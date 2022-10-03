Верхний мир Плато Путорана 2022

Абсолютно новый авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.

Плато Путорана - это горы наоборот. Обычно мы ходим внизу по долинам, взбираемся на перевалы и переходим в следующие долины. Здесь же горы перевернуты. Мы поднимаемся на самый верх, и потом все время гуляем на большой высоте, на уровне облаков. Старательно обходим гигантские разломы каньонов, ведущих в нижний мир.

Поход на плато Путорана не является походом в привычном понимании этого слова. И отличает его даже не отсутствие троп, не первозданность природы, не удаленность от цивилизации. Прежде всего поражает масштаб. Завораживают живописные потоки водопадов, ниспадающих с невероятных высот. Завораживает, когда стоишь на краю каньона, разрезающего плато на километр в высоту. Завораживают расстояния, которые может пройти человек. Завораживает нормальная вечная жизнь.

В поход приглашаются только туристы с подтвержденным опытом длительных пеших походов.