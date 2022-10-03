Верхний мир Плато Путорана 2022
Абсолютно новый авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.
Плато Путорана - это горы наоборот. Обычно мы ходим внизу по долинам, взбираемся на перевалы и переходим в следующие долины. Здесь же горы перевернуты. Мы поднимаемся на самый верх, и потом все время гуляем на большой высоте, на уровне облаков. Старательно обходим гигантские разломы каньонов, ведущих в нижний мир.
Поход на плато Путорана не является походом в привычном понимании этого слова. И отличает его даже не отсутствие троп, не первозданность природы, не удаленность от цивилизации. Прежде всего поражает масштаб. Завораживают живописные потоки водопадов, ниспадающих с невероятных высот. Завораживает, когда стоишь на краю каньона, разрезающего плато на километр в высоту. Завораживают расстояния, которые может пройти человек. Завораживает нормальная вечная жизнь.
В поход приглашаются только туристы с подтвержденным опытом длительных пеших походов.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в Норильске на съемной квартире, где будет возможность переодеться и оставить часть ненужных вещей. Распределяем продукты, газ и отправляемся на причал. Там нас будут ждать быстроходные катера, которые за 4 часа доставят нас к месту старта.
Сперва пройдем вверх по реке Норилка, минуя озера Талое и Мелкое, и вот вдалеке начнут прорисовываться контуры первых отрогов плато Путорана. Входим в озеро Лама. Вскоре зеркальная гладь его вод сожмется наступающими высокими стенами, а это значит, что мы уже почти на месте.
Выходим на берег и сразу же разбиваем лагерь. В длительный маршрут нужно входить постепенно, поэтому в первый день никуда не пойдем, а будем любоваться видами одного из самых живописных озер плато Путорана, гулять пляжу, купаться и загорать.
Сегодня у нас короткий живописный переход по краю каньона реки Бунисяк к озеру, изящно вписанному в скалистый ландшафт. После чего переходим к озеру Бунисяк, по пути совершив радиальное восхождение на вершину горы «Ритуальная» с панорамным видом на широкую долину реки и узкие изрезанные каньоны.
Стоянка же будет напротив каскада двух мощных водопадов и бассейном, рядом с необозримым простором озера.
Протяженность: 16 км.
Днёвка. Сегодня у нас будет небольшая прогулка на вершину горы Элден, что в переводе с долганского означает «Северное сияние». Пожалуй, именно здесь в полной мере ощущается вся красота и величие Верхнего мира.
Протяженность: 6 км.
Огибаем гору Элден и начинаем спуск в Нижний мир. Сам спуск довольно прост, но после него начинается узкий каньон, по которому на протяжении нескольких км придется осторожно перемещаться по скользким камням и прижимам, периодически переходя ручей вброд.
Наградой за спуск будет первый за столь длительное время костер и ошеломительный вид на высокие пирамидальные стены плато Путорана.
Протяженность: 15 км.
Начинаем выход в сторону озера Лама. Путь будет пролегать по еле различимым лесным тропам и многочисленным галечным отмелям. Здесь снова понадобятся бахилы ОЗК. Особое внимание уделим живописному узкому ущелью.
Протяженность: 16 км.
Продолжаем движение вдоль реки Бунисяк. Сегодня путь преимущественно по лесу, тропа будет периодически теряться. В районе слияния с рекой Талая выйдем на полку, с которой открывается ошеломительный вид на всю долину.
Переходим вброд многочисленные рукава реки Хойси и по хорошо набитой тропе выходим к долгожданному озеру Лама, на берегу которого и завершится пешая часть нашего маршрута.
Протяженность: 18 км.
Можно заночевать как в съемной квартире, так и в хостеле.
Резервный день на случай шторма на озере Лама, при котором выброска будет невозможна.
При благоприятном стечении обстоятельств используем его для прогулки по Норильску. Мы покажем вам город, расскажем про его историю, архитектуру и местные легенды. Желающие также смогут съездить в Дудинку на берег Енисея, посетив Краеведческий музей.
Рано утром выезжаем в аэропорт. До новых встреч, плато Путорана!
В путь! Перешагиваем через плавник с ольховником, и почти сразу же выходим на широкую галечную отмель. Идти по ней очень удобно, почти как по мостовой. Затем через негустой лес выходим к рукавам реки Бучарама. Дальше снова идет отмель, и по ней, периодически переходя через протоки, мы направляемся к впадению реки Геологическая.
