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Приэльбрусье
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Экскурсионные туры в Приэльбрусье : 8

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Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Приэльбрусье: все и сразу!

Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Сказочное Приэльбрусье

Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 13 мая

6 дней 5 ночей

от 28000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказская мозаика

Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 23 декабря

5 дней 4 ночи

от 29300 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки

Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 41000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Выходные в равновесии

Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 41500 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказские каникулы с итальянским акцентом

Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус

Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...

Ближайший заезд:

c 03 января по 06 января

4 дня 3 ночи

от 45000 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры в Приэльбрусье : 6

Приэльбрусье

Встречаем лето правильно!

Ближайший заезд:

c 11 июня по 14 июня

4 дня 3 ночи

от 19000 ₽

Приэльбрусье

Эльбрус и рододендроны

Ближайший заезд:

c 24 июня по 27 июня

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Приэльбрусье

Астротур на Архыз

Ближайший заезд:

c 21 августа по 23 августа

3 дня 2 ночи

от 23200 ₽

Приэльбрусье

Приэльбрусье для всех

Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...

Ближайший заезд:

c 03 ноября по 08 ноября

6 дней 5 ночей

от 23800 ₽

Приэльбрусье

Лайт на 5 дней

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 11 сентября

5 дней 4 ночи

от 24000 ₽

Приэльбрусье

Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Ближайший заезд:

c 13 ноября по 20 ноября

8 дней 7 ночей

от 64100 ₽

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