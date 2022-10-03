Палаточный лагерь озеро Лама 2022
В этом туре попробуем северную кухню, увидим множество водопадов, перевернутые горы и каньоны. Запечатлим северное сияние. Пройдем и проедем 300 км. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся в бане. И просто отдохнем душой и телом!
Мы стартуем из аэропорта Домодедово из города Москвы. Вылет поздним вечером. Через 3,5 часа, ранним утром, мы окажемся в аэропорту Алыкель города Норильск. Разница с Москвой +4 часа. Это наш старт путешествия.
Для тех кто прибывает из других городов, группа будет ожидать в аэропорту. Далее групповой трансфер в город Норильск.
Вас ждет:
Программа тура
Перед отъездом на базу Валек (река Норильская), место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама, в Норильске обедаем и по желанию закупаем продукты.
Трансфер на причал Валек. Доставка на озеро Лама осуществляется на 4-8 местных лодках или аэроглиссере, в зависимости от погоды и количество человек в группе.
Протяженность маршрута 120 км. Время в пути 3-4 часа в зависимости от погоды. Сама поездка дико крутая! Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана.
Размещение в благоустроенном палаточном лагере. Ужин. Свободное время.
Желающие могут заняться рыбалкой с берега. Можно прогуляться по лесу. Лама также уникальна своими роскошными закатами. Как только стемнеет,открывается сезон охоты на северное сияние.
Завтрак.
Отправление в пеший маршрут по реке Никита-Юрях с восхождением на Плато Путорана. Здесь мы познакомимся с могуществом Плато. Общая протяженность маршрута около 15 км. Время в пути от 6 до 8 часов в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении гида.
На протяжение всего маршрута возможна рыбалка для приготовления ухи. Съемки с коптера.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, энергетические батончики. Прогулка по краю плато.
Возвращение обратно. Полноценный ужин.
Желающие изучают окрестности. А вечером снова начинается охота за бесподобным природным явлением - северное сияние.
Завтрак.
Выезд на маршрут. Это день мы посвятим подъему на одну из самых красивых вершин плато, гора Фестивальная. Одно из красивейших мест плато. Восхождение на гору Фестивальная с вершины которой открывается незабываемый вид на озеро Лама, Капчук и все плато.
Время в пути до 8 часов, в зависимости от подготовленности группы, в сопровождении гида.
Возвращение домой. Ужин.
Далее можно спать, гулять. Провожаем закат и готовимся к третьему дню охоты на северное сияние.
Завтрак.
Отправляемся на реку Витаминка. Поднимаемся по реке вверх, проходя три каскадных водопада. Поднимаемся на саму вершину Витаминки и обследуем горное озеро.
Походный перекус. Возможно приготовление ухи из свежепойманной рыбы.
Возврат в лагерь. Ужин. Рыбалка с берега.
Завтрак.
Мы пересечем озеро Лама, порядка 10 км. Поднимаемся вверх по реке к 25 метровому водопаду. Наблюдаем отличный вид другого берега. Перекус и возврат в лагерь.
Сентябрь знаменит не только северными сияниями, но и очень зрелищными закатами. Солнце, очень полого уходит за горизонт, и перед уходом в зиму и в преддверии длинной зимы и Полярной ночи, дарит роскошные зрелища.
Ужин. Рыбалка. Отдых. Баня.
Вечером продолжаем охотиться.
Завтрак. Отправление после обеда, при наличие погоды.
Изучение окрестностей озера Капчук.
Выброска в город.
Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно передвижение по озерам на плавсредствах.
Этим днем может быть как первый день, так и последний день.
Стоимость
Включено в стоимость
- Работа гида
- Питание 3-х разовое
- Палатки
- Аптечка первой помощи
- Газ для самостоятельной готовки (если нужно)
- Заброска и выброска
- Медицинская страховка
- Спутниковая связь (по необходимости)
Оплачивается отдельно
- Карманные расходы
- Билет на самолет до города Норильск
- Личное снаряжение
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