Путоранский Хит с вертолетом

9:00 Завтрак.



Сегодня у нас день отдыха от трекингов.

В первой половине дня мы совершим водную прогулку на открытых лодках в сторону восточного окончания озера Лама. По пути увидим место где зимовал открыватель и составитель карт этих земель, Николай Урванцев; базу УФОлогов; эко-центр заповедника Путоранский; место базирования экспедиции по поиску затонувшего гидросамолета.





К обеду вернемся в деревню Нералах. После обеда желающие могут отправиться в путешествие на морских каяках до соседнего притока, покататься на SUP-ах около базы, сходить в баню, пособирать грибы/ягоды, понаблюдать за рыбой или просто отдохнуть, наслаждаясь красотой места.





19:00 Ужин.



Протяжённость:

Переезд на лодках с остановками: 75 км (4 – 5 часов).

