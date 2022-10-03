Голубыми дорогами Плато Путорана
Знаете ли вы, как шумят реки плато Путорана, и что шепчут горы, у которых нет вершин? Чем отзовется ваша душа, когда вы ступите на голубые дороги заветных мест? Вы уверены, что сможете увести обратно свое сердце?
Мы специально разработали этот маршрут для широкого круга туристов, в том числе и не обладающих особыми походными навыками. А вот хорошая физическая форма будет очень кстати, это позволит нам увидеть больше красот плато. Мы всегда корректируем планы экскурсий, исходя из возможностей группы. Во многих наших путешествиях принимают участие подростки и даже дети! На протяжении всего похода вас будут сопровождать опытные инструкторы.
Добраться до г. Норильск можно на самолете.
Автономное движение по маршруту. Проживание в 2-3-х местных палатках.
Предусмотрено 3-х разовое горячее питание. Готовить планируется на костре или, в случае непогоды, на горелках в кухне-тенте.
Вас ждет:
Программа тура
Наше путешествие мы начинаем на пристани реки Норильская, или Норилка, как называют ее местные жители. От причала «Валек» на скоростном катере мы совершим 6-часовое путешествие по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами.
Обед в виде перекуса во время движения.
Озеро Лама — одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путоран. Наша цель — полуостров Каменный на озере Лама. Здесь, на перешейке к оз. Капчук, мы и остановимся на ужин и ночевку.
Сегодня мы совершим радиальное восхождение на гребень горы п-ва Каменный. Потрясающие виды с лихвой окупят наши старания. Наслаждаемся панорамными видами двух озер. Да, теперь уже можно сказать: «Мы в Путоранах!»
Собираем катамараны и переезжаем на новое место ночевки. Организация бивуака. По желанию, рыбалка со спиннингом.
Сегодня мы совершим небольшое путешествие по каньону безымянной горной реки. Всего лишь 2,5 км отделяют нас от каскада водопадов. Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фото!
Пришло время прощаться со скрытым от посторонних глаз озером Капчук.
Проходим все озеро, сплавляемся по реке Капчук, вытекающей из него, и выходим к озеру Лама, где и встаем на ночлег.
Из небольшого горного озера в самом центре полуострова Каменный сквозь узкое ущелье вытекает стремительная река с веселым названием Витаминка.
В ее течении множество различных водопадов, и только от нас будет зависеть, сколько из них мы сможем увидеть.
Подъём к озеру и спуск обратно в лагерь занимает около 8 часов.
Вечером по возвращении нас ждет полевая баня и купание в озере!
В этот день мы отправляемся в обратный путь.
Мы пройдем по озеру Лама, вдоль его берегов до устья впадающей в него таежной реки Микчангда, где и встанем на ночлег.
По маршруту р.Лама — оз.Мелкое — р.Талая — р.Норильская мы пройдем на катамаранах с мотором обратной дорогой из волшебных Путоран в г.Норильск.
Он необходим в связи с непредсказуемостью северной погоды и возможными задержками на маршруте.
По желанию, экскурсия по Норильску.
Размещение в гостевом доме.
Участники отправляются по домам.
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер из аэропорта;
- Заброска на катере;
- Размещение на турбазе в пригороде Норильска (одна ночь);
- Работа инструктора-проводника;
- Питание на маршруте;
- Топливо (на катамараны);
- Предоставление группового снаряжения (катамараны, моторы, кухонная утварь, палатки);
- Специального снаряжение (спасательные жилеты, коврики, по необходимости — спальники);
- Спутниковый телефон для экстренной связи.
Оплачивается отдельно
- Перелет до Норильска;
- Трансфер обратно в аэропорт;
- Страхование;
- Питание в городе;
- Использование спутниковой связи в личных целях.
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