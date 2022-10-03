Территория Плато Путорана 2022

Территория начинается за 66-й параллелью, и она безразмерна. Территория могла быть пройдена ногами или же просто увидена во сне, но это не меняет ее суть. Каждый следующий год жизни выстраиваешь ради двух недель жизни на Территории.

Поход на плато Путорана не является походом в привычном понимании этого слова. И отличает его даже не отсутствие троп, не первозданность природы, не удаленность от цивилизации. Прежде всего поражает масштаб. Завораживают живописные потоки водопадов, ниспадающих с невероятных высот. Завораживает, когда стоишь на краю каньона, разрезающего плато на километр в высоту. Завораживают расстояния, которые может пройти человек. Завораживает нормальная вечная жизнь.

«Если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин» – добро пожаловать на Территорию плато Путорана!

В поход приглашаются только туристы с опытом горных походов.