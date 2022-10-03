Великолепие северного сияния

Данный тур близок по наполнению туру В гостях у Белого шамана. Главная уникальность тура в том, что есть вероятность неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре. Чистейший горный воздух позволяет в полной мере насладиться этим уникальным явлением! Кроме прочего, напротив базы, через озеро Лама, расположена Шайтан - гора, энергетический центр нашего региона. Благодаря этому, сияния над нашей базой более красочные и полыхают чаще.

Надо понимать, что частота северных сияний зависит от активности солнца, которая различна в разные годы. Кроме этого, в случае пасмурной погоды, когда небо закрыто плотной облачностью, северных сияний не видно.

Мы не можем гарантировать вам северное сияние на небе. Однако, за четыре последних сезона, ещё ни одна группа не осталась минимум без двух сияний на протяжении тура.

Проживание по туру на базе Бунисяк.

Группа от 6 до 30 человек.

Вечерами, по желанию гостей, и при наличии свободного времени, проводятся экскурсии по уникальному этнографическому музею, расположенному в холлах гостевого дома.

В центре холла второго этажа установлен настоящий шаманский чум, проходящий по высоте два этажа. Желающие могут послушать лекции по геологии, археологии, истории, шаманизму, культуре и этнографии Таймыра. Самые уникальные экспонаты музея, это культовые предметы.

Владелец базы, Олег Крашевский, признан нганасанами и частью долган Таймыра как Русский Белый шаман, имеет нганасанское имя Сырай Коу Няя, что значит Белый дух человек. Благодаря этому признанию, эму удалось собрать предметы шаманского культа, аналогов которым не существует. В один из вечеров, возможно посещение священного двенадцати поворотного гиперборейского лабиринта, находящегося в 500 метрах от базы. Он был построен приезжавшими волхвами, друзьями хозяина базы. Далее по берегу, находится традиционное славянское капище и священная роща. Осмотр, беседа о старых славянских традициях, славянских волхвах и шаманах.

Во всех маршрутах туристов сопровождают опытные егеря, хорошо знающие местность, и имеющие опыт работы с туристами. Количество сопровождающих группу егерей, в зависимости от численности группы, от 2 до 5. В случае если группа очень разная по подготовленности и физическим данным, она делится на две или более меньшие группы, каждую из которых сопровождает егерь. Все егеря имеют рации и находятся в постоянном контакте как между собой, так и базой.

Турист обязан соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности. Выполнять распоряжение егеря – руководителя группы на всем маршруте. К маршрутам, поездкам на моторных лодках и катерах, не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Егеря - руководители групп, имеют право снять туриста с маршрута и с тура, в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.