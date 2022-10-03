Голубыми дорогами Плато Путорана

Знаете ли вы, как шумят реки плато Путорана, и что шепчут горы, у которых нет вершин? Чем отзовется ваша душа, когда вы ступите на голубые дороги заветных мест? Вы уверены, что сможете увести обратно свое сердце?

Мы специально разработали этот маршрут для широкого круга туристов, в том числе и не обладающих особыми походными навыками. А вот хорошая физическая форма будет очень кстати, это позволит нам увидеть больше красот плато. Мы всегда корректируем планы экскурсий, исходя из возможностей группы. Во многих наших путешествиях принимают участие подростки и даже дети! На протяжении всего похода вас будут сопровождать опытные инструкторы.

Добраться до г. Норильск можно на самолете.

Автономное движение по маршруту. Проживание в 2-3-х местных палатках.

Предусмотрено 3-х разовое горячее питание. Готовить планируется на костре или, в случае непогоды, на горелках в кухне-тенте.