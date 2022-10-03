Первое знакомство с плато Путорана

7:30 Прилет. Встреча утреннего рейса S7 из Москвы в аэропорту г. Норильск. Трансфер в г. Норильск, заселение в гостиницу,

Обзорные экскурсии по городам Талнах и Норильск

(Алыкель), трансфер в город, заселение в гостиницу Норильск, завтрак.

После завтрака желающие могут остаться в гостинице и отдохнуть после ночного перелета, основная же группа едет на обзорную 3-часовую экскурсию в регион Талнах – рудную столицу России. Смотровая площадка, рудник – подземный город, процесс добычи руды, определение полезных ископаемых.

Обед.

Отправление на обзорную экскурсию по городу Норильск с посещением музея. Культурная столица Арктики, единственный город мира с многоэтажными зданиями на вечной мерзлоте, лучший жилой комплекс РСФСР. Вы узнаете, как здесь оказались Буре, Смоктуновский, Гумилёв, Жжёнов и многие другие талантливые люди.

Ужин.