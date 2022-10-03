Первое знакомство с плато Путорана
Вас ждет знакомство с плато Путорана с экскурсионным сопровождением, проживание на плато с видом на фьорд, северная национальная кухня из рыбы и оленины, водная прогулка по фьорду к дому Урванцева, пешие выходы к 4 водопадам высотой до 22 метров, экскурсия в исторический Дом на озере Лама, экскурсии по городам: Норильск, Талнах, Дудинка, общение с коренными народами севера.
Вас ждет:
Программа тура
7:30 Прилет. Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск. Трансфер в г. Норильск, заселение в гостиницу,
Обзорные экскурсии по городам Талнах и Норильск
(Алыкель), трансфер в город, заселение в гостиницу Норильск, завтрак.
После завтрака желающие могут остаться в гостинице и отдохнуть после ночного перелета, основная же группа едет на обзорную 3-часовую экскурсию в регион Талнах – рудную столицу России. Смотровая площадка, рудник – подземный город, процесс добычи руды, определение полезных ископаемых.
Обед.
Отправление на обзорную экскурсию по городу Норильск с посещением музея. Культурная столица Арктики, единственный город мира с многоэтажными зданиями на вечной мерзлоте, лучший жилой комплекс РСФСР. Вы узнаете, как здесь оказались Буре, Смоктуновский, Гумилёв, Жжёнов и многие другие талантливые люди.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана. В зависимости от погодных условий может потребоваться более ранний выезд, в этом случае завтрак будет перенесен на корабль (чай, кофе, ланч-боксы).
Прибытие на базу, обед.
Садимся на корабль и едем на 2-х часовую экскурсию на полуостров Каменный к первому Дому отдыха на Ламе. В этом месте в 1939 году начато строительство Дома на озере Лама. Как уживались вместе исправительно-трудовой и пионерский лагеря. Почему дом выполнен в форме самолета, и что здесь делали Латвийские генералы. Норильская эпидемия и река Витаминка. Узнаем легенды тотемов этого места, прогуляемся до памятного места и смотровой площадки на оз. Лама.
Возвращение с водной экскурсии на базу, заселение.
Далее 2-часовая пешая прогулка до каньона Нералах с 20-метровыми скальными стенками и мощным водопадом.
Ужин.
Завтрак.
Выходим на пешую прогулку на 4-5 часов. Познакомимся с ландшафтом и северной природой: заросли кривых карликовых берез, болота, мхи и лишайники. Сегодня мы пройдем вдоль реки с каскадом водопадов. Посетим 4 водопада разной формы и размеров, самый высокий водопад – 22 метра (высота 9-этажного дома).
По пути устроим перекус на одном из водопадов.
Свободное время. Желающие могут сходить в баню, половить рыбу или покататься на морских каяках по фьорду.
Ужин. После ужина – разведем костер, будем много общаться, пить чай «с дымком» и провожать закат.
Протяженность:
Трекинг: 8 км (4-5 часов), 250 метров набор высоты.
Завтрак, сбор вещей.
Освобождение номеров. Сбор в лаунж-зоне, подведение итогов, обмен фотографиями, контактами, впечатлениями.
Посадка на корабль. Водная прогулка по озеру Лама до залива Урванцева, осмотр дома Урванцева, на обратной дороге будем проезжать каньоны рек Бучарама и Омон Юрях. Перекус на корабле (ланч-боксы), чай, кофе.
Примерно в 18-19 часов приезд в порт Норильска, трансфер в город, заселение в гостиницу Норильск.
Ужин в одном из ресторанов города (не включено).
Протяженность:
Водная экскурсия: 60 км (2 часа)
Трансфер в город: 120 км (4-5 часов)
Завтрак в гостинице.
Выезд в город Дудинка на однодневную экскурсию.
Приезд в Дудинку, пешая обзорная экскурсия по городу: главная площадь, порт, корабли, речной вокзал, мост Беринга, улица без единого дома, единственная в мире газета на 5 языках.
Экскурсия по музею Дудинки (полярные экспедиции, мамонт «Женя», последний шаман на Таймыре).
Обед в кафе (включено).
После обеда продолжаем экскурсию по городу: школа-интернат, особенности инфраструктуры и жизни дудинчан, именные дома, почетные граждане, место проведения кубка мира по керлингу.
Посещение этно-деревни, общаемся с людьми, которые всю жизнь прожили в тундре: быт, традиции и необычные истории из своей жизни. Посещение сувенирной лавки с работами местных мастеров и рыбных доков, возвращение в Норильск.
Ужин в одном из ресторанов Норильска (не включено).
Освобождение номеров.
6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту), вылет рейсом S7 в 8:45.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание (двухместное размещение): 3 ночи
- в гостинице Норильск в городе, 2 ночи в домике на плато.
- питание: 3-х разовое по программе. Обед на трекингах и в дороге – перекус (ланч-боксы).
- трансферы по программе
- экскурсии по городам Талнах, Норильск, Дудинка, включая посещение музеев
- сопровождение инструктором–проводником
- рыболовные снасти, каяки, баня
- пропуск в охранную зону заповедника
- спутниковый телефон, регистрация в МЧС
Оплачивается отдельно
- перелет в г. Норильск и обратно
- питание: 2 ужина в городе, завтрак в день вылета
- посещение оленьего стойбища в Дудинке (+ 8 000 руб / чел)
- одноместное размещение по программе (+ 35 000 руб / чел)
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