Под полярным небом плато Путорана 2022
Приглашаем открыть для себя суровую красоту Сибири в пешем походе по плато Путорана. Здесь вас ждут сотни больших и маленьких водопадов, несколько видовых площадок, глубокие каньоны, горные пейзажи, живописные озера, по которым можно проплыть на катере. В этих краях нет никаких признаков цивилизации и человеческого присутствия, поэтому вам гарантированы единение с природой и полная перезагрузка.
Что мы увидим и посетим:
- Одно из самых красивых озёр Норильской группы – озеро Лама. По нему мы осуществляем заброску и выброску с маршрута.
- Водопады. Плато Путорана – самое водопадное место в России. На маршруте вас ждут семь фантастических водопадов – и это только большие и те, к которым мы подойдём поближе. Вокруг их будет великое множество.
- Каньоны и ущелья. Две смотровые точки, после которых вам будет с чем сравнивать все остальные подобные достопримечательности.
- Две видовые ночёвки. Специальные места для лагеря в живописнейших местах. Утро, вид из палатки и чашечка дымящегося кофе.
- Обилие ягод, которое вы, скорее всего, ещё не встречали – голубики и брусники столько, что невозможно съесть.
Внимание! Средняя сложность похода, для участников с опытом.
Вас ждет:
Программа тура
Прилет всех участников в город Норильск, общий сбор группы не позднее 11 часов утра. Сегодня решаем организационные вопросы, завершаем последние приготовления к путешествию.
После получения разрешительных документов на посещение заповедника отплываем из гидропорта Валёк к цели. Идём на катере по озеру Лама. Любуемся красивейшими берегами с горными рельефами. Через некоторое время впереди показываются первые отроги плато Путорана.
К вечеру оказываемся на начале маршрута. Первая ночевка – и уже в горах!
На ужин приятный сюрприз из даров сибирской природы. В приятной обстановке знакомимся и расспрашиваем инструктора о предстоящем путешествии.
Настала пора покидать плато и снова спускаться в зону леса. По пути минуем спуск вдоль живописного правого борта долины Хойси. В курумных россыпях прячется множество пищух (небольшие животные, внешне похожие на хомяков, но они принадлежат к отряду зайцеобразных). Для фотолюбителей устраиваем азартную фотоохоту на этих забавных зверьков.
Ближе к обеду осматриваем еще одну достопримечательность – мощный водопад в верховьях реки Хойси. К нему можно подойти как с правого, так и с левого берега. Водопад впечатляющ в обоих вариантах! Но долго задерживаться не стоит, ведь ещё предстоит спуск в долину.
Если поспешим, то уже к вечеру окажемся на шикарной стоянке с ровной площадкой и костровищем.
Переход 13 км. Перепад высот -500 м
Нас снова встречает зелень леса и шум ветра в кронах лиственниц!
Всё дальше уходим от плато, минуя по пути шикарные поляны для лагеря. На каждой так и хочется устроить привал подольше. Река успокаивается, и уже не такая бурная, как раньше. Рельеф также становится более пологим. Попадаются протяженные поля цветущих ягодников.
Путешествие почти закончено. Остаются последние километры вдоль реки Хойси. По пути встречаются столбчатые отдельности (образуются при остывании лавовых потоков) – если будем внимательно смотреть под ноги, то обязательно найдем.
Завершается наш день на уютной поляне с видом на восточную оконечность озера Лама.
Переход 8 км. Перепад высот - 200 м.
Наше заключительное утро в Путоранских горах. Остаётся два-три перехода до цивилизации. К обеду спускаемся на турбазу «Бунисяк» и остаёмся ожидать наш трансфер.
Во время ожидания катера группа по желанию может посетить музей культуры нганасан, основанный хозяином турбазы. Множество уникальных экспонатов коллекции, предметы быта и жизни древних хозяев этой земли не оставят равнодушным никого. Также по желанию и при наличии времени может быть организована баня.
Уезжаем на катере в Норильск по озеру Лама.
Поход окончен. В Норильске можно переночевать в съёмной квартире или гостинице, забронировать жильё лучше заранее. Есть интересные достопримечательности, которые стоит посмотреть.
Переход 3 км. Перепад высот -100 м.
Собираем лагерь, укладываем и настраиваем рюкзаки. Начинаем движение по долине.
В низовьях еще не значительное поднятие рельефа, идти не очень сложно даже без тропы. Передвигаемся по зарослям багульника с одурманивающим пряным запахом. Вокруг настоящая сибирская тайга - в лесу преобладает лиственница, вокруг замшелые дремучие дебри, а иногда и участки болот.
Ставим палатки в живописном месте в долине реки.
Переход 9 км. Перепад высот +100 м.
По мере подъёма по долине все выше и ближе становятся скальные берега реки. Характерные ступенчатые обрывы-террасы видны на противоположном берегу. С каждого уступа срываются водопады, иногда даже трудно сосчитать количество их ступеней.
