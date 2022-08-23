Экскурсионные туры в Приэльбрусье : 8
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Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Сказочное Приэльбрусье
Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 13 мая
6 дней 5 ночей
от 28000 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 23 декабря
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки
Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Выходные в равновесии
Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 41500 ₽
Кавказские каникулы с итальянским акцентом
Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры в Приэльбрусье : 6
Ближайший заезд:
c 11 июня по 14 июня
4 дня 3 ночи
от 19000 ₽
Ближайший заезд:
c 24 июня по 27 июня
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Ближайший заезд:
c 21 августа по 23 августа
3 дня 2 ночи
от 23200 ₽
Приэльбрусье для всех
Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...
Ближайший заезд:
c 03 ноября по 08 ноября
6 дней 5 ночей
от 23800 ₽
Ближайший заезд:
c 07 сентября по 11 сентября
5 дней 4 ночи
от 24000 ₽
Ближайший заезд:
c 13 ноября по 20 ноября
8 дней 7 ночей
от 64100 ₽
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