Водопады Плато Путорана 2022

Переход по Курейскому водохранилищу около 100-150 км. Время в пути 5-6 час.

Остановка на ночлег.

Подъем вверх по р. Курейка от водохранилища до оз. Дюпкун. Здесь река Курейка течет в первозданном природном виде. На данном участке имеется 8-й порог. Порог не сложен для прохождения катеров и лодок, но очень коварен из-за малой глубины.

Берега р. Курейка образуют галечные и песчанные косы. В этих местах хорошо клюет хариус, бывали случаи поимки тайменя. По желанию туристов возможна остановка на рыбалку в устье реки Эндэ (левый приток Курейки). С этой рекой связан рассказ В.П. Астафьева «Сон о белых горах», который экранизирован в фильме «Таежная повесть».

На 10 км. выше р. Энде находится гидрометеопост Курейской ГЭС. Подойдя к истоку реки Курейки из оз. Дюпкун становится заметно сужение берегов, которое считается «воротами Путоран». Войдя в озеро, путешественники заметят возвышающиеся горы и разительное отличие пейзажей озера от видов Курейки и водохранилища.

Остановка на стоянку запланирована в 25 км. от начала озера, на ручье водопада «Фокинский». Название водопада простонародное, т.к. на ручье под водопадом стоит охотничья избушка охотника Игоря Фокина, который пропал без вести в этих краях осенью 2014г. Стоянка располагается на живописной галечной косе, где легко можно отыскать агаты. Водопад находится 500 м. от уреза воды, посещение водопада будет происходить вечером или утром следующего дня.