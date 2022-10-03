Тур на Плато Путорана

Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Огромные просторы, неповторимые виды, красивые деревья и чистое озеро – это только лишь малая часть того, что ждет вас во время этого тура.

Разнообразная программа и активный отдых по северной и южной стороне озера Лама:

Треккинг с разной дальностью маршрутов и направлениями, Восхождение на вершину плато и любование водопадом в разломе гор, Рыбалка и водные прогулки в любую погоду благодаря судну на воздушной подушке и профессионализму сопровождающих группу, Знакомство с традиционным бытом, Мастер-класс по местной кухне, Максимально комфортные условия проживания. Организатор оставляет за собой право менять маршруты по дням из-за погодных условий.

Утром вас встретят в аэропорту Норильска и отвезут на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно).

По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить необходимое снаряжение, продукты или напитки.