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Первое знакомство с плато Путорана

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждет знакомство с плато Путорана с экскурсионным сопровождением, проживание на плато с видом на фьорд, северная национальная кухня из рыбы и оленины, водная прогулка по фьорду к дому Урванцева, пешие выходы к 4 водопадам высотой до 22 метров, экскурсия в исторический Дом на озере Лама, экскурсии по городам: Норильск, Талнах, Дудинка, общение с коренными народами севера.

Программа тура

День 1
День заезда. Обзорные экскурсии по городам Талнах и Норильск

7:30 Прилет. Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск. Трансфер в г. Норильск, заселение в гостиницу,

Обзорные экскурсии по городам Талнах и Норильск

(Алыкель), трансфер в город, заселение в гостиницу Норильск, завтрак.

После завтрака желающие могут остаться в гостинице и отдохнуть после ночного перелета, основная же группа едет на обзорную 3-часовую экскурсию в регион Талнах – рудную столицу России. Смотровая площадка, рудник – подземный город, процесс добычи руды, определение полезных ископаемых.

Обед.

Отправление на  обзорную  экскурсию  по городу Норильск с посещением музея. Культурная столица Арктики, единственный город мира с многоэтажными зданиями на вечной мерзлоте, лучший жилой комплекс РСФСР.  Вы узнаете, как здесь оказались Буре, Смоктуновский, Гумилёв, Жжёнов и многие другие талантливые люди.

 Ужин.

День 2
Выезд на плато Путорана, экскурсия к первому Дому отдыха на озере Лама.

Завтрак в гостинице.

Переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана. В зависимости от погодных условий может потребоваться более ранний выезд, в этом случае завтрак будет перенесен на корабль (чай, кофе, ланч-боксы).

Прибытие на базу, обед.

Садимся на корабль и едем на 2-х часовую экскурсию на полуостров Каменный к первому Дому отдыха на Ламе. В этом месте в 1939 году начато строительство Дома на озере Лама. Как уживались вместе исправительно-трудовой и пионерский лагеря. Почему дом выполнен в форме самолета, и что здесь делали Латвийские генералы. Норильская эпидемия и река Витаминка. Узнаем легенды тотемов этого места, прогуляемся до памятного места и смотровой площадки на оз. Лама.

Возвращение с водной экскурсии на базу, заселение.

Далее 2-часовая пешая прогулка до каньона Нералах с 20-метровыми скальными стенками и мощным водопадом.

Ужин.

День 3
Пешая прогулка к водопадам.

Завтрак.

Выходим на пешую прогулку на 4-5 часов. Познакомимся с ландшафтом и северной природой: заросли кривых карликовых берез, болота, мхи и лишайники. Сегодня мы пройдем вдоль реки с каскадом водопадов. Посетим 4 водопада разной формы и размеров, самый высокий водопад – 22 метра (высота 9-этажного дома).

По пути устроим перекус на одном из водопадов.

Свободное время. Желающие могут сходить в баню, половить рыбу или покататься на морских каяках по фьорду.

Ужин. После ужина – разведем костер, будем много общаться, пить чай «с дымком» и провожать закат.

Протяженность:

Трекинг: 8 км (4-5 часов), 250 метров набор высоты.

День 4
Водная экскурсия к дому Урванцева, возвращение в Норильск.

Завтрак, сбор вещей.

Освобождение номеров. Сбор в лаунж-зоне, подведение итогов, обмен фотографиями, контактами, впечатлениями.

Посадка на корабль. Водная прогулка по озеру Лама до залива Урванцева, осмотр дома Урванцева, на обратной дороге будем проезжать каньоны рек Бучарама и Омон Юрях. Перекус на корабле (ланч-боксы), чай, кофе.

Примерно в 18-19 часов приезд в порт Норильска, трансфер в город, заселение в гостиницу Норильск.

Ужин в одном из ресторанов города (не включено).

Протяженность:

Водная экскурсия: 60 км (2 часа)

Трансфер в город: 120 км (4-5 часов)

День 5
Экскурсия в Дудинку.

Завтрак в гостинице.

Выезд в город Дудинка на однодневную экскурсию.

Приезд в Дудинку, пешая обзорная экскурсия по городу: главная площадь, порт, корабли, речной вокзал, мост Беринга, улица без единого дома, единственная в мире газета на 5 языках.

Экскурсия по музею Дудинки (полярные экспедиции, мамонт «Женя», последний шаман на Таймыре).

Обед в кафе (включено).

После обеда продолжаем экскурсию по городу: школа-интернат, особенности инфраструктуры и жизни дудинчан, именные дома, почетные граждане, место проведения кубка мира по керлингу.

Посещение этно-деревни, общаемся с людьми, которые всю жизнь прожили в тундре: быт, традиции и необычные истории из своей жизни. Посещение сувенирной лавки с работами местных мастеров и рыбных доков, возвращение в Норильск.

Ужин в одном из ресторанов Норильска (не включено).

 

День 6
Трансфер в аэропорт, вылет.

Освобождение номеров.

6:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту), вылет рейсом S7 в 8:45.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание (двухместное размещение): 3 ночи
  • в гостинице Норильск в городе, 2 ночи в домике на плато.
  • питание: 3-х разовое по программе. Обед на трекингах и в дороге – перекус (ланч-боксы).
  •  трансферы по программе
  • экскурсии по городам Талнах, Норильск, Дудинка, включая посещение музеев
  • сопровождение инструктором–проводником
  • рыболовные снасти, каяки, баня
  • пропуск в охранную зону заповедника
  • спутниковый телефон, регистрация в МЧС

Оплачивается отдельно

  • перелет в г. Норильск и обратно
  • питание: 2 ужина в городе, завтрак в день вылета
  • посещение оленьего стойбища в Дудинке (+ 8 000 руб / чел)
  • одноместное размещение по программе (+ 35 000 руб / чел)

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