Путоранский Хит с вертолетом
На севере Красноярского края, за полярным кругом, в географическом центре России расположена жемчужина природы – плато Путорана. Практически не тронутый человеком водопадный край России, горный массив размером с Великобританию, фьордовые озера, настоящая северная тундра: каменное плато, глубокие каньоны, царство мхов и лишайников, изобилие рыбы. Здесь нет троп, нет связи и почти нет людей, здесь можно почувствовать себя первооткрывателем, а при встрече с коренными народами – насладиться истинным гостеприимством людей Севера.
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Программа тура
7:30 Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск (Алыкель).
Трансфер 1 час в город с экскурсией.
Завтрак в кафе города Норильск (не включено).
10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.
14:00 Прибываем в деревню Нералах, обед, заселение.
16:00 Идем в первый трекинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы.
В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.
По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс».
Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины;
Группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Трансфер на катере: 120 км (3,5 часа)
Трекинг до смотровой и обратно: 3 км (2,5 часа), сложность низкая.
9:00 Завтрак.
10:00 На открытых лодках с ветерком едем к перешейку полуострова Каменный.
Пожалуй, именно здесь находится самая красивая смотровая площадка на всем озере Лама. Группа релакс до двух живописных водопадов через смотровую площадку с видом на гору Фестивальная, группа спорт – поднимается на верхнюю смотровую площадку к жандарму горы Фестивальная. Важно, что со всех смотровых площадок открывается панорамный вид на два озера: Лама и Капчук.
Перекус в виде ланч-бокса.
У группы релакс дополнительно будет время на прогулку по перешейку озер Капчук и Лама, где располагается большое разнообразие мхов, некоторые из которых более не встречаются в других частях планеты.
17:00 – 18:00 Возвращение в глэмпинг, свободное время.
19:00 Ужин.
Протяжённость:переезд на лодках 15 км (30 - 40 минут)
Трекинг:
Группа релакс: 5 км (4-5 часов), набор высоты 250 м
Группа спорт: 7,5 км (5-6 часов), набор высоты 550 м.
9:00 Завтрак.
Сегодня у нас день отдыха от трекингов.
В первой половине дня мы совершим водную прогулку на открытых лодках в сторону восточного окончания озера Лама. По пути увидим место где зимовал открыватель и составитель карт этих земель, Николай Урванцев; базу УФОлогов; эко-центр заповедника Путоранский; место базирования экспедиции по поиску затонувшего гидросамолета.
К обеду вернемся в деревню Нералах. После обеда желающие могут отправиться в путешествие на морских каяках до соседнего притока, покататься на SUP-ах около базы, сходить в баню, пособирать грибы/ягоды, понаблюдать за рыбой или просто отдохнуть, наслаждаясь красотой места.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Переезд на лодках с остановками: 75 км (4 – 5 часов).
9:00 Завтрак.
Для группы спорт сегодня будет самый сложный день путешествия – восхождение на вершину. Набор высоты 1100 метров по первозданному ландшафту без каких-либо троп. Сегодня группа идет покорять плато и чувствовать себя первооткрывателями!
Группа релакс в этот день также выходит в свой основной трекинг – он будет проходить по водопадам, сначала вы сверху увидите каньон и водопад Нералах, а затем сможете снизу подойти в грандиозное ущелье 22-метрового водопада. Покорение плато будет вознаграждено завораживающей панорамой фьорда Лама и бесконечной плоскостью столовых гор. Здесь мы сделаем групповое фото и устроим небольшой пикник.
19:00 Возвращение в глэмпинг.
20:00 Ужин.
Протяженность трекинга:
Группа спорт: 11 км (8-10 часов), набор высоты 1100 м
Группа релакс: 6 км (5-6 часов), набор высоты 250 м.
09:00 Завтрак, сбор вещей, освобождение номеров.
Едем на экскурсию на полуостров Каменный к историческому месту – первому Дому на Ламе. Кто и зачем построил этот деревянный дворец в форме самолета в глуши плато Путорана; почему соседняя речка называется Витаминка, и что здесь делали Латышские генералы? Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в процессе экскурсии.
13:00 Возвращение в глэмпинг, обед.
После обеда трансфер на корабле в город Норильск.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин в одном из ресторанов города (не включено).
Протяженность:
Водная прогулка к Первому Дому на лодке: 2х10 км (1 час)
Экскурсия по территории Первого Дома: 1 км (2 часа)
Трансфер в город: 120 км (3 часа).
