Территория Плато Путорана 2022
Территория начинается за 66-й параллелью, и она безразмерна. Территория могла быть пройдена ногами или же просто увидена во сне, но это не меняет ее суть. Каждый следующий год жизни выстраиваешь ради двух недель жизни на Территории.
Поход на плато Путорана не является походом в привычном понимании этого слова. И отличает его даже не отсутствие троп, не первозданность природы, не удаленность от цивилизации. Прежде всего поражает масштаб. Завораживают живописные потоки водопадов, ниспадающих с невероятных высот. Завораживает, когда стоишь на краю каньона, разрезающего плато на километр в высоту. Завораживают расстояния, которые может пройти человек. Завораживает нормальная вечная жизнь.
«Если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин» – добро пожаловать на Территорию плато Путорана!
В поход приглашаются только туристы с опытом горных походов.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в Норильске на съемной квартире, где можно будет переодеться и оставить лишние вещи на время похода. Распределяем продукты, газ и отправляемся на причал. Там нас будет ждать катер КС-100, который за 6 часов доставит нас к месту старта.
Сперва мы поднимемся вверх по реке Норильская и через порожистый участок войдем в озеро Мелкое. Из него мы попадем в озеро Лама.
Вскоре вдалеке начнут прорисовываться контуры плато. То, что долгое время будоражило наши умы, стремительно приближается. Мы держим курс к плато Путорана.
В первый день никуда идти не будем, лагерь разобьем прямо на берегу озера, в устье реки Омон-Юрях.
Спуск в разы проще подъема, но все равно требует максимальной концентрации. В конце первой ступени перед нами откроется величественный каньон с водопадами.
Затем нам предстоит траверсировать склон, продираясь через заросли ольховника. После чего мы войдем в лес и начнем спускаться по ягелю средь уже начинающих желтеть лиственниц и вдыхать запах прелой листвы.
Стоянка будет на выступающем мысе, в окружении полей голубики.
Протяженность: 10 км.
Всю дорогу мимо будут проплывать потрясающие виды – высокие пирамидообразные зелено-коричневые стены, салатовые лиственницы, желтоватый багульник и синяя вода Хойси с россыпью камней. Двигаться будем почти всегда по тропе.
К обеду выйдем на место, где река разливается на полдолины, а в центре кучкуются островки со мхом и лиственницами – дико, невероятно красивые пейзажи
Стоянка же будет в оазисе посреди скал, близ каньона, в стену которого с силой бьет бурный поток Хойси. Также, как на всех курортах, рядом со стоянкой находится плавательный бассейн.
Протяженность: 13 км.
Остались считанные километры
Движемся по тропе, ведущей к озеру Лама. Проходим по берегу дальше, лагерь разобьем в километре от базы Бунисяк. Отсюда завтра нас заберет катер, а пока можно расслабиться, вдоволь покупаться, и при желании - сходить в баню.
Протяженность: 8 км.
Выброска. Возвращаемся в Норильск, размещаемся в той же квартире.
Запасной день на случай шторма или прочего форс-мажора. Запасной день должен быть – это железное правило. При удачной выброске проведем его, гуляя по Норильску или Дудинке.
Рано утром выезжаем в аэропорт. До новых встреч, плато Путорана!
Первые дни будут самыми сложными, поскольку придется идти с тяжелыми рюкзаками при полном отсутствии троп. Двигаться будем вдоль берега реки преимущественно по галечным отмелям, но периодически путь будут преграждать высокие прижимы. Обходить их придется поверху, продираясь сквозь густые заросли ивняка и заболоченные участки, карабкаясь по поросшему мхами курумнику, вдыхая дурманящий запах багульника.
Но все сложности будут с лихвой компенсироваться потрясающими видами бурной реки и пирамидообразными стенами каньона. Лагерь разобьем в окрестностях слияния реки с притоком Ивовая, на мягком мшистом берегу.
Протяженность: 12 км
Устраиваем фотосессию у изящного каньона. Базальтовые выходы довольно характерны для плато Путорана, как и водопады, коих за последующие дни нам встретится бессчетное количество.
