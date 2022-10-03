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Палаточный лагерь озеро Лама 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В этом туре попробуем северную кухню, увидим множество водопадов, перевернутые горы и каньоны. Запечатлим северное сияние. Пройдем и проедем 300 км. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся в бане. И просто отдохнем душой и телом!

Мы стартуем из аэропорта Домодедово из города Москвы. Вылет поздним вечером. Через 3,5 часа, ранним утром, мы окажемся в аэропорту Алыкель города Норильск. Разница с Москвой +4 часа. Это наш старт путешествия.

Для тех кто прибывает из других городов, группа будет ожидать в аэропорту. Далее групповой трансфер в город Норильск.

Программа тура

День 1
Переход по озеру Лама

Перед отъездом на базу Валек (река Норильская), место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама, в Норильске обедаем и по желанию закупаем продукты.

Трансфер на причал Валек. Доставка на озеро Лама осуществляется на 4-8 местных лодках или аэроглиссере, в зависимости от погоды и количество человек в группе.

Протяженность маршрута 120 км. Время в пути 3-4 часа в зависимости от погоды. Сама поездка дико крутая! Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана.

Размещение в благоустроенном палаточном лагере. Ужин. Свободное время.

Желающие могут заняться рыбалкой с берега. Можно прогуляться по лесу. Лама также уникальна своими роскошными закатами. Как только стемнеет,открывается сезон охоты на северное сияние.

День 2
Восхождение на Плато Путорана

Завтрак.

Отправление в пеший маршрут по реке Никита-Юрях с восхождением на Плато Путорана. Здесь мы познакомимся с могуществом Плато. Общая протяженность маршрута около 15 км. Время в пути от 6 до 8 часов в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении гида.

На протяжение всего маршрута возможна рыбалка для приготовления ухи. Съемки с коптера.

Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, энергетические батончики. Прогулка по краю плато.

Возвращение обратно. Полноценный ужин.

Желающие изучают окрестности. А вечером снова начинается охота за бесподобным природным явлением - северное сияние.

День 3
Подъем на гору Фестивальная

Завтрак.

Выезд на маршрут. Это день мы посвятим подъему на одну из самых красивых вершин плато, гора Фестивальная. Одно из красивейших мест плато. Восхождение на гору Фестивальная с вершины которой открывается незабываемый вид на озеро Лама, Капчук и все плато.

Время в пути до 8 часов, в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении гида.

Возвращение домой. Ужин.

Далее можно спать, гулять. Провожаем закат и готовимся к третьему дню охоты на северное сияние.

День 4
Водопады на реке Витаминка

Завтрак.

Отправляемся на реку Витаминка. Поднимаемся по реке вверх, проходя три каскадных водопада. Поднимаемся на саму вершину Витаминки и обследуем горное озеро.

Походный перекус. Возможно приготовление ухи из свежепойманной рыбы.

Возврат в лагерь. Ужин. Рыбалка с берега.

День 5
Выезд на реку Нералах

Завтрак.

Мы пересечем озеро Лама, порядка 10 км. Поднимаемся вверх по реке к 25 метровому водопаду. Наблюдаем отличный вид другого берега. Перекус и возврат в лагерь.

Сентябрь знаменит не только северными сияниями, но и очень зрелищными закатами. Солнце, очень полого уходит за горизонт, и перед уходом в зиму и в преддверии длинной зимы и Полярной ночи, дарит роскошные зрелища.

Ужин. Рыбалка. Отдых. Баня.

Вечером продолжаем охотиться.

День 6
День выезда в город

Завтрак. Отправление после обеда, при наличие погоды.

Изучение окрестностей озера Капчук.

Выброска в город.

День 7
Резервный день

Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно передвижение по озерам на плавсредствах.

Этим днем может быть как первый день, так и последний день.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Работа гида
  • Питание 3-х разовое
  • Палатки
  • Аптечка первой помощи
  • Газ для самостоятельной готовки (если нужно)
  • Заброска и выброска
  • Медицинская страховка
  • Спутниковая связь (по необходимости)

Оплачивается отдельно

  • Карманные расходы
  • Билет на самолет до города Норильск
  • Личное снаряжение

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