Идти по ней значительно труднее, в нижнем течении практически нет отмелей, и прижимы приходится обходить поверху, в буквальном смысле проламываясь через заросли. Зато мы уже сегодня увидим вблизи первые водопады.
Протяженность: 14 км
Первую ходку полностью идем через лес по весьма условной тропе, проходящей через поросль багульника и ерника, минуя овраги и густые кустарники. Снова выходим на галечную мостовую, по которой уже с легкостью пойдем вглубь долины, вдоль высоких скал с многочисленными водопадами. Небольшой подъем, и вот мы ставим лагерь на панорамной стоянке.
Протяженность: 11 км
Сам подъем не представляет особой сложности, инструктор подробно расскажет о технике его преодоления и при необходимости окажет помощь в прохождении. Сперва поднимаемся по крутому поросшему ольховником склону, который потом выполаживается, затем короткими галсами выходим по мелкой сыпухе на следующую полку. Ну и в конце движемся в лоб по мшисто-земляному склону наверх.
Мы на плато Путорана! Перед нами ровные выположенные пейзажи, стремительно обрывающиеся в каньон. Неподалеку разбиваем лагерь с видом на крупный водопад Геологический и идем в радиалку. Проходим заболоченный участок со множеством чистейших ручьев, текущих между пушистыми зелеными кочками с щавелем, слегка подернутым осенней краснотой. Фотографируемся на краю крупного водопада, затем начинаем подъем на гору 1297.
С каждой следующей полочки нам будут открываться новые ярусы верхнего мира плато Путорана. На одном гремит водопад, на другом извивается синее озеро. Верхние ярусы обрываются каскадами озер, низвергающимися в бездну нижнего мира.
Протяженность: 11 км
Начинаем с небольшой радиалки на выступ, с которого открывается панорамный вид на всю долину Геологической, по которой мы шли накануне.
Переваливаем через невысокую седловину и оказываемся у края каньона Большой Хихиканмыгды, начало которого тесно зажато в скалах. Вдали виднеется лоскуток Ламы.
Обходим по склону гору, и вот перед нами открывается огромное живописное озеро. Здесь берет свое начало крупная река Хонна-Макит. Над его водами, на высоком скалистом берегу, мы и разобьем лагерь.
Протяженность: 17 км
Весь сегодняшний день посвятим отдыху, рыбалке, купанию и небольшим прогулкам по окрестностям лагеря.
Продолжаем гулять по верхним небесам. Обходим систему озер и выходим к началу каньона Правой Талой.
Обходим его по краю и выходим к месту соединения каньонов Левой и Правой Талой. Отсюда открывается панорамный вид на каньон всей реки Талая.
Продолжаем идти по краю, и вскоре выходим на живописную стоянку в окружении водопадов, озера с пляжем, скальных разломов и ледяного душа.
Протяженность: 13 км
Сегодня предстоит длительный переход. Сперва обходим глубокий каньон Левой Талой до конца, а затем затяжным траверсом переваливаем через высокую седловину к каньону притока реки Бунисяк.
Рядом с лагерем шумят несколько крупных водопадов, в чашах которых можно искупаться.
Протяженность: 18 км
Радиалка. Сперва прогуляемся к насколько живописному, настолько и устрашающему входу в узкий каньон, к высокому водопаду, а затем поднимемся на гору 1286, к самому краю каньона реки Бунисяк. С вершины видны изрезанные выступы скал, напоминающие башни древних твердынь, а также встречается много следов снежных баранов — эндемика плато Путорана. Если повезет — увидим и их самих.
Протяженность: 17 км.
Стоимость
Включено в стоимость
- Прокат всего общественного снаряжения (тент, котелки, газовые горелки, газ, пила, аптечка и т.д.).
- Питание на всем маршруте
- Оформление пропусков на посещение Путоранского заповедника
- Трансфер от Норильска до причала и обратно
- Трансфер на катере к месту старта и обратно
- Спутниковая связь
- Баня
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Норильска
- Посещение музеев
- Проезд от аэропорта до Норильска и обратно
- Проживание в Норильске
- Страховка
- Личные расходы
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