Отмели будут сменяться зарослями, причем, рядом с крупными притоками растительность всегда увеличивается. Периодически будем набирать высоту, выходя на мох и багульник, но все равно продолжая держаться реки. Лагерь разобьем на высоком берегу с великолепным панорамным видом на долину реки в окружении возвышающихся стен плато.
Протяженность: 11 км
Самый сложный день. Сегодня мы поднимемся на плато. Выходим на границу зоны леса, начинаем подъем на первую полку по среднему куруму. Прощаемся с последним на ближайшую неделю деревом, снова подъем, отдыхаем у крупного водопада.
Проходим дальше, и вот необъятная долина, по которой мы шли, сузится до каньона с гремящими водопадами, ниспадающими с высоких брусчатых стен кирпичного цвета. Вот он - финальный взлет по живой осыпи, отделяющий нас от долгожданной цели. За весь поход это самый сложный и опасный участок, инструктор окажет необходимую помощь в его прохождении.
Мы на плато... Под нами зияет пропасть, через которую шли 3 дня , а по обеим сторонам, вместо высоченных стен, раскинулись холмики, по форме напоминающие пирамиды с плоскими, как будто срезанными, вершинами и длинными полосами снега под ними. Дальше начинается космос...
Протяженность: 11 км
Сегодня нам предстоит совершить переход через плато до верховий реки Омутканен. Идти будет гораздо приятнее: кустарники сменились ровной каменистой поверхностью. Единственное неудобство может доставить суглинок, куда проваливаются ноги.
Глядя на проплывающие пейзажи вокруг, трудно было поверить, что мы все еще находимся на Земле: ровные каменные осыпи, тянущиеся на сколько хватает взора; срезанные возвышающиеся вдали вершины, похожие на кратеры; трещины далеких каньонов - необъятный простор.
Протяженность: 17 км
Сегодня мы увидим одни из самых крупных путоранских водопадов. Начнем с водопада 67.
Затем мы выйдем к огромному водопаду 76, возвышающемуся напротив озера Собачье.
Взгляда не хватает, чтобы узреть его в полную высоту. Своей формой он напоминает девушку в платье, приставившую руки к бокам, недаром его называют Белая невеста. Чуть ниже выпирает каменная площадка, язык тролля, на котором самые смелые смогут сфотографироваться. Неподалеку от водопада у нас будет лагерь.
Протяженность: 14 км
Дневка. Сегодня нам предстоит приятная небольшая прогулка по местам с панорамными видами.
Вначале идем на оконечность отрога, откуда нам откроется синий лоскут огромного равнинного озера Собачье, окруженного высокими горными массивами.
Затем поднимемся на ближайшую возвышенность и увидим толстую нить водопада 67 в обрамлении скал бурого цвета. Также, находясь в лагере, можно в любое время сбегать к невесте на свидание.
Протяженность: 8 км
Сегодня мы переходим к истокам реки Хойси. Путь сперва будет пролегать по базальтовому ущелью вверх по реке, затем по ровному каменистому суглинку. Поднимаемся на седловину и видим перед собой множество разбросанных повсюду озер.
Рядом же зияет бездонная пропасть каньона. Туда мы и держим путь. Эта стоянка запомнится вам на всю жизнь.
Протяженность: 10 км.
Радиалка. Сегодня у нас прогулка к истокам реки Бунисяк.
А также восхождение на вершину 1125 с впечатляющим панорамным видом. К западу от нас обширная лиственничная долина реки Бунисяк, к северу же — сдержанная каменистая пустошь с несколькими выраженными возвышенностями и статичный вид полноводного озера, продолжающегося застывшим, как может показаться с такого расстояния, водопадом.
Протяженность: 33 км.
Стоимость
Включено в стоимость
- Прокат всего общественного снаряжения (тент, котелки, газовые горелки, газ, пила, аптечка и т.д.).
- Питание на всем маршруте
- Оформление пропусков на посещение Путоранского заповедника
- Трансфер от Норильска до причала и обратно
- Заброска на катере к озеру Лама и обратно
- Баня
- Спутниковая связь
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Норильска
- Посещение музеев
- Проезд от аэропорта до Норильска и обратно
- Проживание в Норильске
- Страховка
- Личные расходы
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