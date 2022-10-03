Тур на Плато Путорана
Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Огромные просторы, неповторимые виды, красивые деревья и чистое озеро – это только лишь малая часть того, что ждет вас во время этого тура.
Разнообразная программа и активный отдых по северной и южной стороне озера Лама:
Треккинг с разной дальностью маршрутов и направлениями, Восхождение на вершину плато и любование водопадом в разломе гор, Рыбалка и водные прогулки в любую погоду благодаря судну на воздушной подушке и профессионализму сопровождающих группу, Знакомство с традиционным бытом, Мастер-класс по местной кухне, Максимально комфортные условия проживания. Организатор оставляет за собой право менять маршруты по дням из-за погодных условий.
Утром вас встретят в аэропорту Норильска и отвезут на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно).
По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить необходимое снаряжение, продукты или напитки.
Вас ждет:
Программа тура
В 12:30 вас ждет посадка на катер и трансфер до озера Лама. 100 км. Время в пути 2.5 часа
Путь будет пролегать по рекам Норильская, Лама и Талая с красивыми перекатами и узкими берегами, а также по озеру Мелкое.
По прибытии на озеро Лама вы разместитесь в усадьбе, пообедаете, отдохнете и отправитесь к водопаду на полуострове Каменный. До места начала маршрута вы сначала доберетесь на катере.
Прибыв на полуостров, пешком отправитесь к водопаду на реке Витаминка. Он находится в ущелье между двумя горами Павел и Елена. Такие имена эти вершины получили в советские годы, когда здесь находились два пионерских лагеря – для мальчиков и девочек. (8 км по воде 4 км по ущелью в одну сторону)
По возвращению на усадьбу, поужинаете и сходите в баню.
Размещение в усадьбе Обед и ужин на базе 116 км на катере, 8 км пешком Завтрак в Норильске оплачивается дополнительно
Группу туристов, предварительно забронировавших вертолетную экскурсию, после завтрака ждет посадка в вертолет и вылет в Путоранский заповедник. Вы будете пролетать над глубокими каньонами и любоваться живописными водопадами (за дополнительную плату).
Остальные участники тура после завтрака отправятся в наш чум, где настоящий потомок шамана из рода коренных народов Таймыра проведет национальные обряды и мастер-класс по изготовлению своими руками сувенира из рогов северного оленя.
После обеда вся группа отправляется на рыбалку на горную реку Кыгам (спининговая рыбалка на хариуса).
Вечером всех будет ждать горячий ужин. При желании можно будет сходить в баню или искупаться в купели.
Размещение в усадьбе Завтрак, обед и ужин в усадьбе
После завтрака вы отправитесь на скоростном катере до озера Капчук – к месту начала пешего маршрута (21 км по воде 25-30 минут).
Пройдя на катере через все озеро, вы подойдете к устью впадающей в него горной реки Никита-юрях. Там развернем временный лагерь и разведем костер. Затем под руководством опытных гидов отправитесь в пеший маршрут к каскаду водопадов (пешком 2 км).
По возвращению вас ждет обед, приготовленный на костре и отдых.
По желанию можно будет организовать спиннинговую рыбалку с берега.
Вечером вы вернетесь в усадьбу, поужинаете, отдохнете и сходите в баню.
После соберётесь в чуме, где у костра продолжите знакомиться с культурой коренного малочисленного народа севера
Размещение в усадьбе Завтрак и ужин в усадьбе, обед на костре 42 км на катере, 4 км пешком
Вы позавтракаете, а после отправитесь на полуостров Каменный, где совершите небольшое восхождение на вершину горы Фестивальная. (по воде 25 км, пеший подъем (740 метров) 8 км туда-обратно 5 часов). С нее открывается великолепный вид на горный серпантин плато Путорана, озера Лама и Капчук.
Обед состоится на маршруте, а на ужин вы вернетесь в усадьбу. Вечером у вас будет свободное время. Можно покататься на гидроцикле или водных лыжах по озеру или организовать рыбалку.
Размещение в усадьбе Завтрак и ужин в усадьбе, обед на костре 50 км на катере, 8 км пешком
После завтрака вы отправитесь на самый сложный маршрут нашей программы.
Мы отправимся на катерах к подножию горы Южной, пройдем до водопада и по горному ущелью начнем подъем на плато (по воде 8 км (15-20 минут), пеший маршрут 10 км туда-обратно, время в пути 6-8 часов). Наш путь будет пролегать по курумнику и снегу, который не тает в ущелье круглый год. На вершине вам откроется незабываемый вид бескрайнего плато!
После возвращения на усадьбу вас ждет ужин и баня с купелью.
Размещение в усадьбе Завтрак и ужин в усадьбе, обед сух.паек 16 км на катере, 10 км пешком
После завтрака вы отправитесь к одному из самых красивых водопадов этих мест – Южный Нералах.
По возвращению на усадьбу вас ожидает гриль-вечеринка и обряд покорителя Плато.
Размещение в усадьбе Завтрак, обед и ужин в усадьбе
После завтрака вы отправитесь обратно в Норильск. На городском причале вас встретят и отвезут в гостиницу. Вы немного отдохнете, а затем отправитесь на экскурсию по Норильску.
Вечером по желанию можно организовать ужин (оплачивается отдельно).
Размещение в гостинице Норильска Завтрак в усадьбе 100 км на катере Обед и ужин в Норильске оплачивается дополнительноСвернуть
После завтрака вас отвезут в аэропорт для вылета домой.
Завтрак в гостинице 50 км на автобусе
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание на базе отдыха на плато Путорана (размещение по 2-4 человека)
- проживание в двухместном номере отеля в Норильске
- питание по программе на базе
- наземные трансферы на автомобилях или микроавтобусах и водные трансферы на лодках
- услуги гидов и инструкторов
- дегустация блюд с местной рыбной и мясной продукцией
- пользование баней/сауной на базе
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Норильск
- обеды и ужины в Норильске
- организация вертолетной экскурсии
- аренда рыболовного инвентаря и техники (моторные лодки, гидроцикл, вейкборд)
- прокат снастей
- разрешение для въезда иностранных граждан
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