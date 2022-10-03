Палаточный лагерь озеро Лама 2022

В этом туре попробуем северную кухню, увидим множество водопадов, перевернутые горы и каньоны. Запечатлим северное сияние. Пройдем и проедем 300 км. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся в бане. И просто отдохнем душой и телом!

Мы стартуем из аэропорта Домодедово из города Москвы. Вылет поздним вечером. Через 3,5 часа, ранним утром, мы окажемся в аэропорту Алыкель города Норильск. Разница с Москвой +4 часа. Это наш старт путешествия.

Для тех кто прибывает из других городов, группа будет ожидать в аэропорту. Далее групповой трансфер в город Норильск.