8:00 Завтрак в гостинице (включено)
9:00 Трансфер на вертолётную площадку.
9:30 Регистрация на рейс, посадка в вертолет, вылет на плато Путорана.
11:30 Посадка у Иркиндинского водопада (высота 27 м), одного из самых впечатляющих водопадов плато Путорана.
Благодаря большому объему воды в реке Иркинда водопад никогда не истощается до маленькой струйки и всегда производит сильное впечатление. Иркиндинский водопад находится на границе заповедника «Путоранский» и в непосредственной близости от горы Чая-Кит – места обитания Путоранского снежного барана и орлана белохвоста, эндемиков заповедника. Так что, если повезет, можно будет увидеть этих редких представителей своими глазами (бинокль или подзорная труба будет очень кстати).
Осмотр водопада, фотографии. Длительность остановки 30 мин.
12:00 Посадка в вертолет, вылет обратно.
13:30 Возвращение в порт Валек, трансфер в Норильск.
14:00 Обед в одном из ресторанов города (не включено).
15:30 Обзорная 2х-часовая экскурсия по г. Норильск (автобусная и пешая) с посещением старого города и мемориального комплекса Голгофа. Норильск – первый город мира с многоэтажными зданиями на вечной мерзлоте.
Вы узнаете, как здесь оказались Буре, Смоктуновский, Гумилёв, Жжёнов и многие другие талантливые люди. Зачем в арках домов перила, почему в городе большие квадратные дворы полностью покрыты асфальтом, что такое теплый коридор и многое другое – местный экскурсовод покажет не туристические места города и расскажет про быт Норильчан.
17:30 Свободное время в городе, самостоятельный ужин в одном из ресторанов Норильска (не включено)
День 7. Экскурсия в Дудинку.
9:00 Завтрак в гостинице (включено).
10:00 Выезд в город Дудинка. Город основан в 1667 году и до сих пор является столицей Таймыра. История города неразрывно связана со всеми северными экспедициями, северным морским путем, а также является центром для всех малочисленных коренных народов Таймыра, ведущих кочевой образ жизни.
12:00 Приезд в Дудинку, обзорная экскурсия по городу: главная площадь, морской порт, речной вокзал, мост Беринга, улица без единого дома, единственная в мире газета на 5 языках, место проведения кубка мира по керлингу.
Экскурсия в краеведческий музей (полярные экспедиции, мамонт «Женя», последний шаман на Таймыре).
14:00 Обед в кафе (не включено).
15:00 Идем в гости к коренным малочисленным жителям Таймыра, общаемся с людьми, которые всю жизнь прожили в тундре: забавные и драматические истории из жизни оленеводов, быт, традиции, ремесло.
Посещение сувенирной лавки с работами местных мастеров, рыбных доков.
Возвращение в Норильск.
20:00 Ужин в одном из ресторанов Норильска (не включено)
6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту), вылет утренними рейсами.
Прибытие в аэропорт к 7:00.
Стоимость
Гостиница Полярная звезда+ Глэмпинг деревня Нералах
- 1ая линия на Нералахе (+ 30 000 руб. / коттедж)
- Одноместное размещение только в гостинице в городе, номер Стандарт (+ 16 500 руб. / чел.)
- Повышение класса номера в гостинице в городе до «Люкс» (+ 15 000 руб. / номер)
- Индивидуальный трансфер в/из аэропорта (+ 6600 руб. / машина)
Включено в стоимость
- Проживание: 4 ночи в деревне Нералах, 3 ночи в гостинице Полярная Звезда
- Питание в деревне Нералах: ресторанное 3-х разовое по программе, обед в течение продолжительных выходов заменен перекусом (ланч-бокс).
- Вертолетная экскурсия (100 000 руб. / чел), возврат в случае нелетной погоды или недобора минимального количества человек (13 чел.)
- Наземные трансферы по программе
- Аренда катеров и лодок с экипажем
- Экскурсии по городам Норильск, Дудинка
- Сопровождение гидами–проводниками
- Пропуск в охранную зону заповедника
- Спутниковый телефон, регистрация в МЧС
- Страховка от несчастного случая
Оплачивается отдельно
- Перелет в г. Норильск и обратно
- Обеды и ужины в городах Норильск и Дудинка
- Личное снаряжение и защита от насекомых
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