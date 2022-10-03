Под полярным небом плато Путорана 2022

Приглашаем открыть для себя суровую красоту Сибири в пешем походе по плато Путорана. Здесь вас ждут сотни больших и маленьких водопадов, несколько видовых площадок, глубокие каньоны, горные пейзажи, живописные озера, по которым можно проплыть на катере. В этих краях нет никаких признаков цивилизации и человеческого присутствия, поэтому вам гарантированы единение с природой и полная перезагрузка.

Что мы увидим и посетим:

Одно из самых красивых озёр Норильской группы – озеро Лама. По нему мы осуществляем заброску и выброску с маршрута.

Водопады. Плато Путорана – самое водопадное место в России. На маршруте вас ждут семь фантастических водопадов – и это только большие и те, к которым мы подойдём поближе. Вокруг их будет великое множество.

Каньоны и ущелья. Две смотровые точки, после которых вам будет с чем сравнивать все остальные подобные достопримечательности.

Две видовые ночёвки. Специальные места для лагеря в живописнейших местах. Утро, вид из палатки и чашечка дымящегося кофе.

Обилие ягод, которое вы, скорее всего, ещё не встречали – голубики и брусники столько, что невозможно съесть.

Внимание! Средняя сложность похода, для участников с опытом.