Переход 9 км. Перепад высот +200 м.
Сегодня мы доходим до истоков реки Бунисяк, где заканчивается долина. По пути грандиозный водопад, соединяющийся из двух рукавов реки.
Немного финальных усилий – и мы на плато в безлесной зоне. Ландшафт вокруг кардинально преображается: тайга уступает место каменным россыпям и мхам.
Переход 6 км. Перепад высот +600 м.
Мы на плато. С сегодняшнего дня вокруг новый для нас мир. Бесконечные каменные поля расстилаются до горизонта. Мы словно на Луне. Часты радуги на полнеба. Огромные озера в хорошую погоду отражают в себе бесконечные облака. Безмолвие и величавость вокруг.
С этого дня поход как будто проходит в другом регионе – тропа в дремучем лесу меняется на субарктические тундровые просторы. Наборов и сбросов высоты почти нет, а вместо них - переходы по плоскому плато через курумные участки и остатки снежников
Переход 6 км. Перепад высот +300 м.
Сегодня днёвка! Участники, желающие отдохнуть, остаются в лагере, а те, кому хочется новых приключений, отправляются с инструктором в радиальный выход.
Цель радиалки – великолепный каньон р. Бунисяк. Для того чтобы попасть к каньону, неспешно преодолеваем пологий водораздел между двумя водотоками. У самого водораздела притаилась россыпь озёр разного размера и формы. У одного из них устраиваем лёгкий обед-перекус.
Подкрепившись, продолжаем путь. Всего через километр внезапно оказываемся у точки с захватывающим видом – глубокая пропасть каньона открывается перед нами. Вниз – обрывистые стенки на несколько сот метров. У начала каньона низвергается мощный водопад. Потрясающие фото обеспечены.
Довольные прогулкой и наполненные впечатлениями возвращаемся в лагерь
Переход 6 км. Перепад высот +/-200 м.
Наша следующая цель – каньон реки Хикикаль. Это отдельное приключение, которое стоит целого дня перехода. Каньон ничем себя не выдает, пока не подходишь к нему вплотную. Но если встать рядом, то пропадает дар речи! Огромные отвесные стены уходят глубоко вниз, а на дне – тонкая нить реки.
Его отличие от вчерашнего каньон а в том, что можно встать у самого его начала. Вот ещё ровная каменистая поверхность долины, но ещё метр – и вот уже обрыв каньона. Уникальная возможность обойти каньон с обеих сторон – как с левого, так и с правого борта. На маршруте это одно из двух мест, где можно такое проделать.
Переход 6 км. Перепад высот: +/-100 м.
Продолжаем движение вдоль реки Хикикаль. Переходим к её среднему притоку. Здесь каньон расширяется, он уже не так узок, но не менее грандиозен.
Со стен срывается несколько полноводных водопадов.
У одного из них на небольшом уступе устраиваемся на отдых. Отличная видовая площадка для обеда и небольшой сиесты.
После обеда продолжаем свой путь – удаляемся от бассейна р. Хикикаль и начинаем приближаться к р. Хойси. Ближе к перевальной точке начинаем выбирать себе место для лагеря. На завтра у нас запланировано кое-что интересное
Переход 9 км. Перепад высот +/-100 м.
Снова днёвка, совмещённая с радиалкой!
Программа сегодняшнего дня – визит к Невесте! Такое название носит красивейший водопад в окрестностях. Отправляемся в соседнюю долину, чтобы увидеть его своими глазами. Помимо всего прочего сегодня мы проходим через самую высокую точку на маршруте – 1240 м н.у.м.
Поспешим с выходом, т.к. путь неблизкий. Для того чтобы попасть к водопаду, нужно выбраться на водораздел двух долин, пройти по плечу отрога, спуститься к обзорной точке и затем вернуться тем же путём. Но долгая дорога того стоит!
У края водопада великолепная обзорная площадка на сам объект посещения и узкое ущелье ниже. Для самых смелых – отдельный скальный останец для наиболее эффектного позирования.
Рассматривая водопад, можно понять, почему он носит такое название – потоки воды ниспадают несколькими струями, образуя рисунок, напоминающий девушку с фатой в подвенечном платье. Но каким бы ни было живописным место, пора отправляться в обратный путь.
Переход 16 км. Перепад высот +/-300 м.
Стоимость
Включено в стоимость
- 3-разовое питание на маршруте
- автотранспортные переезды по программе
- спутниковая связь
- прокат общегруппового снаряжения
- инструктор (опытный путешественник)
- групповая аптечка
Оплачивается отдельно
- ж/д или авиабилеты
- аренда личного снаряжения (рюкзак, спальник, пенка-коврик)
- питание в кафе в Норильске и на турбазе
- проживание в Норильске до и после похода (если требуется)
- баня
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