся: небольшой рюкзак; треккинговые палки, солнцезащитный крем.

Что надеть: удобная треккинговая одежда с защитой от дождя; треккинговые ботинки/ удобные непромокаемые ботинки; флисовая кофта, головной убор, солнечные очки.

День 8
Отъезд.

После завтрака – трансфер в Минеральные воды, окончание тура.






Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
34 900 ₽
Одноместное размещение
50 900 ₽

Включено в стоимость

  • Все трансферы по программе
  • Двухместное размещение в отеле 2*-3* на поляне Чегет
  • Трехразовое питание в дни тура (день заезда – ужин; выездные экскурсии – ланч-пакет вместо обеда; день отъезда – завтрак)
  • Билеты в музей В.С. Высоцкого и термальные комплексы «Гедуко» и «Аушигер», все экскурсии
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Билеты на канатные дороги до станций «Мир» (Эльбрус) и «Чегет-2» (Чегет)

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Билеты на канатные дороги до станций
  • «Гара-Баши» (Эльбрус) и «Чегет-3» (Чегет)
  • Катание на лошадях, баня, сувениры
  • Сувенирная продукция
  • Индивидуальные трансферы из аэропорта Минеральные Воды и обратно

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